Partita che va letta senza girarci troppo intorno. Cusco ed Estudiantes arrivano con valori diversi, e si vede. Giovedì 7 maggio alle 00:00, il contesto è chiaro: Cusco è ancora fermo a zero punti e continua a mostrare problemi difensivi evidenti, mentre l’Estudiantes è una squadra più equilibrata, che concede poco e sa gestire le partite, soprattutto fuori casa. Occhio però a un dettaglio: il Cusco in casa trova quasi sempre il gol, quindi non è una gara da sottovalutare. Ma nel complesso, gli argentini danno più garanzie, sia per struttura che per continuità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CUSCO-ESTUDIANTES CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Giovedì 7 maggio alle 00:00, in altura, il Cusco si gioca probabilmente l’ultima possibilità di restare agganciato a qualcosa. Zero punti nel girone, tante difficoltà, ma anche una caratteristica chiara: in casa trova quasi sempre il modo di segnare, anche quando soffre.

Dall’altra parte c’è un Estudiantes molto più solido. I numeri raccontano una squadra organizzata, capace di difendere bene e di colpire con precisione. Non ha bisogno di fare spettacolo, ma sa essere concreta, soprattutto fuori casa, dove tende a controllare ritmo e spazi. Il precedente recente dice Estudiantes, ma soprattutto racconta una differenza di gestione: più equilibrio, più lucidità nei momenti chiave.

Il Cusco dovrebbe impostare la gara con un atteggiamento più offensivo, cercando di sfruttare la spinta del pubblico e uomini come Callejo e Tévez per creare occasioni. Il problema sarà mantenere equilibrio nelle transizioni difensive.

L’Estudiantes, invece, si affida a una struttura più ordinata: linea compatta, pochi rischi e qualità davanti con giocatori come Guido Carrillo e Tiago Palacios, pronti a colpire negli spazi.

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