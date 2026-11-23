Dieci punti contro nove: all’Emirates basta poco per cambiare le gerarchie della classifica europea. Arsenal-Borussia Dortmund, in programma martedì 24 novembre 2026 alle 21:00 italiane, mette in palio un vantaggio importante nella corsa alle prime otto della fase campionato di Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I Gunners affrontano la quinta giornata senza aver ancora perso nella competizione. I gialloneri arrivano a Londra con tre vittorie europee e la fiducia alimentata dal primato in Bundesliga. Per entrambe, il confronto offre l’occasione di avvicinare gli ottavi senza passare dagli spareggi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale vedere Arsenal-Borussia Dortmund

, con calcio d’inizio alle, le 20:00 a Londra. La telecronaca sarà affidata ae la copertura consentirà di seguire integralmente l’incontro. Per guardare la partita sul televisore occorre un abbonamento Sky che comprenda la Champions League. Sarà possibile raggiungere il match dalla programmazione di Sky Sport Calcio oppure selezionando direttamente il canale

La diretta sarà disponibile anche in streaming su NOW, attraverso il Pass Sport, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati. NOW consentirà l’accesso tramite sito e applicazione sui dispositivi compatibili, comprese le smart TV supportate. Sky Go permetterà invece di seguire il confronto da computer, smartphone e tablet, secondo i contenuti inclusi nell’abbonamento.

Il momento dell’Arsenal

ha costruito il proprio percorso europeo attraverso, segnando otto reti e subendone tre. Dopo il confronto senza vincitori contro il Bayern Monaco, la trasferta sul campo dello Slavia Praga ha restituito i tre punti alla formazione di Mikel Arteta. Quella partita ha però lasciato anche un’indicazione sulla quale lavorare: alla qualità mostrata nella prima parte non è seguita la stessa continuità nella ripresa.

Contro il Dortmund, mantenere il controllo anche dopo l’intervallo sarà fondamentale. L’ultimo appuntamento di Premier League, terminato 2-2 a Newcastle, con reti di Eze e Madueke, ha portato inoltre l’infortunio di David Raya. Arteta ha confermato che il portiere non sarà disponibile contro i tedeschi, precisando però che il problema alla spalla non richiede un intervento chirurgico.

MOENCHENGLADBACH, GERMANY - NOVEMBER 21: Felix Nmecha of Borussia Dortmund celebrates scoring his team’s first goal during the Bundesliga 2026/27 match between Borussia Mönchengladbach and Borussia Dortmund at ista-Borussia-Park on November 21, 2026 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il momento del Borussia Dortmund

Ilsi presenta con, appena uno in meno rispetto all’Arsenal. Ilha rafforzato una candidatura ancora pienamente aperta per la qualificazione diretta. Nikoha ricavato segnali positivi soprattutto dalla capacità di migliorare durante la gara: contro gli spagnoli, il Dortmund ha trovato maggiore efficacia dopo l’intervallo, sfruttando anche il lavoro sulle corsie laterali.

La vittoria sul Borussia Mönchengladbach, firmata Felix Nmecha, ha poi riportato i gialloneri davanti a tutti in Bundesliga. Ora serve trasferire quella fiducia sul campo di un avversario che può punire ogni errore nella costruzione e ogni ritardo nelle coperture.

Ødegaard cerca il varco, Bellingham attacca lo spazio: la chiave tattica

Le probabili formazioni di Arsenal-Borussia Dortmund

potrebbe utilizzare la qualità diper attirare fuori posizione, liberando la ricezione dioppure gli inserimenti del centravanti. Sulla destra, le combinazioni trametteranno alla prova Svensson e il centrale incaricato di coprirlo. Ilproverà a rispondere con le corse dialle spalle della mediana e con la mobilità didovrà proteggere le avanzate dei compagni, evitando che i recuperi tedeschi diventino subito attacchi alla profondità. Sulle fasce,avranno il compito di offrire un’uscita alla pressione inglese.è candidato a prendere il posto di Raya. Restano indisponibili, mentre il recupero diaumenta le possibilità al centro della difesa.rappresentano un’ipotesi per la mediana, con Lewis-Skelly tra le alternative.si contendono il ruolo di centravanti.

Il Dortmund dovrebbe mantenere il 3-4-2-1, con Anton pronto a partire dall’inizio dopo il rientro nell’ultima gara. Guirassy torna a disposizione, ma la gestione del suo impiego resta da definire. Senza rischiarlo immediatamente, Kovač può scegliere Beier come riferimento avanzato oppure collocare Fábio Silva al centro, arretrando Beier accanto a Jobe Bellingham. Bensebaini è un’alternativa a Gadou nella linea difensiva.

ARSENAL (4-2-3-1): Kepa; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimarães, Rice; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson; Jobe Bellingham, Fábio Silva; Beier. Allenatore: Niko Kovač.

Orario e informazioni essenziali di Arsenal-Borussia Dortmund