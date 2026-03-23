Il confronto, almeno sulla carta, sembra avere una direzione abbastanza definita. Medvedev si presenta con uno status e un bagaglio tecnico che lo collocano un gradino sopra: numero 10 del ranking mondiale, abituato a questo tipo di palcoscenici e con un’esperienza che spesso fa la differenza in tornei di questo livello.
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Dall’altra parte Cerúndolo, che arriva senza precedenti diretti contro il russo, chiamato quindi a misurarsi per la prima volta con un avversario di questo profilo in un contesto così avanzato del torneo.
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Qui Medvedev—
Il russo arriva a questa partita con aspettative chiare: gestire il match e portarlo dalla propria parte senza complicazioni eccessive. Le sue caratteristiche – solidità da fondo, capacità di allungare gli scambi e gestione dei momenti chiave – si adattano bene alle condizioni di Miami.
Qui Cerundolo—
Cerúndolo, invece, dovrà provare a rompere questo equilibrio, cercando soluzioni che possano togliere ritmo e mettere pressione, consapevole però della difficoltà del compito. In palio c’è un posto negli ottavi e la possibilità di proseguire il cammino in uno dei Masters 1000 più importanti della stagione sul cemento.
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