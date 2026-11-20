Il derby ha già lasciato un conto aperto: in Coppa Italia il Cosenza ha vinto allo Scida, ora il Crotone cerca una risposta in campionato. Crotone-Cosenza si gioca sabato 21 novembre 2026 alle 17:30 allo stadio Ezio Scida, nella quindicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA CROTONE-COSENZA IN STREAMING SU BET365.

Rispetto al confronto estivo, il momento premia i silani: quattro risultati utili consecutivi e otto punti hanno restituito fiducia alla squadra di Federico Coppitelli. Per i padroni di casa, invece, il derby arriva durante una fase difficile e offre l’occasione di cambiare passo davanti al proprio pubblico. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CROTONE-COSENZA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Crotone-Cosenza

, con calcio d’inizio alle. Il canale dedicato seguirà integralmente la partita dello Scida, dall’avvio fino al fischio finale. Per la visione televisiva occorre un abbonamento Sky che comprenda la copertura della Serie C . La sfida rientra nel programma pomeridiano del campionato: selezionando il canalesi potrà raggiungere direttamente il derby calabrese.

L’incontro sarà disponibile anche su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà l’accesso tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece di seguire la diretta da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti inclusi nel proprio abbonamento.

Per aprire la diretta:

scegliere tra Sky, NOW e Sky Go; accedere al proprio account oppure completare la registrazione richiesta; aprire la guida dei canali o la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Crotone-Cosenza tra gli incontri in programma; verificare che il proprio abbonamento includa la partita prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Crotone-Cosenza

Partita: Crotone-Cosenza.

Crotone-Cosenza. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, quindicesima giornata. Data: sabato 21 novembre 2026.

sabato 21 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 17:30.

ore 17:30. Stadio: Ezio Scida di Crotone.

Ezio Scida di Crotone. Diretta TV: Sky Sport 254.

Sky Sport 254. Streaming: NOW e Sky Go.

Il momento del Crotone

Il Crotone deve ritrovare soprattutto efficacia negli ultimi metri. La squadra diarriva da quattro sconfitte consecutive e cerca una prestazione capace di interrompere questa sequenza. La difficoltà nel concretizzare rende importante il contributo dell’intero reparto offensivo.avrà bisogno di ricevere palloni giocabili dentro l’area, mentredovranno avvicinarsi al centravanti senza limitarsi a restare sulle corsie esterne.

Anche gli inserimenti dei centrocampisti possono offrire una soluzione: attaccare con pochi uomini permetterebbe al Cosenza di difendere con superiorità numerica e preparare le ripartenze. Al tempo stesso, il Crotone dovrà evitare di perdere equilibrio quando aumenterà la pressione. Greco non potrà contare su Armini, ancora squalificato. La scelta degli interpreti difensivi dovrà quindi tenere conto anche della necessità di contenere i movimenti di Energe.

Il momento del Cosenza

Il Cosenza arriva al derby con una continuità ritrovata. Glihanno dato maggiore solidità al percorso della squadra, chiamata adesso a confermarsi in una trasferta particolarmente sentita. Il precedente stagionale è favorevole: nel primo turno di, i silani si sono impostigrazie alle reti di. Un riferimento incoraggiante, ma che non sostituisce il lavoro necessario per affrontare una gara con condizioni e interpreti differenti.

Proprio Achour e Pozzi saranno assenti, insieme a Clemente. A queste indisponibilità si aggiunge la squalifica di Dalmazzi, che obbliga Coppitelli a intervenire sulla difesa. McJannet, invece, figura tra i convocati e rappresenta una soluzione accanto a Energe, uno degli uomini più coinvolti nella recente crescita dei rossoblù.

Le probabili formazioni di Crotone-Cosenza

Il Crotone potrebbe partire dal, contra i pali e il tridente. Restano possibili modifiche in difesa, doverappresenta un’alternativa, e a centrocampo, contra le opzioni di Greco.

Nel Cosenza, mantenendo il 3-5-2, Cogoni potrebbe completare il reparto con Pascalau e Dametto. D’Alena insidia Ndow in mediana. L’alternativa prevede l’arretramento di Cimino e l’impiego di Giannini per una linea difensiva a quattro.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Feola, Tanco, Veltri, Groppelli; Barcella, Rodriguez, Grosso; Brignola, Russo, Zunno. Allenatore: Greco.

COSENZA (3-5-2): Rizzo; Pascalau, Dametto, Cogoni; Cimino, Ndow, Palmieri, Quieto, Contiliano; McJannet, Energe. Allenatore: Coppitelli.