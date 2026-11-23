Arsenal-Borussia Dortmund mette di fronte due candidate alla qualificazione diretta agli ottavi
Dieci punti contro nove: all’Emirates basta poco per cambiare le gerarchie della classifica europea. Arsenal-Borussia Dortmund, in programma martedì 24 novembre 2026 alle 21:00 italiane, mette in palio un vantaggio importante nella corsa alle prime otto della fase campionato di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
I Gunners affrontano la quinta giornata senza aver ancora perso nella competizione. I gialloneri arrivano a Londra con tre vittorie europee e la fiducia alimentata dal primato in Bundesliga. Per entrambe, il confronto offre l’occasione di avvicinare gli ottavi senza passare dagli spareggi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Su quale canale vedere Arsenal-Borussia DortmundArsenal-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, con calcio d’inizio alle 21:00 italiane, le 20:00 a Londra. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella e la copertura consentirà di seguire integralmente l’incontro. Per guardare la partita sul televisore occorre un abbonamento Sky che comprenda la Champions League. Sarà possibile raggiungere il match dalla programmazione di Sky Sport Calcio oppure selezionando direttamente il canale 254.
La diretta sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà l’accesso tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece di seguire il confronto da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti inclusi nell’abbonamento.
Il momento dell’ArsenalL’Arsenal, che in Premier giocherà in casa fino a gennaio, ha costruito il proprio percorso europeo attraverso tre successi e un pareggio, segnando otto reti e subendone tre. Dopo il confronto senza vincitori contro il Bayern Monaco, la trasferta sul campo dello Slavia Praga ha restituito i tre punti alla formazione di Mikel Arteta. Quella partita ha però lasciato anche un’indicazione sulla quale lavorare: alla qualità mostrata nella prima parte non è seguita la stessa continuità nella ripresa.
Contro il Dortmund, mantenere il controllo anche dopo l’intervallo sarà fondamentale. L’ultimo appuntamento di Premier League, terminato 2-2 a Newcastle, con reti di Eze e Madueke, ha portato inoltre l’infortunio di David Raya. Arteta ha confermato che il portiere non sarà disponibile contro i tedeschi, precisando però che il problema alla spalla non richiede un intervento chirurgico.
Il momento del Borussia DortmundIl Borussia Dortmund si presenta con nove punti in Champions, appena uno in meno rispetto all’Arsenal. Il 2-1 sul Betis ha rafforzato una candidatura ancora pienamente aperta per la qualificazione diretta. Niko Kovač ha ricavato segnali positivi soprattutto dalla capacità di migliorare durante la gara: contro gli spagnoli, il Dortmund ha trovato maggiore efficacia dopo l’intervallo, sfruttando anche il lavoro sulle corsie laterali.
La vittoria sul Borussia Mönchengladbach, firmata Felix Nmecha, ha poi riportato i gialloneri davanti a tutti in Bundesliga. Ora serve trasferire quella fiducia sul campo di un avversario che può punire ogni errore nella costruzione e ogni ritardo nelle coperture.
Ødegaard cerca il varco, Bellingham attacca lo spazio: la chiave tatticaL’Arsenal potrebbe utilizzare la qualità di Ødegaard per attirare fuori posizione Nmecha o Veerman, liberando la ricezione di Eze oppure gli inserimenti del centravanti. Sulla destra, le combinazioni tra Timber e Madueke metteranno alla prova Svensson e il centrale incaricato di coprirlo. Il Dortmund proverà a rispondere con le corse di Jobe Bellingham alle spalle della mediana e con la mobilità di Beier e Fábio Silva. Rice dovrà proteggere le avanzate dei compagni, evitando che i recuperi tedeschi diventino subito attacchi alla profondità. Sulle fasce, Ryerson e Svensson avranno il compito di offrire un’uscita alla pressione inglese.
Le probabili formazioni di Arsenal-Borussia DortmundNell’Arsenal Kepa è candidato a prendere il posto di Raya. Restano indisponibili Saka e Zubimendi, mentre il recupero di Saliba aumenta le possibilità al centro della difesa. Rice e Bruno Guimarães rappresentano un’ipotesi per la mediana, con Lewis-Skelly tra le alternative. Havertz e Gyökeres si contendono il ruolo di centravanti.
Il Dortmund dovrebbe mantenere il 3-4-2-1, con Anton pronto a partire dall’inizio dopo il rientro nell’ultima gara. Guirassy torna a disposizione, ma la gestione del suo impiego resta da definire. Senza rischiarlo immediatamente, Kovač può scegliere Beier come riferimento avanzato oppure collocare Fábio Silva al centro, arretrando Beier accanto a Jobe Bellingham. Bensebaini è un’alternativa a Gadou nella linea difensiva.
ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Jobe Bellingham, Fábio Silva; Beier. Allenatore: Niko Kovač.
Orario e informazioni essenziali di Arsenal-Borussia Dortmund
- Partita: Arsenal-Borussia Dortmund.
- Competizione: UEFA Champions League 2026/27, fase campionato, quinta giornata.
- Data: martedì 24 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 21:00 italiane.
- Stadio: Emirates Stadium, Londra.
- Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Arbitro: Maurizio Mariani, Italia.
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