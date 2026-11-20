Il gol nel recupero a Guidonia ha fermato la serie di sconfitte; adesso l’Ostiamare cerca un risultato che dia seguito a quella reazione. Ostiamare-Atalanta Under 23 si gioca sabato 21 novembre 2026 alle 14:30 allo stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, nella quindicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA OSTIAMARE-ATALANTA UNDER 23 IN STREAMING SU BET365.

La sede è cambiata rispetto alla programmazione iniziale, che indicava il Città dell’Aria di Guidonia Montecelio. I padroni di casa ripartono dal penultimo posto e da 10 punti; i nerazzurri sono undicesimi a quota 18, con una partita in meno dopo il rinvio dell’incontro con il Pineto. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE OSTIAMARE-ATALANTA UNDER 23 IN STREAMING SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Ostiamare-Atalanta Under 23

, con calcio d’inizio alle. Per la visione televisiva occorre un abbonamento Sky che comprenda la copertura della Serie C . Il canale dedicato seguirà tutti i novanta minuti della partita, permettendo di raggiungere direttamente il confronto del Giannattasio all’interno del programma pomeridiano. La diretta sarà disponibile anche su, con il, e attraversoper gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà l’accesso tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece di seguire l’incontro da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti inclusi nell’abbonamento.

Per aprire la diretta:

scegliere tra Sky, NOW e Sky Go; accedere al proprio account oppure completare la registrazione richiesta; aprire la guida dei canali o la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Ostiamare-Atalanta Under 23 tra le partite in programma; verificare che il proprio abbonamento includa la visione dell’incontro.

Orario e informazioni essenziali di Ostiamare-Atalanta Under 23

Partita: Ostiamare-Atalanta Under 23.

Ostiamare-Atalanta Under 23. Competizione: Serie C 2026/27, Girone B, quindicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone B, quindicesima giornata. Data: sabato 21 novembre 2026.

sabato 21 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Pasquale Giannattasio di Ostia, Roma.

Pasquale Giannattasio di Ostia, Roma. Diretta TV: Sky Sport 253.

Sky Sport 253. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva.

Il momento dell’Ostiamare

Ilha interrotto una sequenza di quattro sconfitte. Una partita nella quale l’Ostiamare è passata avanti, ha subito il ritorno degli avversari e ha trovato con, nel recupero, il gol che ha evitato un’altra battuta d’arresto. Per la squadra diè un segnale di carattere, ma la situazione richiede continuità. Il bilancio dopo quattordici giornate resta di, con 12 reti realizzate e 21 incassate.

Il rendimento interno rappresenta uno dei problemi da risolvere: nelle sei partite disputate in casa non è ancora arrivato un successo. Contro l’Atalanta servirà quindi accompagnare la determinazione con maggiore attenzione nella gestione del pallone e delle distanze. L’esperienza di Brosco e Piroli può aiutare la retroguardia, mentre a centrocampo Spinosa e Donsah dovranno dare sostegno alla costruzione. Davanti, sarà importante trovare D’Andrea senza lasciarlo isolato contro i difensori nerazzurri.

Il momento dell’Atalanta Under 23

torna in campo dopo un fine settimana senza partite. Il confronto con il Pineto è stato rinviato e i nerazzurri riprendono dal, un successo che ha mostrato sia il potenziale offensivo sia le difficoltà nel proteggere il risultato. La squadra diha raccolto, senza pareggi. Anche il rendimento esterno procede a strappi: due successi e cinque ko nelle sette trasferte disputate.

Per i bergamaschi il passaggio necessario è rendere più stabile la prestazione. La capacità di segnare permette di rientrare nelle partite, ma concedere occasioni con frequenza rischia di vanificare quanto costruito davanti. Il calendario propone inoltre un impegno ravvicinato: il recupero con il Pineto è previsto il 25 novembre. La gestione degli uomini rientrati dalle nazionali sarà quindi un elemento da considerare nelle scelte di Beati.

Le possibili formazioni del match

potrebbe confermare ilvisto a Guidonia, contra i pali enella linea difensiva., decisivo entrando dalla panchina, rappresenta una possibile alternativa sulle corsie offensive.

Per l’Atalanta l’ipotesi parte dall’undici utilizzato contro la Reggiana, con Manzoni e Diao a sostegno dell’attacco. Resta da verificare la disponibilità di Zanaboni, sostituito nel primo tempo dell’ultima gara: Misitano è una soluzione per il reparto avanzato.

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua; Vagnoni, Brosco, Piroli, Cotali; Buono, Spinosa, Donsah; Carbone, D’Andrea, Wade. Allenatore: D’Antoni.

ATALANTA UNDER 23 (4-3-3): Anelli; Guerini, Isoa, Plaia, Simonetto; Steffanoni, Pounga, Levak; Diao, Zanaboni, Manzoni. Allenatore: Beati.