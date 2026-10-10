Sedici punti dopo sei giornate e quattro partite senza subire gol. Con questa statistica si apre Lazio-Monza. Per la Lazio di Gennaro Gattuso, quella che sembrava una partenza sorprendente può trasformarsi in qualcosa di ancora più significativo. Domenica 11 ottobre alle ore 15:00, allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti ospitano il Monza con l'obiettivo di difendere il primo posto in classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Lazio-Monza, valida per la sesta giornata di Serie A, mette però di fronte anche due allenatori che hanno motivi differenti per cercare una vittoria. Gattuso vuole confermare una crescita che ha già portato la sua squadra a quota 13 punti, mentre Ivan Juric prova a dare continuità al primo successo stagionale dei brianzoli. Sullo sfondo, un precedente personale tra i due tecnici e una tradizione che finora non ha mai visto il Monza battere la Lazio nel massimo campionato. Se cerchi altri appuntamenti da seguire nel corso della giornata, SCOPRI IL PROGRAMMA LIVE SU GOLDBET, DAI UN’OCCHIATA ALLE DIRETTE SPORTIVE SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Lazio-Monza in TV e streaming: diretta esclusiva su DAZN

La sfida dello stadio, valida per la sesta giornata di Serie A, sarà disponibile integralmente sulla piattaforma che detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato italiano. Per seguire l'incontro in televisione sarà necessario disporre di un abbonamento DAZN che comprenda la Serie A. Gli utenti potranno accedere alla diretta attraverso l'applicazione installata su unaoppure utilizzando dispositivi esterni collegati al televisore. La partita sarà disponibile anche in

Attraverso l'applicazione DAZN sarà possibile seguire Lazio-Monza su smartphone e tablet, mentre da computer si potrà accedere alla trasmissione attraverso il sito della piattaforma. La diretta sarà accessibile anche da console e dagli altri dispositivi supportati dal servizio. Per gli abbonati che hanno attivato l'apposita opzione satellitare, Lazio-Monza potrà essere seguita anche attraverso Zona DAZN, disponibile al canale 214 di Sky.

Lazio, Gattuso può riscrivere la storia dopo appena sei giornate

Numeri che hanno riportato lain cima alla Serie A, insieme a Inter e Roma, ma che soprattutto raccontano una trasformazione inattesa rispetto alle aspettative di inizio stagione. Il lavoro di Gennaroha restituito solidità a una squadra che sembrava destinata a vivere un campionato di transizione. La differenza più evidente riguarda la fase difensiva. Laha incassato appena, mantenendo la porta inviolata in altrettante occasioni. Contro il Monza potrebbe arrivare il quarto clean sheet, un risultato particolarmente significativo in questo avvio.

Anche il rendimento offensivo ha contribuito alla crescita dei biancocelesti, che hanno realizzato otto gol. La squadra ha dimostrato di saper gestire partite differenti, alternando momenti di pressione alta a fasi nelle quali ha preferito abbassare il proprio baricentro senza perdere compattezza. Il prossimo obiettivo è raggiungere quota 16 punti, migliorando ulteriormente una partenza già eccezionale. Gattuso dovrà però rinunciare ad alcuni elementi. Gudmundsson non è disponibile a causa di un problema alla spalla, mentre Cataldi è alle prese con un infortunio. Da valutare anche le condizioni di Cancellieri, Rovella e Marusic. In mezzo al campo restano fondamentali Davide Frattesi e Kenneth Taylor, due giocatori capaci di garantire inserimenti, dinamismo e qualità nelle due fasi.

ROMA, ITALIA - 3 OTTOBRE: Mattia Zaccagni della SS Lazio festeggia un secondo gol con i suoi compagni di squadra durante la partita amichevole tra SS Lazio e Juve Stabia al Training Center SS Lazio il 3 ottobre 2026 a Formello - Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Monza, la doppietta di Varela ha interrotto il digiuno: ora serve continuità

La prima vittoria è arrivata soltanto alla quinta giornata, ma potrebbe rappresentare un passaggio importante per il. Prima della sosta, la formazione diha superato ilpergrazie a una doppietta di Gustavo, conquistando tre punti che hanno permesso ai brianzoli di raggiungere quota quattro in classifica. Un risultato che ha interrotto un avvio complicato. Ilaveva infatti raccolto appena un punto nelle prime quattro partite, mostrando soprattutto difficoltà nella gestione delle situazioni difensive.rappresentano un dato preoccupante per una squadra che deve ancora trovare equilibrio.

Juric ha cercato di intervenire soprattutto sull'organizzazione senza palla, ma i risultati non sono stati immediati. Adesso arriva però una trasferta decisamente più impegnativa. All'Olimpico i brianzoli dovranno affrontare una Lazio che ha costruito il proprio primato anche attraverso la solidità difensiva. Per Juric sarà importante soprattutto capire se la sua squadra sia finalmente in grado di limitare gli errori individuali e mantenere compattezza per tutti i novanta minuti.

La chiave tattica: Frattesi e Taylor possono colpire alle spalle dei centrocampisti del Monza

Il confronto tra il 4-3-3 della Lazio e ilpresenta diversi aspetti interessanti. La squadra didovrebbe cercare di sfruttare soprattutto gli inserimenti delle mezzali.e Taylor hanno caratteristiche differenti, ma condividono la capacità di accompagnare l'azione offensiva senza offrire punti di riferimento costanti agli avversari. Contro un centrocampo a due come quello brianzolo, questa qualità può diventare particolarmente importante.dovranno infatti occuparsi della zona centrale, cercando contemporaneamente di limitare le ricezioni di Belahyane e gli inserimenti dei due centrocampisti della Lazio. Se uno dei mediani del Monza dovesse uscire in pressione, Frattesi potrebbe attaccare immediatamente lo spazio lasciato libero.

Un altro elemento riguarda le corsie laterali. Zaccagni e Isaksen possono costringere Birindelli e Mangas ad abbassarsi, riducendo la possibilità per il Monza di sviluppare le proprie azioni attraverso gli esterni. La Lazio potrebbe così mantenere il controllo territoriale e impedire agli avversari di risalire facilmente il campo. Juric proverà invece a sfruttare la posizione di Cutrone e Robinson. I due trequartisti dovrebbero muoversi alle spalle di Varela, cercando gli spazi tra i centrocampisti e i difensori biancocelesti. In particolare, il Monza potrebbe tentare di attirare la pressione della Lazio per poi cercare rapidamente la profondità.

MONZA, ITALIA - 18 SETTEMBRE: Gustavo Varela del Monza festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra AC Monza e US Sassuolo all'U-Power Stadium il 18 settembre 2026 a Monza, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Lazio, Noslin favorito su Pinamonti: nel Monza Varela guida l'attacco: le probabili formazioni

dovrebbe confermare ilche ha accompagnato la crescita della Lazio nelle prime giornate. Tra i pali spazio a, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares. Al centro della difesa resta aperto il ballottaggio trae Doekhi, con il primo leggermente favorito. In mezzo al campodovrebbe agire davanti alla difesa, affiancato da Frattesi e Taylor. Il tridente offensivo dovrebbe invece comprendere. Noslin appare in vantaggio su Pinamonti per il ruolo di centravanti, mentre Isaksen dovrebbe partire dal primo minuto sulla destra.

Il Monza dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1 di Ivan Juric. Törnqvist sarà il portiere, con Kouadio, Lucchesi e Carboni a comporre la difesa a tre. Birindelli e Mangas dovrebbero occupare le corsie laterali, mentre Folorunsho e Akinsanmiro sono favoriti per formare la coppia centrale. Sulla trequarti Cutrone e Robinson dovrebbero sostenere Varela, protagonista della vittoria contro il Sassuolo. Robinson resta comunque in ballottaggio con Zeballos.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela.

Lazio-Monza: data, orario e canali