Cambiare allenatore subito dopo una vittoria non è esattamente il modo più convenzionale per arrivare a San Siro. È ciò che ha fatto il Parma, che sabato 10 ottobre alle 18:00 affronterà l'Inter affidandosi per la prima volta ad Alberto Gilardino. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La sfida Inter-Parma nasce così con un elemento d'incertezza che va oltre una classifica nettamente favorevole ai nerazzurri. Chivu riparte dal primo posto, dai 15 gol segnati in cinque giornate e da tre vittorie su tre davanti al proprio pubblico; Gilardino, invece, avrà avuto soltanto pochi giorni per modificare una squadra che aveva appena trovato contro il Genoa il primo successo stagionale. Il divario è evidente, ma il cambio in panchina rende meno leggibile il primo ostacolo dell'Inter dopo la sosta. Per scoprire gli altri appuntamenti sportivi disponibili prima dell’inizio della gara, DAI UN’OCCHIATA ALLE DIRETTE SU GOLDBET, CONSULTA IL PALINSESTO DEGLI EVENTI SU LOTTOMATICA oppure VERIFICA COSA PUOI SEGUIRE LIVE SU VINCITÙ.

Inter-Parma in TV e streaming: partita esclusiva su DAZN

La piattaforma detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A e in questo caso sarà l'unico servizio streaming attraverso il quale seguire integralmente la sfida di San Siro. Gli abbonati potranno guardare la partita attraverso l'applicazioneinstallata su una smart TV compatibile oppure utilizzando dispositivi collegabili al televisore. La diretta sarà disponibile anche in mobilità.

Sarà quindi possibile seguire Inter-Parma su smartphone e tablet attraverso l'app DAZN, oppure da computer accedendo alla piattaforma con le credenziali del proprio abbonamento. La partita non rientra tra gli incontri trasmessi sui canali Sky Sport e di conseguenza non sarà disponibile attraverso NOW o Sky Go. Gli utenti DAZN che abbiano attivato l'apposito servizio satellitare potranno invece utilizzare Zona DAZN, secondo le condizioni previste dal proprio abbonamento.

Inter, il primato passa da un attacco che viaggia a tre gol a partita

spiegano meglio di qualsiasi altra statistica perchésia ancora la squadra da inseguire.e condividono il primo posto con. Soprattutto, nessuna formazione della Serie A è riuscita finora ad avvicinarsi alla produzione offensiva dei campioni d'Italia. Il percorso è stato però meno lineare di quanto possa suggerire la classifica.ha già incassatoe soltanto contro ilè riuscita a mantenere la porta inviolata. Una vulnerabilità che l'ha spesso obbligata a recuperare situazioni diventate improvvisamente complicate.

È successo contro Napoli e Udinese ed è accaduto nuovamente prima della sosta all'Olimpico. Sotto 2-0 contro la Roma, i nerazzurri hanno rimontato fino al 2-2 e nel finale hanno avuto anche l'opportunità di completare il sorpasso. San Siro rappresenta invece una certezza: tre partite e tre vittorie. Contro il Parma l'obiettivo è ripartire proprio da questo rendimento e difendere almeno una quota del primo posto.

MILANO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: Carlos Augusto dell'FC Internazionale segna il gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Udinese Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 14 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Parma, Gilardino debutta proprio nello stadio più complicato

Ilaveva appena superato il2-1, conquistando il primo successo del proprio campionato, quando durante la sosta la società ha deciso comunque di cambiare allenatore. Dietro la separazione non ci sono quindi soltanto i quattro punti raccolti nelle prime cinque giornate. Lehanno accelerato una decisione che ha riportatoin panchina. Per l'ex attaccante c'è anche una componente particolare.è stata una delle tappe fondamentali della sua carriera da calciatore, il luogo nel quale riuscì definitivamente ad affermarsi ad altissimo livello.

Adesso comincia una storia completamente diversa. Il calendario gli ha riservato immediatamente l'Inter campione d'Italia, in uno stadio nel quale i nerazzurri non hanno ancora lasciato neppure un punto. Gilardino dovrebbe intervenire subito anche sul sistema di gioco, passando al 3-4-2-1 e aumentando la densità nella zona centrale. Il successo sul Genoa ha permesso agli emiliani di uscire dalla zona retrocessione. San Siro dirà subito qualcosa in più sull'impatto del nuovo allenatore.

La chiave tattica: Gilardino può chiudere il centro, Chivu proverà ad aprirlo dalle fasce

Il primodovrebbe partire da un. La scelta sembra avere una logica precisa contro: aumentare il numero di uomini nella zona centrale e impedire ai nerazzurri di trovare facilmente le proprie mezzali tra le linee. Condavanti ai tre difensori e Sierro e Touré pronti ad abbassarsi, il Parma può creare una struttura molto densa davanti alla propria area.e Zielinski potrebbero quindi trovare meno spazio per ricevere frontalmente. È sulle corsie che l'Inter può provare a cambiare la partita.

Se Sierro e Touré saranno costretti a stringere per aiutare i due centrocampisti, Britschgi e Valeri rischieranno di dover gestire situazioni complicate contro i quinti nerazzurri e le mezzali che accompagneranno l'azione. Carlos Augusto può diventare particolarmente importante proprio per questo motivo: mantenere ampiezza, costringere il Parma ad allargarsi e creare successivamente spazio nella zona centrale. La squadra di Gilardino avrà però un'opportunità quando riuscirà a recuperare il pallone.

PARMA, ITALIA - 20 SETTEMBRE: José David Romero del Parma Calcio 1913 festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Genoa CFC allo Stadio Ennio Tardini il 20 settembre 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Chivu può gestire Lautaro, Gilardino cambia subito il Parma: le probabili formazioni

L'dovrebbe confermare il 3-5-2. Josepè candidato a partire tra i pali, con Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a lui.e Carlos Augusto dovrebbero occupare le corsie, mentre in mezzo Chivu può affidarsi a Barella e Zielinski. Resta da capire se Calhanoglu abbia recuperato una condizione sufficiente per partire immediatamente titolare oppure se verrà confermato Jones. Davantiappare il punto fermo. Pio Esposito è in vantaggio per affiancarlo, con Bonny come alternativa e Lautaro pronto eventualmente a entrare durante la partita.

Il Parma dovrebbe invece mostrare immediatamente alcune delle idee del nuovo allenatore. Gilardino è orientato verso una difesa a tre formata da Delprato, Diego Carlos e Troilo, con Corvi tra i pali. Britschgi e Valeri agiranno sulle corsie, mentre Bernabé e Keita dovrebbero formare la coppia centrale. Più avanti spazio a Sierro e Touré, liberi di muoversi alle spalle di Romero e soprattutto di abbassarsi durante la fase di non possesso.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Sierro, Touré; Romero. Allenatore: Alberto Gilardino.

Inter-Parma: data, orario e canali