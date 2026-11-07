Atletico Madrid-Barcellona è il big match della Liga e vale la vetta: chi vince chiude la giornata davanti a tutti prima della pausa per le nazionali. Il Barça di Flick è primo con 30 punti, i Colchoneros di Simeone sono secondi con 28, e un successo dei padroni di casa significherebbe sorpasso e primato in solitaria a un terzo di stagione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Entrambe arrivano da una settimana europea con esiti opposti. L’Atletico ha perso 0-2 in casa con il Bayern Monaco, mentre il Barcellona ha battuto 3-0 l’Aston Villa dopo due ko consecutivi con PSG e Real Madrid. In campionato, però, i due percorsi sono molto simili: nessuna delle due ha perso più di una volta.

I precedenti pendono verso gli ospiti: il Barcellona ha vinto sette delle ultime otto partite giocate al Metropolitano, e dal 2021 gli scontri diretti sono finiti in pareggio una sola volta.Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta TV e streaming

Il momento di forma dell'Atletico Madrid

si giocaal, per la. La partita va in onda in diretta e in chiaro su, con pre-partita dalle 20:45 e collegamento dallo stadio, telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Borja Valero. In streaming si può seguire sue su, oltre che su, che detiene i diritti della competizione.

I Colchoneros hanno vinto nove delle prime undici partite di campionato, con un pareggio e una sola sconfitta, e arrivano da una serie di sette vittorie consecutive in Liga. L’ultima è lo 0-2 sul campo del Levante, sofferto ma firmato da Grimaldo e Giuliano, preceduto dall’1-0 al Deportivo La Coruña e dall’1-0 a Cornellà con l’Espanyol.

In Europa i risultati sono stati alterni: il 2-0 al Manchester United e l’1-1 con lo Stoccarda, poi il ko con il Bayern. In difesa la squadra di Simeone ha subito soltanto otto gol in campionato, ma per il big match perde Romero e Koke.

Il momento di forma del Barcellona

Il Barcellona ha recentemente perso contro Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma la risposta è stata dirompente: 6-1 all’Alavés con le doppiette di Yamal e Raphinha e le reti di Gordon e Fermín, poi il 3-0 all’Aston Villa in Champions.

Resta il problema delle assenze. Mancano Rodri, fermato da un guaio muscolare, e Olmo, oltre a Koundé ed Eric García. A centrocampo Pedri è affiancato da De Jong, e davanti Raphinha parte avanti a Gabriel Jesus.

MADRID, SPAGNA - 13 OTTOBRE: Ademola Lookman dell'Atletico de Madrid in azione durante la partita MD2 della fase di campionato UEFA Champions League 2026/27 tra Atletico de Madrid e Manchester United all'Estadio Metropolitano il 13 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La chiave tattica della partita

L’Atletico dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, il Barcellona con il 4-2-3-1. Simeone costruisce una squadra compatta con Barrios e Hjulmand davanti alla difesa, Giuliano Simeone e Baena sulle fasce e la coppia Lee Kang-in-Julián Álvarez in avanti. Flick risponde con il terzetto di fantasia Yamal-Fermín-Gordon alle spalle di Raphinha.

La partita mette di fronte la miglior difesa della Liga e l’attacco più prolifico d’Europa. Il Barcellona ha bisogno di velocità di palleggio per aprire un blocco basso e ben organizzato, ma senza Rodri e con una difesa rimaneggiata dovrà prestare attenzione alle ripartenze dei padroni di casa, abili a trasformare un recupero in un’occasione.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

Simeone non avrà Romero e Koke, quindi la linea difensiva sarà formata da Pubill e Hancko. Flick è senza Rodri e Olmo, e per sostituirli affida la regia a Pedri e De Jong, con Cancelo e Balde sulle corsie.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lee Kang-in, Álvarez. Allenatore: Diego Simeone

Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermín, Gordon; Raphinha. Allenatore: Hansi Flick

Atletico Madrid-Barcellona: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Atletico Madrid-Barcellona

: Atletico Madrid-Barcellona Competizione : LaLiga

: LaLiga Data : domenica 8 novembre

: domenica 8 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Riyad Metropolitano

: Riyad Metropolitano Diretta tv: Dazn

La sfida si giocherà domenica 8 novembre