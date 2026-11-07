Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta TV e streaming

La capolista Barcellona sfida l’Atlético secondo in classifica a due punti: il big match della Liga, in chiaro su Italia 1, assegna il primato prima della sosta.
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Atletico Madrid-Barcellona è il big match della Liga e vale la vetta: chi vince chiude la giornata davanti a tutti prima della pausa per le nazionali. Il Barça di Flick è primo con 30 punti, i Colchoneros di Simeone sono secondi con 28, e un successo dei padroni di casa significherebbe sorpasso e primato in solitaria a un terzo di stagione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365
Entrambe arrivano da una settimana europea con esiti opposti. L’Atletico ha perso 0-2 in casa con il Bayern Monaco, mentre il Barcellona ha battuto 3-0 l’Aston Villa dopo due ko consecutivi con PSG e Real Madrid. In campionato, però, i due percorsi sono molto simili: nessuna delle due ha perso più di una volta.
I precedenti pendono verso gli ospiti: il Barcellona ha vinto sette delle ultime otto partite giocate al Metropolitano, e dal 2021 gli scontri diretti sono finiti in pareggio una sola volta.Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.
Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta TV e streamingAtletico Madrid-Barcellona si gioca domenica 8 novembre alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, per la 12ª giornata di Liga. La partita va in onda in diretta e in chiaro su Italia 1, con pre-partita dalle 20:45 e collegamento dallo stadio, telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Borja Valero. In streaming si può seguire su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity, oltre che su DAZN, che detiene i diritti della competizione.
Il momento di forma dell'Atletico Madrid
I Colchoneros hanno vinto nove delle prime undici partite di campionato, con un pareggio e una sola sconfitta, e arrivano da una serie di sette vittorie consecutive in Liga. L’ultima è lo 0-2 sul campo del Levante, sofferto ma firmato da Grimaldo e Giuliano, preceduto dall’1-0 al Deportivo La Coruña e dall’1-0 a Cornellà con l’Espanyol.
In Europa i risultati sono stati alterni: il 2-0 al Manchester United e l’1-1 con lo Stoccarda, poi il ko con il Bayern. In difesa la squadra di Simeone ha subito soltanto otto gol in campionato, ma per il big match perde Romero e Koke.
Il momento di forma del Barcellona
Il Barcellona ha recentemente perso contro Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma la risposta è stata dirompente: 6-1 all’Alavés con le doppiette di Yamal e Raphinha e le reti di Gordon e Fermín, poi il 3-0 all’Aston Villa in Champions.
Resta il problema delle assenze. Mancano Rodri, fermato da un guaio muscolare, e Olmo, oltre a Koundé ed Eric García. A centrocampo Pedri è affiancato da De Jong, e davanti Raphinha parte avanti a Gabriel Jesus.
La chiave tattica della partita
L’Atletico dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, il Barcellona con il 4-2-3-1. Simeone costruisce una squadra compatta con Barrios e Hjulmand davanti alla difesa, Giuliano Simeone e Baena sulle fasce e la coppia Lee Kang-in-Julián Álvarez in avanti. Flick risponde con il terzetto di fantasia Yamal-Fermín-Gordon alle spalle di Raphinha.
La partita mette di fronte la miglior difesa della Liga e l’attacco più prolifico d’Europa. Il Barcellona ha bisogno di velocità di palleggio per aprire un blocco basso e ben organizzato, ma senza Rodri e con una difesa rimaneggiata dovrà prestare attenzione alle ripartenze dei padroni di casa, abili a trasformare un recupero in un’occasione.
Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona
Simeone non avrà Romero e Koke, quindi la linea difensiva sarà formata da Pubill e Hancko. Flick è senza Rodri e Olmo, e per sostituirli affida la regia a Pedri e De Jong, con Cancelo e Balde sulle corsie.
Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lee Kang-in, Álvarez. Allenatore: Diego Simeone
Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermín, Gordon; Raphinha. Allenatore: Hansi Flick
Atletico Madrid-Barcellona: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà domenica 8 novembre
- Partita: Atletico Madrid-Barcellona
- Competizione: LaLiga
- Data: domenica 8 novembre
- Orario: 21:00
- Stadio: Riyad Metropolitano
- Diretta tv: Dazn
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