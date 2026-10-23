Il Sinigaglia ritrova il Como pochi giorni dopo una delle serate più esaltanti del suo avvio di stagione. Il 4-1 contro il Manchester United ha confermato la fiducia della squadra di Cesc Fàbregas, chiamata adesso a ripartire in campionato senza disperdere energie e concentrazione. Como-Sassuolo si gioca sabato 24 ottobre alle 15, nell’ottava giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I lariani sono quinti con 14 punti, dopo il successo sul campo della Fiorentina. Il Sassuolo, tredicesimo a quota otto, arriva invece dalla sconfitta di Frosinone e deve ritrovare solidità per affrontare un avversario in fiducia. Prima della partita puoi VERIFICARE LE DIRETTE SPORTIVE SU GOLDBET, SCOPRIRE GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure DARE UNO SGUARDO AL PALINSESTO LIVE DI VINCITÙ.

Como-Sassuolo in diretta su DAZN: come seguirla e chi la racconta

Como, Nico Paz trascina una squadra che deve gestire il doppio impegno

La partita sarà trasmessa, con la. La visione sarà disponibile sull’app DAZN per smart TV e dispositivi compatibili. Per seguire l’incontro in streaming dasarà possibile utilizzare il sito o l’app della piattaforma, accedendo con un abbonamento che includa la partita.La vittoria diha portato al Como il, confermando la capacità dei lariani di trovare risorse anche nelle partite più sofferte.ha inciso con un gol e un assist, mentreha festeggiato la prima rete in Serie A. Il trequartista argentino si è poi ripetuto in Champions League, firmando una doppietta nel 4-1 al Manchester United . Un’altra prestazione decisiva, che lo rende uno dei principali riferimenti offensivi anche per la sfida con il Sassuolo. Per, però, il rendimento deve essere accompagnato da un’attenta gestione delle forze. Il tecnico ha evidenziato le difficoltà legate al calendario europeo: meno tempo per preparare gli incontri, recuperi ravvicinati e scelte da adattare alle condizioni dei giocatori.

La partita di sabato arriva quindi con entusiasmo, ma richiede attenzione. Il Como dovrà ritrovare rapidamente i ritmi del campionato e mantenere equilibrio contro un avversario che può essere pericoloso quando trova spazio per attaccare. Davanti è atteso Douvikas, sostenuto da Caqueret, Nico Paz e Baturina. In mezzo al campo si candida la coppia Perrone-Da Cunha, mentre Couto e Kaiki sono indicati sulle corsie difensive.

COMO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Tasos Douvikas del Como 1907 segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e Manchester United allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 21 ottobre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Sassuolo, Aquilani cerca una risposta agli errori di Frosinone

La sconfitta contro ilha lasciato al Sassuolo soprattutto interrogativi sulla fase difensiva. Gli errori individuali hanno pesato sull’andamento della partita, impedendo ai neroverdi di trovare continuità. Tra i giocatori più in difficoltà c’è stato, protagonista di incertezze che hanno riaperto la discussione sul posto da titolare. La probabile formazione lo indica ancora tra i pali, ma servirà una prestazione più sicura per aiutare la squadra.

Alberto Aquilani ha richiamato anche il tema dell’atteggiamento, sottolineando quanto il Frosinone abbia fatto meglio nei duelli e nella conquista dei palloni contesi. Aspetti che diventano importanti prima di una trasferta contro una squadra abile nel conservare il possesso. Il Sassuolo ha subito due sconfitte nelle ultime tre giornate e conserva quattro punti di margine sulla zona retrocessione. Al Sinigaglia dovrà ridurre gli errori senza rinunciare alle proprie possibilità offensive. Il tridente dovrebbe essere composto da Berardi, Esposito e Laurientè. A centrocampo Adzic è in corsa con Bakola per affiancare Matic e Thorstvedt.

La chiave tattica: liberare Nico Paz e proteggersi dalle ripartenze

Ilpotrebbe cercare di controllare la partita attraverso il palleggio di, provando poi a serviretra le linee. La presenza dipuò offrire ulteriori collegamenti e rendere meno prevedibile la manovra. Per il Sassuolo sarà importante evitare che il trequartista argentino riceva con il tempo necessario per girarsi.e le due mezzali dovranno coordinarsi con la difesa, senza lasciare corridoi centrali quando uno dei centrocampisti esce in pressione.

I neroverdi potrebbero invece cercare Berardi e Laurientè negli spazi lasciati dalle avanzate dei terzini. Per il Como, mantenere coperture adeguate durante il possesso sarà essenziale per non trasformare un pallone perso in un’occasione avversaria. Anche il lavoro di Douvikas ed Esposito potrà incidere: i due centravanti dovranno dare un riferimento ai compagni e permettere alle rispettive squadre di accompagnare l’azione. La precisione nei passaggi verso l’attacco sarà particolarmente importante per il Sassuolo nei momenti di maggiore pressione lariana.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 11 OTTOBRE: Domenico Berardi dell'US Sassuolo fa un gesto durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e AC Milan al Mapei Stadium - Città del Tricolore l'11 ottobre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Baturina sulla trequarti, Adzic verso una maglia: le probabili formazioni

Ildovrebbe schierarsi con il. Davanti a Butez sono attesi Couto, Ramón, Kempf e Kaiki. Perrone e Da Cunha formeranno la coppia centrale, mentre Caqueret, Nico Paz e Baturina agiranno alle spalle dell’unica punta Douvikas.

Il Sassuolo dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Muric è indicato in porta, protetto dalla linea composta da Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal e Doig. Matic sarà affiancato da Thorstvedt e Adzic, con quest’ultimo in ballottaggio con Bakola. Davanti spazio a Berardi, Esposito e Laurientè.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurientè. Allenatore: Alberto Aquilani.

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