Crotone-Inter U23, quinta giornata del Girone C di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis.
La compagine calabrese è al momento ultima in classifica con 4 punti di penalizzazione, i nerazzurri invece sono reduci da due stop di fila contro Casertana e Picerno. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI CROTONE-INTER U23. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.
Dove vedere Crotone-Inter U23 in diretta TV e streaming
Crotone-Inter U23 sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per martedì 15 settembre alle ore 18:30. Per l'incontro dell'Ezio Scida è indicato Sky Sport Uno, Sky Sport 252 come canali dedicati alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.
Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Crotone-Inter U23 tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.
Come accedere allo streaming di Crotone-Inter U23Per cercare Crotone-Inter U23 nel palinsesto live è necessario:
- scegliere l'operatore;
- accedere al proprio account oppure completare la registrazione;
- aprire la sezione dedicata agli eventi live;
- selezionare il calcio e la Serie C;
- cercare Crotone-Inter U23 tra le partite di martedì 15 settembre;
- verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.
Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Crotone-Inter U23: data, orario e informazioni sulla partita
La sfida si giocherà martedì 15 settembre 2026 allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su Sky Go e su NOW.
- Partita: Crotone-Inter U23
- Competizione: Serie C, Girone C
- Data: martedì 15 settembre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: Stadio Ezio Scida di Crotone
- Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 252
- Streaming: NOW, Sky Go
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Qui CrotoneChe non sarebbe stata una stagione semplice per i ragazzi di Leandro Greco era già chiaro, ma ai nastri di partenza nessuno avrebbe immaginato che i rossoblù avrebbero dovuto attendere più di quattro giornate per conquistare la prima vittoria. I 6 punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione sono scesi a quattro grazie ai pareggi contro Savoia e Barletta, risultati che hanno quantomeno permesso di muovere la classifica e provare a invertire la rotta dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia Serie C per mano del Cosenza (0-2) e le successive sconfitte contro Foggia e Crotone.
Qui Inter U23L'Inter aveva inaugurato la nuova stagione nel migliore dei modi, violando il Massimino di Catania grazie al successo per 2-1 ottenuto contro gli etnei e pareggiando in casa con l'Altamura (1-1), poi la corsa degli uomini di Vecchi si è arenata, schiantati prima dal Picerno (4-1) e poi sconfitti tra le mura amiche dalla Casertana (2-3). Contro il Crotone la Beneamata dovrà provare a muovere nuovamente la classifica e riportarsi a distanza di sicurezza dai bassifondi, visto che il margine sulla zona retrocessione è solo di un punto.
Probabili formazioni di Crotone- Inter U23CROTONE (4-3-3): Merelli, Andreoni, Veltri, Tango, Groppelli, Zac, Tordini, Greco, Crapisto, Musso, Zunno. Allenatore: Leandro Greco
INTER U23 (3-5-2): Melgratl, Donato, Stante, Jakirovic, Agbonifo, Mosconi, Fiordilino, Bovo, Milani, Fumagalli, Levelli. Allenatore: Stefano Vecchi
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