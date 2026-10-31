Como-Venezia apre la domenica di Serie A, domenica 1 novembre 2026. La rimonta di Torino ha rafforzato le ambizioni del Como, chiamato ora a confermarsi contro una squadra affamata di punti. Domenica 1 novembre 2026 alle 12:30, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, i lariani ospitano il Venezia nella decima giornata di Serie A. La formazione di Cesc Fàbregas arriva a quota venti punti, mentre gli ospiti cercano una svolta dopo aver raccolto tre punti nelle prime nove giornate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Como ha ritrovato un posto tra le prime quattro, a una lunghezza dalla Roma. Il Venezia resta ultimo, ma dalla sconfitta contro l’Inter ha ricavato indicazioni più incoraggianti rispetto al risultato. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Como-Venezia in esclusiva su DAZN: le modalità di accesso

Como, Nico Paz cambia la partita e Baturina completa il lavoro

, con calcio d’inizio alle. Per seguire l’incontro servirà un abbonamento che comprenda la Serie A. La visione sulsarà disponibile attraverso l’app DAZN sulle smart TV compatibili oppure utilizzando un dispositivo di streaming supportato. Da computer sarà possibile collegarsi al sito della piattaforma, mentre smartphone e tablet potranno essere utilizzati tramite applicazione.Il successo contro ilè arrivato attraverso una rimonta costruita nei minuti finali.ha inciso con un gol e un assist, mentre Baturina, entrato dalla panchina, ha contribuito a chiudere l’incontro. Una vittoria che ha mostrato la capacità del Como di trovare soluzioni anche dentro una partita complicata. Il bilancio dei lariani è di sei successi, due pareggi e una sconfitta, con diciassette reti segnate e otto subite. Numeri che accompagnano una posizione di classifica importante, ma che Fàbregas dovrà continuare a sostenere attraverso il rendimento sul campo. Contro ilpotrebbe servire pazienza per aprire gli spazi. Douvikas è candidato alla conferma al centro dell’attacco, mentre, Baturina e Caqueret offrirebbero appoggi e movimenti alle sue spalle. In mediana resta aperta la scelta tra Perrone, Da Cunha e Milla per due posti.

TORINO, ITALIA - 27 OTTOBRE: Nico Paz del Como 1907 esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Torino FC e Como 1907 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il 27 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Venezia, dalla prova contro l’Inter alla necessità di fare punti

La chiave tattica di Como-Venezia: Paz tra le linee, il Venezia cerca spazio in profondità

Le probabili formazioni di Como-Venezia: Douvikas riferimento lariano, Adams con Yeboah

Ilha perso contro, ma ha saputo creare occasioni e mettere in difficoltà i nerazzurri. Gli interventi di Provedel e i legni hanno impedito ai lagunari di trovare il vantaggio; nel finale, due autoreti hanno indirizzato il risultato dalla parte degli avversari. Per Nicola il compito è dare continuità a quella prestazione. Otto sconfitte in nove giornate impongono una risposta, soprattutto nella capacità di concretizzare le occasioni e mantenere attenzione fino al termine. La coppiarappresenta l’ipotesi di partenza per l’attacco, con Lauberbach come alternativa dopo la buona prova dell’ultimo turno. Hainaut e Haps dovrebbero presidiare le corsie: il loro contributo sarà importante per sostenere le uscite e impedire che la squadra resti troppo lontana dalla porta avversaria.Il possibilepuò mettere alla prova le distanze del centrocampo veneziano.potrebbe cercare ricezioni alle spalle di Busio, mentre Caqueret e Baturina avrebbero la possibilità di avvicinarsi alla zona centrale e creare combinazioni rapide. Per il Venezia sarà importante evitare che un centrocampista venga attirato fuori posizione senza una copertura alle sue spalle. L’ampiezza di Couto e Valle potrebbe costringere Hainaut e Haps ad abbassarsi, trasformando il 3-5-2 ospite in una linea a cinque. Se il Como riuscirà a cambiare lato con precisione, potrà cercare il terzino libero oppure liberare spazio per i trequartisti. Ilpotrebbe invece puntare sui movimenti didopo il recupero del pallone. Le avanzate dei terzini lariani lasciano zone da attaccare, ma serviranno appoggi vicini per superare la prima pressione. Per il Como, la posizione dei due mediani sarà decisiva per contenere queste uscite senza spezzare la squadra.Il, affidando la porta a Butez. Couto, Ramón, Kempf e Valle sono i candidati per la difesa. Perrone e Da Cunha potrebbero comporre la mediana, con Milla come alternativa. Sulla trequarti sono attesi Caqueret, Nico Paz e Baturina, alle spalle di Douvikas.

Il Venezia potrebbe rispondere con il 3-5-2. Davanti a Stankovic sono previsti Moreno, Halhal e Juan Jesus. Hainaut e Haps occuperebbero le corsie, con Perez, Busio e Sohm nella zona centrale. Yeboah e Adams rappresentano l’ipotesi per la coppia offensiva, mentre Lauberbach resta in corsa per una maglia.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Halhal, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Busio, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

Il programma del lunch match al Sinigaglia