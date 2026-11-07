Il rendimento davanti al proprio pubblico è il punto di forza dei rossoblù. Torres-Latina, in programma domenica 8 novembre 2026 alle 12:30 allo stadio Vanni Sanna di Sassari, offre ai padroni di casa l’occasione di consolidare la propria posizione nella tredicesima giornata del Girone B di Serie C. GUARDA TORRES-LATINA IN STREAMING SU BET365.

La formazione di Alfonso Greco parte da 19 punti, quattro in più rispetto agli avversari. Il Latina di Gennaro Volpe arriva invece con l’obiettivo di dare maggiore peso alla propria classifica attraverso un risultato esterno: finora, lontano da casa, la vittoria non è ancora arrivata. Entrambe hanno pareggiato nell’ultimo turno, rispettivamente contro Pescara e Pianese. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE TORRES-LATINA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Il canale per seguire Torres-Latina e come accedere allo streaming

, con calcio d’inizio alle 12:30. Per accedere alla visione del match di Serie C occorre un abbonamento che comprenda la competizione. Il riferimento è il canale dedicato alla singola partita, che consentirà di seguire integralmente il confronto del Vanni Sanna. La collocazione nell’orario di pranzo apre il programma domenicale del girone insieme a Grosseto-Pescara. Chi vuole assistere alla gara della Torres dovrà quindi selezionare, distinto dal canale assegnato all’altra sfida in contemporanea.

La diretta online di Torres-Latina sarà disponibile su NOW, attraverso un’offerta attiva che includa la Serie C. Il servizio permette di seguire l’incontro sui dispositivi compatibili, tra cui smart TV, computer, smartphone e tablet. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare anche Sky Go, effettuando l’accesso con il proprio account. Si tratta dell’alternativa per chi intende guardare la partita da un dispositivo personale.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Torres-Latina tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Torres-Latina

Partita: Torres-Latina.

Torres-Latina. Competizione: Serie C, Girone B, tredicesima giornata.

Serie C, Girone B, tredicesima giornata. Data: domenica 8 novembre 2026.

domenica 8 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 12:30.

ore 12:30. Stadio: Vanni Sanna di Sassari.

Vanni Sanna di Sassari. Diretta TV: Sky Sport 257.

Sky Sport 257. Streaming: NOW e Sky Go.

La Torres e il peso del fattore campo

Il settimo posto conracconta una squadra pienamente coinvolta nella corsa playoff. Il bilancio complessivo dei sardi è di cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, con. A fare la differenza è soprattutto il cammino al Vanni Sanna:, senza sconfitte. Un rendimento che la Torres vuole prolungare anche contro un avversario abituato a mantenere le partite in equilibrio.

Lo 0-0 sul campo del Pescara ha aggiunto un punto alla classifica e confermato la capacità di affrontare trasferte impegnative. Contro il Latina servirà però una prestazione diversa nella costruzione delle occasioni: giocare in casa comporterà probabilmente una maggiore responsabilità nell’iniziativa. Greco deve ancora gestire alcune difficoltà di organico. Antonelli resta da valutare, mentre il recupero di Scotto restituisce un’alternativa offensiva. La sua disponibilità aumenta le possibilità del tecnico anche durante la partita, senza rendere scontato un impiego immediato dall’inizio.

Il Latina cerca continuità lontano da casa

I nerazzurri hanno raccolto, frutto di tre vittorie, sei pareggi e tre sconfitte. Anche il bilancio dei gol è in equilibrio:. I sei pareggi indicano una squadra spesso capace di restare competitiva, ma che deve trasformare più frequentemente le prestazioni in vittorie. Il rendimento esterno rappresenta il principale ostacolo: nelle cinque trasferte considerate sono arrivati

L’1-1 contro la Pianese, recuperato grazie alla rete di Keita, ha permesso di muovere ancora la classifica. Il viaggio a Sassari richiederà però maggiore continuità durante i novanta minuti: concedere alla Torres lunghi periodi di pressione potrebbe rendere complicato costruire occasioni per vincere. Volpe conta di recuperare soluzioni utili per ampliare le proprie scelte. Le condizioni di Riccardi, Cioffi e Sussi, indicati sulla strada del rientro, restano un elemento da monitorare prima della definizione dell’undici.

Le probabili formazioni di Torres-Latina

La, con Zaccagno in porta e il possibile terzetto Berto-Antonelli-Zanandrea, subordinato alle condizioni del centrale. Zecca e Corsinelli sono le soluzioni sulle fasce, mentre Brentan e Giorico dovrebbero presidiare la zona centrale. Masala e Carboni possono muoversi alle spalle di Bunino, con Scotto nuovamente a disposizione come alternativa.

Per il Latina l’ipotesi è il 3-5-2, con Mastrantonio tra i pali e Parodi, Calabrese e Keita candidati in difesa. Porro e Tomaselli possono occupare le corsie, con De Cristofaro, De Ciancio e Lipani a centrocampo. In avanti la coppia di riferimento resta quella composta da Báez e Plescia. Le indicazioni restano provvisorie, in attesa delle scelte definitive dei tecnici.

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Berto, Antonelli, Zanandrea; Zecca, Brentan, Giorico, Corsinelli; Masala, Carboni; Bunino. Allenatore: Alfonso Greco.

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Parodi, Calabrese, Keita; Porro, De Cristofaro, De Ciancio, Lipani, Tomaselli; Báez, Plescia. Allenatore: Gennaro Volpe.