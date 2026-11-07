Una sola lunghezza separa due squadre reduci da una vittoria senza subire gol. Campobasso-Livorno si disputa domenica 8 novembre 2026 alle 14:30, allo stadio Antonio Molinari di Campobasso, nell’ambito della tredicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA CAMPOBASSO-LIVORNO IN STREAMING SU BET365.

I rossoblù arrivano dal 2-0 sul Forlì e hanno l’opportunità di superare gli avversari in classifica. Gli amaranto, vittoriosi sull’Ostiamare, vogliono invece portare anche in trasferta l’efficacia mostrata al Picchi. Il confronto mette così di fronte due esigenze precise: migliorare il rendimento interno dei molisani e cambiare quello esterno dei toscani. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE CAMPOBASSO-LIVORNO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Dove viene trasmesso il confronto

La diretta televisiva di. Per seguire integralmente l’incontro occorre un abbonamento che comprenda la Serie C. Il calcio d’inizio è fissato alle. La partita rientra nella fascia pomeridiana del programma domenicale, con diversi incontri dei tre gironi disputati contemporaneamente: il canale da selezionare per il confronto del Molinari è quindi il 255. Per chi preferisce assistere alla gara attraverso il televisore, la trasmissione consente di seguire l’intero incontro, senza affidarsi ai soli collegamenti di una diretta con più campi.

Campobasso-Livorno sarà disponibile in streaming su NOW, con un’offerta attiva che includa la competizione. La visione è accessibile tramite l’applicazione sui dispositivi compatibili oppure attraverso il sito del servizio. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare anche Sky Go, accedendo con le proprie credenziali da computer, smartphone o tablet. Le due possibilità permettono di seguire la partita anche fuori casa. Prima dell’inizio è utile verificare l’accesso al proprio account e individuare l’evento nel palinsesto, soprattutto se si utilizza un dispositivo diverso da quello abituale. Per la visione su smart TV, NOW rappresenta l’opzione attraverso l’app dedicata sui modelli supportati.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Campobasso-Livorno tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Campobasso-Livorno

Partita: Campobasso-Livorno.

Campobasso-Livorno. Competizione: Serie C, Girone B, tredicesima giornata.

Serie C, Girone B, tredicesima giornata. Data: domenica 8 novembre 2026.

domenica 8 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 14:30.

ore 14:30. Stadio: Antonio Molinari di Campobasso.

Antonio Molinari di Campobasso. Diretta TV: Sky Sport 255.

Sky Sport 255. Streaming: NOW e Sky Go.

Il Campobasso cerca continuità al Molinari

Ilsi presenta con, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Il successo contro il Forlì ha rafforzato la fiducia di una squadra che sta cercando maggiore equilibrio dopo alcune prestazioni difficili. Il bilancio delle ultime cinque partite considerate, tra campionato e coppa, comprende. L’aspetto incoraggiante è la risposta recente del gruppo, accompagnata dalla crescita sul piano dell’organizzazione e della disponibilità al lavoro senza palla.

Il rendimento casalingo resta però migliorabile: nelle sei gare interne sono arrivate due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Mangia vuole trasformare il Molinari in una risorsa più costante, evitando che ogni partita debba essere risolta attraverso episodi o iniziative individuali. Anche i numeri stagionali indicano dove intervenire: 18 gol segnati e 20 subiti. La capacità di creare occasioni deve essere sostenuta da una migliore protezione della porta, soprattutto quando la squadra accompagna l’azione con diversi uomini.

Il Livorno vuole cambiare passo in trasferta

Ilha regalato agli amaranto una vittoria importante per ripartire. Il Livorno è salito a, con un bilancio di cinque successi, quattro pareggi e tre sconfitte. La distanza minima dalrende il confronto particolarmente significativo. Un risultato positivo permetterebbe ai toscani di difendere il vantaggio sui molisani, mentre una vittoria darebbe un peso diverso anche al loro cammino esterno.

È proprio lontano dal Picchi che la formazione di Lucarelli deve migliorare: tre pareggi e due sconfitte nelle cinque trasferte disputate, senza successi. Un rendimento che contrasta con la maggiore capacità di raccogliere punti davanti al proprio pubblico. Il tecnico deve inoltre valutare le condizioni di Arrigoni, uscito anzitempo nell’ultima partita. Il recupero di alternative offensive come Aramu e Di Carmine amplia invece le possibilità di intervenire durante l’incontro, modificando caratteristiche e riferimenti dell’attacco.

Stoppa tra le linee, Gabbiani negli spazi

Una delle questioni tattiche riguarda la posizione di. Il Campobasso può cercarlo tra centrocampo e difesa avversaria, permettendogli di ricevere rivolto verso la porta e collegare il gioco con gli esterni e il centravanti. Per ilsarà importante evitare che i propri centrocampisti vengano attratti tutti verso il pallone. Una pressione poco coordinata potrebbe aprire corridoi centrali; al contrario, mantenere distanze contenute obbligherebbe i rossoblù a sviluppare più frequentemente l’azione sulle fasce.

Dall’altra parte, Gabbiani può diventare pericoloso quando gli amaranto recuperano palla e riescono a verticalizzare rapidamente. Il Campobasso dovrà quindi curare le coperture preventive, soprattutto nei momenti in cui i terzini saliranno per accompagnare la manovra. La partita potrebbe dipendere anche dalla capacità di gestire le seconde palle: controllare quelle situazioni consentirebbe di mantenere pressione oppure di interrompere l’iniziativa avversaria prima che acquisti velocità.

Le probabili formazioni di Campobasso-Livorno

, soluzione che sta offrendo maggiore compattezza. Davanti a Spurio, Pierno e Coccia possono occupare le corsie, con Corbo e Celesia al centro. Agazzi e Di Vico sono candidati in mediana, mentre Carfora, Stoppa e Bifulco possono sostenere Galeandro. Leonardi e Maisto rappresentano alternative da considerare nelle scelte iniziali.

Anche Lucarelli può affidarsi al 4-2-3-1. Gentile e Rizza sono le opzioni sulle fasce difensive, con Bachini e Veseli davanti a Martínez. La presenza di Arrigoni resta subordinata alle condizioni fisiche: Bacciardi è l’alternativa accanto a Haas. Alle spalle di Gabbiani possono muoversi Peralta, Malotti e Malagrida, con Aramu e Mancini a disposizione per cambiare l’assetto offensivo.

CAMPOBASSO (4-2-3-1): Spurio; Pierno, Corbo, Celesia, Coccia; Agazzi, Di Vico; Carfora, Stoppa, Bifulco; Galeandro. Allenatore: Devis Mangia.

LIVORNO (4-2-3-1): Martínez; Gentile, Bachini, Veseli, Rizza; Arrigoni, Haas; Peralta, Malotti, Malagrida; Gabbiani. Allenatore: Cristiano Lucarelli.