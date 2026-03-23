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Il confronto, almeno sulla carta, sembra avere una direzione abbastanza definita. Medvedev si presenta con uno status e un bagaglio tecnico che lo collocano un gradino sopra: numero 10 del ranking mondiale, abituato a questo tipo di palcoscenici e con un’esperienza che spesso fa la differenza in tornei di questo livello.

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