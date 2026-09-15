Girone C di Serie C. All'Ezio Scida il Crotone ospita l'Inter U23 di Stefano Vecchi. Le due squadre arrivano all'appuntamento in maniera completamente diversa: padroni di casa ultimi ancora senza vittorie, ospiti che dopo un inizio incoraggiante si sono un po' persi per strada. VEDI CROTONE-INTER U23 IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Altro turno infrasettimanale per ildi. All'Ezio Scida ilospita l'di Stefano. Le due squadre arrivano all'appuntamento in maniera completamente diversa: padroni di casa ultimi ancora senza vittorie, ospiti che dopo un inizio incoraggiante si sono un po' persi per strada.

La compagine calabrese è al momento ultima in classifica con 4 punti di penalizzazione, i nerazzurri invece sono reduci da due stop di fila contro Casertana e Picerno. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CROTONE-INTER U23. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Crotone-Inter U23 in diretta TV e streaming

Crotone-Inter U23 sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per martedì 15 settembre alle ore 18:30. Per l'incontro dell'Ezio Scida è indicato Sky Sport Uno, Sky Sport 252 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Crotone-Inter U23 tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Stadio Ezio Scida, Crotone (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Come accedere allo streaming di Crotone-Inter U23

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Crotone-Inter U23 tra le partite di martedì 15 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Crotone-Inter U23: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e su NOW.

Partita: Crotone-Inter U23

Competizione: Serie C, Girone C

Serie C, Girone C Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Stadio Ezio Scida di Crotone

Stadio Ezio Scida di Crotone Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Streaming: NOW, Sky Go

NOW, Sky Go Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Crotone

Qui Inter U23

Probabili formazioni di Crotone- Inter U23

Che non sarebbe stata una stagione semplice per i ragazzi di Leandroera già chiaro, ma ai nastri di partenza nessuno avrebbe immaginato che i rossoblù avrebbero dovuto attendere più di quattro giornate per conquistare la prima vittoria. Iinflitti dalla Federazione sono scesi a quattro grazie ai pareggi contro, risultati che hanno quantomeno permesso di muovere la classifica e provare a invertire la rotta dopo la prematura eliminazione dallaper mano del Cosenza (0-2) e le successive sconfitte controL'aveva inaugurato la nuova stagione nel migliore dei modi, violando il Massimino digrazie al successo per 2-1 ottenuto contro glie pareggiando in casa con l'(1-1), poi la corsasi è arenata, schiantati prima dal(4-1) e poi sconfitti tra le mura amiche dalla(2-3). Contro illa Beneamata dovrà provare a muovere nuovamente la classifica e riportarsi a distanza di sicurezza dai bassifondi, visto che il margine sulla zona retrocessione è solo di un punto.: Merelli, Andreoni, Veltri, Tango, Groppelli, Zac, Tordini, Greco, Crapisto, Musso, Zunno.: Leandro Greco

INTER U23 (3-5-2): Melgratl, Donato, Stante, Jakirovic, Agbonifo, Mosconi, Fiordilino, Bovo, Milani, Fumagalli, Levelli. Allenatore: Stefano Vecchi