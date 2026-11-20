Como-Cagliari apre il programma della dodicesima giornata: le informazioni per seguire la partita e le possibili scelte dei due allenatori
Caprile ha rimesso in piedi il Cagliari, l’Inter ha fermato il Como: la sosta ha lasciato alle due squadre sensazioni opposte. Como-Cagliari, in programma sabato 21 novembre 2026 alle 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia, offre subito l’occasione di capire quanto peseranno quei risultati sulla ripresa del campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La sfida è valida per la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa ripartono dal quinto posto e dai 23 punti conquistati nelle prime undici partite; gli ospiti sono noni a quota 16, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Frosinone. Per Fàbregas l’obiettivo è riprendere la rincorsa alle prime posizioni, mentre Pisacane cerca una conferma lontano dalla Sardegna. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Dove vedere Como-Cagliari sul televisore ed in streamingComo-Cagliari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per guardarla sul televisore si potrà utilizzare l’app della piattaforma su una smart TV compatibile oppure attraverso un dispositivo supportato collegato allo schermo. È prevista anche la disponibilità sul canale Zona DAZN, al numero 214 di Sky, per chi possiede un abbonamento DAZN abilitato e ha attivato il relativo servizio. La sola sottoscrizione a Sky non comprende automaticamente l’accesso alla partita. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00, con collegamento prepartita annunciato dalle 14:30 per accompagnare l’attesa e conoscere gli schieramenti ufficiali.
Da computer sarà possibile seguire l’incontro collegandosi al sito di DAZN e accedendo con il proprio account. Su smartphone e tablet la visione passerà invece dall’applicazione. Occorre un abbonamento che includa questa partita di Serie A. Una volta effettuato l’accesso, l’evento sarà raggiungibile dalla schermata principale o dalla sezione dedicata al campionato. La trasmissione seguirà integralmente il confronto del Sinigaglia, permettendo di vedere tutti i novanta minuti anche dai dispositivi mobili compatibili.
Il momento del ComoIl 2-0 subito contro l’Inter ha interrotto la corsa del Como e permesso al Milan di superarlo in classifica. Una battuta d’arresto che non cancella quanto costruito nelle prime undici giornate: sette vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 18 reti segnate e dieci incassate. Fàbregas cerca soprattutto una reazione nella qualità delle scelte. Contro i nerazzurri, due disattenzioni nel primo tempo hanno complicato la partita, mentre nella ripresa i lariani non sono riusciti a trovare il modo di riaprirla. Il ritorno al Sinigaglia può aiutare a ritrovare fluidità. Nico Paz resta il giocatore intorno al quale sviluppare la rifinitura, ma sarà importante il contributo di Da Cunha e Baturina per evitare che il peso della creazione ricada soltanto sull’argentino. Davanti, Douvikas dovrà offrire profondità e presenza in area.
Il momento del CagliariIl successo sul Frosinone ha interrotto una sequenza di quattro sconfitte consecutive. Il gol di Adopo, arrivato su una giocata di Mendy, ha premiato una squadra capace di resistere anche grazie agli interventi di Caprile. Proprio la prestazione del portiere ricorda però quanto lavoro rimanga da fare per concedere meno occasioni. A Como, contro una squadra abituata a portare diversi uomini vicino all’area, affidarsi continuamente alle parate dell’estremo difensore sarebbe rischioso. Pisacane deve inoltre invertire il rendimento recente in trasferta: il Cagliari arriva da tre sconfitte esterne consecutive. Per spezzare la serie servirà una prova compatta, accompagnata dalla capacità di sostenere Maldini e Mendy quando ci sarà l’opportunità di ripartire.
Nico Paz tra le linee, Maldini negli spazi: la chiave tattica di Como-CagliariNico Paz potrebbe cercare spazio alle spalle di Deiola e Romano, obbligando Rodriguez o Kofler a uscire dalla difesa e aprendo corridoi per Douvikas. A sinistra, le combinazioni tra Baturina e Valle potrebbero mettere sotto pressione Zè Pedro, con Adopo chiamato ad aiutare.
Il Cagliari potrebbe rispondere cercando Maldini dietro Perrone e Milla, per poi liberare Mendy in profondità. Quando Couto e Valle saliranno contemporaneamente, la protezione del centrocampo lariano sarà fondamentale per non lasciare Ramón e Kempf esposti alle ripartenze.
Le probabili formazioni di Como-CagliariIl Como dovrebbe mantenere il 4-2-3-1. Davanti a Butez, la linea proposta comprende Couto, Ramón, Kempf e Valle. Milla e Perrone sono una delle possibili coppie centrali, ma restano aperte soluzioni con Da Cunha più arretrato e un diverso interprete sulla trequarti. Caqueret è tra le alternative.
Per il Cagliari l’ipotesi è il 4-4-2, con Rodriguez e Kofler al centro della difesa. Fazzini si gioca una maglia con Massolin, mentre Maldini dovrebbe accompagnare Mendy in attacco. Gli schieramenti restano indicativi fino alla pubblicazione delle formazioni ufficiali.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Rodriguez, Kofler, Obert; Adopo, Deiola, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
Orario e informazioni essenziali di Como-Cagliari
- Partita: Como-Cagliari.
- Competizione: Serie A 2026/27, dodicesima giornata.
- Data: sabato 21 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 15:00.
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como.
- Diretta TV: DAZN tramite app sui televisori compatibili; Zona DAZN sul canale 214 per gli abbonati con il servizio attivo.
- Streaming: sito e app DAZN.
- Arbitro: Calzavara.
- Copertura: diretta integrale.
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