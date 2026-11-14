Per Coppitelli non sarà una partita come le altre: Cosenza-Casertana, domenica 15 novembre 2026 alle 17:30, lo rimette di fronte alla squadra allenata nella scorsa stagione. Al San Vito-Gigi Marulla si gioca per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA COSENZA-CASERTANA IN STREAMING SU BET365.

Il Cosenza cerca il quarto risultato utile consecutivo per continuare a risalire dalla penultima posizione. La Casertana, ottava con venti punti, vuole invece dare seguito al successo sul Casarano e consolidare la propria presenza nella zona playoff. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE COSENZA-CASERTANA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Cosenza-Casertana in TV: dove trovare la diretta

La partita sarà visibile su, con calcio d’inizio alle. Il canale proporrà tutti i novanta minuti del confronto del Marulla. Gli abbonati potranno quindi seguire integralmente la sfida, accedendo con un abbonamento che comprenda i contenuti necessari per la Serie C. L’appuntamento rientra nel programma del tardo pomeriggio domenicale, con i calabresi chiamati a confermare i progressi recenti contro un’avversaria più avanti in classifica, ma meno continua lontano dal proprio pubblico.

Cosenza-Casertana sarà disponibile anche su NOW, per gli utenti con Pass Sport attivo, e su Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati al servizio. Chi utilizza NOW potrà accedere alla diretta dall’app sui dispositivi compatibili oppure attraverso il browser. Sulle smart TV supportate sarà possibile selezionare la trasmissione direttamente dall’applicazione. Sky Go consentirà invece di guardare l’incontro da smartphone, tablet e computer, utilizzando le credenziali associate al proprio account. Anche online sarà proposta la stessa copertura integrale del canale televisivo, con appuntamento alle 17:30.

Orario e informazioni essenziali di Cosenza-Casertana

Partita: Cosenza-Casertana.

Cosenza-Casertana. Competizione: Serie C, Girone C, quattordicesima giornata.

Serie C, Girone C, quattordicesima giornata. Data: domenica 15 novembre 2026.

domenica 15 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: San Vito-Gigi Marulla di Cosenza.

San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Diretta TV: Sky Sport 255.

Sky Sport 255. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Copertura: diretta integrale.

Il momento del Cosenza

La classifica resta difficile, ma ilarriva alla partita con segnali incoraggianti. Dopo l’, sono arrivati ile lo. Tre risultati utili consecutivi che hanno permesso alla squadra didi ritrovare maggiore equilibrio. Le ultime due partite senza subire gol rappresentano un punto di partenza importante per una formazione che ha incassato ventitré reti nelle prime tredici giornate.

Il bilancio complessivo rimane di due vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, per un totale di dieci punti. Anche la produzione offensiva deve migliorare: i dieci gol realizzati spiegano quanto sia importante sfruttare meglio le occasioni. Contro la Casertana servirà conservare la compattezza recente, aggiungendo precisione negli ultimi metri. Il ritorno al Marulla offre la possibilità di cercare un’altra vittoria interna dopo quella ottenuta contro l’Inter Under 23.

Il momento della Casertana

Lasi presenta con, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Il successo perha consentito ai Falchetti di tornare a conquistare l’intera posta dopo tre turni senza vittorie. Alla guida della squadra c’è, subentrato a Vinicio Espinal. Il rendimento stagionale offre una base più solida rispetto a quello del Cosenza, con diciassette reti segnate e quindici subite.

La trasferta richiederà però una risposta sul piano offensivo. Lontano da casa i campani hanno alternato risultati differenti e nelle uscite più recenti hanno faticato a trovare la rete. Stellone ritrova tra i convocati Mehic, Vezzoni e Manconi, pur senza averli tutti nella migliore condizione. Restano fuori Ambrosca e Henin. La disponibilità dei tre recuperati amplia le scelte, ma la gestione del loro impiego potrebbe incidere sulle decisioni iniziali.

Le probabili formazioni di Cosenza-Casertana

Ilpotrebbe confermare l’assetto utilizzato a Monopoli, con il. Davanti asono attesi. Sulle corsie dovrebbero agire, connella zona centrale del centrocampo.potrebbero muoversi alle spalle di, utilizzato come riferimento offensivo mobile.

La Casertana dovrebbe rispondere con il 3-5-2. De Lucia è indicato tra i pali, protetto da Martino, Kontek e Caporale. A centrocampo Oukhadda e Vezzoni sono i candidati per le fasce, mentre Mehic, Pezzella e Di Tacchio dovrebbero occupare le posizioni centrali. In avanti spazio alla coppia Castelli-Manconi, con le condizioni dei giocatori appena recuperati da valutare fino alle ultime ore.

COSENZA (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Cimino, Ndow, Palmieri, Contiliano; McJannet, Quieto; Energe. Allenatore: Coppitelli.

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Martino, Kontek, Caporale; Oukhadda, Mehic, Pezzella, Di Tacchio, Vezzoni; Castelli, Manconi. Allenatore: Stellone.