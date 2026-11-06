Dal doppio vantaggio di Potenza a una sconfitta che pesa sulla classifica. Il Crotone riparte da Crotone-Giugliano, in programma sabato 7 novembre 2026 alle 14:30 allo stadio Ezio Scida. La 13ª giornata del Girone C di Serie C mette di fronte i calabresi, ultimi con un punto, e i campani, sedicesimi a quota 13. GUARDA CROTONE-GIUGLIANO IN STREAMING SU BET365.

Il Crotone deve recuperare terreno anche sulla penultima, il Cosenza, distante otto punti. Il Giugliano arriva invece dalla vittoria sulla Casertana e cerca di avvicinarsi al quindicesimo posto, il primo utile per evitare i playout. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CROTONE-GIUGLIANO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Come seguire la diretta dall’Ezio Scida

, con calcio d’inizio alle. Gli abbonati Sky con un’offerta che comprende la Serie C possono sintonizzarsi sul canale 254 oppure seguire l’incontro in streaming tramite La partita sarà disponibile anche super chi ha il. Si può accedere dall’app sui dispositivi compatibili oppure da browser su computer, cercando la gara tra gli eventi di Serie C.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Crotone-Giugliano tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

La scheda della partita tra Crotone-Giugliano

Competizione — Serie C 2026/27, Girone C.

— Serie C 2026/27, Girone C. Giornata — 13ª.

— 13ª. Data — Sabato 7 novembre 2026.

— Sabato 7 novembre 2026. Calcio d’inizio — Ore 14:30.

— Ore 14:30. Stadio — Ezio Scida, Crotone.

— Ezio Scida, Crotone. Diretta TV — Sky Sport 254.

— Sky Sport 254. Streaming — NOW e Sky Go.

Crotone, la reazione passa dalla gestione dei momenti difficili

Una vittoria e quattro pareggi hanno fruttato sette punti sul campo, diventatiper effetto della penalizzazione. Le sette sconfitte spiegano il resto di un avvio complicato, peggiorato dagli ultimi due risultati. Allo Scida ilgrazie al gol di Grandolfo nel finale. A Potenza il Crotone ha invece chiuso il primo tempo avanti di due reti, prima di perdere

Il primo tempo contro la capolista resta un riferimento da cui ripartire. Il Crotone aveva costruito il doppio vantaggio con l’autorete di Bura e il gol di Grosso. Nella ripresa, però, il Potenza ha trovato quattro reti. Contro il Giugliano, Greco dovrà capire come tenere la squadra più corta quando gli avversari prendono campo. Anche far arrivare qualche pallone giocabile a Russo, con Crapisto e Zunno abbastanza vicini per raccogliere una sponda, può aiutare il Crotone a risalire e a spezzare la pressione.

Giugliano, la vittoria sulla Casertana da confermare fuori casa

Agovino ha preso il posto di Tulino dopo il. Alla prima uscita il Giugliano ha ritrovato i tre punti contro la Casertana. È bastato un gol dinei primi minuti, seguito da una gara in cui i campani sono riusciti a difendere il vantaggio fino alla fine. Lopropone un esame diverso. Il Giugliano ha persoe ha costruito il proprio bottino davanti al suo pubblico.

Con Balde al centro del tridente, gli ospiti possono cercare un primo appoggio per far salire la squadra. Esposito e Gallea dovranno scegliere quando stringere per sostenerlo e quando restare larghi per offrire uno sbocco sulle fasce. Anche i precedenti raccontano quanto abbia pesato il campo nelle sfide più recenti. Nella scorsa stagione entrambe hanno vinto 1-0 in casa. L’ultimo successo del Giugliano allo Scida risale al 2023/24, quando i campani si imposero per 3-2.

Le probabili formazioni di Crotone-Giugliano

Greco dovrebbe schierare Merelli tra i pali, con Veltri e Groppelli sulle corsie e Armini e Tanco al centro. Barcella, Rodriguez e Grosso sono attesi in mediana. In avanti, Crapisto e Zunno dovrebbero affiancare Russo.

Giugliano. Agovino dovrebbe affidarsi a Greco in porta e a Marchisano, Pedro Justiniano, Caldore e Panico in difesa. Forciniti, De Rosa e Zammarini comporrebbero il centrocampo, con Esposito e Gallea ai lati di Balde.

CROTONE (4-3-3) — Merelli; Veltri, Armini, Tanco, Groppelli; Barcella, Rodriguez, Grosso; Crapisto, Russo, Zunno. Allenatore Greco.

GIUGLIANO (4-3-3) — Greco; Marchisano, Pedro Justiniano, Caldore, Panico; Forciniti, De Rosa, Zammarini; Esposito, Balde, Gallea. Allenatore Agovino.