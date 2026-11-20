Caprile ha rimesso in piedi il Cagliari, l’Inter ha fermato il Como: la sosta ha lasciato alle due squadre sensazioni opposte. Como-Cagliari, in programma sabato 21 novembre 2026 alle 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia, offre subito l’occasione di capire quanto peseranno quei risultati sulla ripresa del campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La sfida è valida per la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa ripartono dal quinto posto e dai 23 punti conquistati nelle prime undici partite; gli ospiti sono noni a quota 16, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Frosinone. Per Fàbregas l’obiettivo è riprendere la rincorsa alle prime posizioni, mentre Pisacane cerca una conferma lontano dalla Sardegna. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dove vedere Como-Cagliari sul televisore ed in streaming

. Per guardarla sul televisore si potrà utilizzare l’app della piattaforma su una smart TV compatibile oppure attraverso un dispositivo supportato collegato allo schermo. È prevista anche la disponibilità sul canale, per chi possiede un abbonamento DAZN abilitato e ha attivato il relativo servizio. La sola sottoscrizione a Sky non comprende automaticamente l’accesso alla partita. Il calcio d’inizio è fissato alle, con collegamento prepartita annunciato dalleper accompagnare l’attesa e conoscere gli schieramenti ufficiali.

Da computer sarà possibile seguire l’incontro collegandosi al sito di DAZN e accedendo con il proprio account. Su smartphone e tablet la visione passerà invece dall’applicazione. Occorre un abbonamento che includa questa partita di Serie A. Una volta effettuato l’accesso, l’evento sarà raggiungibile dalla schermata principale o dalla sezione dedicata al campionato. La trasmissione seguirà integralmente il confronto del Sinigaglia, permettendo di vedere tutti i novanta minuti anche dai dispositivi mobili compatibili.

Il momento del Como

Il momento del Cagliari

Ilha interrotto la corsa del Como e permesso al Milan di superarlo in classifica. Una battuta d’arresto che non cancella quanto costruito nelle prime undici giornate:, con 18 reti segnate e dieci incassate. Fàbregas cerca soprattutto una reazione nella qualità delle scelte. Contro i nerazzurri, due disattenzioni nel primo tempo hanno complicato la partita, mentre nella ripresa i lariani non sono riusciti a trovare il modo di riaprirla. Il ritorno alpuò aiutare a ritrovare fluidità.resta il giocatore intorno al quale sviluppare la rifinitura, ma sarà importante il contributo diper evitare che il peso della creazione ricada soltanto sull’argentino. Davanti,dovrà offrire profondità e presenza in area.Il successo sul Frosinone ha interrotto una sequenza di. Il gol di, arrivato su una giocata di, ha premiato una squadra capace di resistere anche grazie agli interventi di. Proprio la prestazione del portiere ricorda però quanto lavoro rimanga da fare per concedere meno occasioni. A, contro una squadra abituata a portare diversi uomini vicino all’area, affidarsi continuamente alle parate dell’estremo difensore sarebbe rischioso.deve inoltre invertire il rendimento recente in trasferta: il Cagliari arriva da. Per spezzare la serie servirà una prova compatta, accompagnata dalla capacità di sostenerequando ci sarà l’opportunità di ripartire.

MILANO, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Nico Paz del Como 1907 viene pressato da Manuel Akanji dell’Inter durante la partita di Serie A tra Inter e Como 1907 allo stadio Giuseppe Meazza, l’8 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Nico Paz tra le linee, Maldini negli spazi: la chiave tattica di Como-Cagliari

potrebbe cercare spazio alle spalle di, obbligandoa uscire dalla difesa e aprendo corridoi per. A sinistra, le combinazioni trapotrebbero mettere sotto pressione, con Adopo chiamato ad aiutare.

Il Cagliari potrebbe rispondere cercando Maldini dietro Perrone e Milla, per poi liberare Mendy in profondità. Quando Couto e Valle saliranno contemporaneamente, la protezione del centrocampo lariano sarà fondamentale per non lasciare Ramón e Kempf esposti alle ripartenze.

Le probabili formazioni di Como-Cagliari

Ildovrebbe mantenere il. Davanti a Butez, la linea proposta comprendesono una delle possibili coppie centrali, ma restano aperte soluzioni con Da Cunha più arretrato e un diverso interprete sulla trequarti.è tra le alternative.

Per il Cagliari l’ipotesi è il 4-4-2, con Rodriguez e Kofler al centro della difesa. Fazzini si gioca una maglia con Massolin, mentre Maldini dovrebbe accompagnare Mendy in attacco. Gli schieramenti restano indicativi fino alla pubblicazione delle formazioni ufficiali.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Rodriguez, Kofler, Obert; Adopo, Deiola, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.

Orario e informazioni essenziali di Como-Cagliari