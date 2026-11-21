Al Camp Nou la capolista della Liga riprende la corsa dopo la sosta per le nazionali. Nella 13ª giornata il Barcellona di Hansi Flick ospita il Villarreal di Inigo Perez: le due squadre si affrontano domenica 22 novembre alle 14:00. I blaugrana vogliono difendere il primo posto e allungare la serie positiva, il Sottomarino Giallo cerca un colpo di prestigio per rilanciare la sua stagione. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BARCELLONA-SIVIGLIA IN STREAMING SU BET365.

La distanza in classifica è enorme: il Barcellona guida con 33 punti, il Villarreal è ottavo a quota 15. I precedenti della scorsa stagione hanno sorriso nettamente ai catalani, vittoriosi per 4-1 in casa e per 2-0 in trasferta. Il Camp Nou non è però sempre stato un campo stregato per gli ospiti: il Villarreal ha vinto tre delle sue ultime cinque trasferte in casa del Barcellona, compreso il 2-3 della stagione 2024/25.

Per il Barcellona c'è anche un vantaggio da difendere: dopo il successo di Madrid i catalani hanno tre punti in più del Real Madrid. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

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Barcellona-Villarreal: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Barcellona-Villarreal

: Barcellona-Villarreal Competizione : Liga (13ª giornata)

: Liga (13ª giornata) Data : domenica 22 novembre

: domenica 22 novembre Orario : 14:00

: 14:00 Stadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma del Barcellona

I numeri della squadra di Flick fanno impressione:in dodici giornate, con 48 gol segnati e 13 subiti. L'unico passo falso è arrivato nel Clasico contro il Real Madrid, perso 2-1 al Camp Nou. Prima della sosta i blaugrana hanno superato il test più difficile, vincendo in rimonta sul campo dell'. Giuliano Simeone aveva portato in vantaggio i Colchoneros, poi è salito in cattedra, autore del pareggio prima dell'intervallo e del gol del sorpasso al 66' su assist di Lamine Yamal.

La squadra segna con una continuità impressionante e in Liga ha vinto 11 partite su 12, e in altrettante si sono visti almeno tre gol. Qualche problema c'è in infermeria: Espart, Rodri e Bardghji sono fuori, mentre Dani Olmo e Kounde sono in dubbio. Torna invece a disposizione Cubarsi.

BARCELLONA, SPAGNA – 3 NOVEMBRE: Raphinha, calciatore dell'FC Barcellona, festeggia il terzo gol della sua squadra calciando il pallone verso i tifosi durante la partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, in Spagna.

(Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il momento di forma del Villarreal

Per il Sottomarino Giallo la stagione è stata finora altalenante:, con 17 reti all'attivo e 15 al passivo. Le ultime settimane hanno lasciato il segno, con ilin Champions League e la sconfitta di misura contro l'Espanyol.

Prima della sosta, però, è arrivata una reazione importante: il Villarreal si è imposto sul Getafe per 2-0 con i gol di Tajon Buchanan e Carlos Romero, ritrovando fiducia. In campionato la squadra ha raccolto 7 punti nelle ultime quattro giornate. Inigo Perez deve però fare i conti con assenze pesanti: oltre a Diatta, fuori da tempo dopo un intervento al bicipite femorale, non saranno disponibili Gerard Moreno, Foyth e Ilias Akhomach.

La chiave tattica della partita

Il Barcellona dovrebbe tenere il pallino del gioco, con il palleggio di Pedri e De Jong e la qualità del tridente alle spalle di Raphinha . L'uomo più in forma è: la doppietta al Metropolitano ha confermato la sua capacità di inserirsi e colpire, e partendo da trequartista centrale avrà spazio per attaccare l'area. Per il Villarreal un ruolo chiave spetterà a, terzino sinistro a segno contro il Getafe: avrà il compito più complicato, cioè conteneresulla sua fascia, ma potrà anche ripartire per sorprendere la difesa catalana. Il Barcellona parte nettamente favorito, ma il Villarreal ha giocatori capaci di colpire in contropiede: c'è da aspettarsi una

VILLARREAL, SPAGNA - 8 NOVEMBRE: Tajon Buchanan del Villarreal CF festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Villarreal CF e Getafe CF all'Estadio de la Ceramica l'8 novembre 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

Flick dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Joan Garcia tra i pali. Eric Garcia è il candidato principale per la fascia destra, al fianco di Cubarsi, Gerard Martin e Cancelo. A centrocampo De Jong e Pedri sono i favoriti, ma Bernal è pronto a subentrare all'olandese. Alle spalle di Raphinha agiranno Yamal, Fermin e Gordon. Inigo Perez dovrebbe rispondere con il 4-4-2: senza Foyth, la linea difensiva sarà composta da Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga e Carlos Romero, mentre in avanti ci sarà la coppia Ayoze Perez-Mikautadze.

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha. Allenatore: Hansi Flick

Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pepe, Comesana, Pape Gueye, Moleiro; Ayoze Perez, Mikautadze. Allenatore: Inigo Perez