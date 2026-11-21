Domenica alle 14:00 il Barcellona capolista ospita il Villarreal al Camp Nou nella 13ª giornata della Liga. I blaugrana hanno vinto 11 partite su 12 e arrivano dal successo in rimonta sul campo dell'Atletico. Il Sottomarino Giallo, ottavo, deve rinunciare a Gerard Moreno, Foyth e Akhomach.
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Al Camp Nou la capolista della Liga riprende la corsa dopo la sosta per le nazionali. Nella 13ª giornata il Barcellona di Hansi Flick ospita il Villarreal di Inigo Perez: le due squadre si affrontano domenica 22 novembre alle 14:00. I blaugrana vogliono difendere il primo posto e allungare la serie positiva, il Sottomarino Giallo cerca un colpo di prestigio per rilanciare la sua stagione. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BARCELLONA-SIVIGLIA IN STREAMING SU BET365.
La distanza in classifica è enorme: il Barcellona guida con 33 punti, il Villarreal è ottavo a quota 15. I precedenti della scorsa stagione hanno sorriso nettamente ai catalani, vittoriosi per 4-1 in casa e per 2-0 in trasferta. Il Camp Nou non è però sempre stato un campo stregato per gli ospiti: il Villarreal ha vinto tre delle sue ultime cinque trasferte in casa del Barcellona, compreso il 2-3 della stagione 2024/25.
Per il Barcellona c'è anche un vantaggio da difendere: dopo il successo di Madrid i catalani hanno tre punti in più del Real Madrid. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
Dove vedere Barcellona-Villarreal in diretta TV e streamingBarcellona-Villarreal, partita della 13ª giornata della Liga, si gioca domenica 22 novembre alle 14:00 allo Spotify Camp Nou di Barcellona. In Italia la sfida sarà trasmessa da DAZN e sarà disponibile anche in diretta streaming nel palinsesto di Bet365, da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare il match direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l'accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e cercare Barcellona-Villarreal tra gli appuntamenti della giornata.
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Barcellona-Villarreal: data, orario e informazioni sulla partita
- Partita: Barcellona-Villarreal
- Competizione: Liga (13ª giornata)
- Data: domenica 22 novembre
- Orario: 14:00
- Stadio: Spotify Camp Nou
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
Il momento di forma del BarcellonaI numeri della squadra di Flick fanno impressione: undici vittorie e una sola sconfitta in dodici giornate, con 48 gol segnati e 13 subiti. L'unico passo falso è arrivato nel Clasico contro il Real Madrid, perso 2-1 al Camp Nou. Prima della sosta i blaugrana hanno superato il test più difficile, vincendo in rimonta sul campo dell'Atletico Madrid. Giuliano Simeone aveva portato in vantaggio i Colchoneros, poi è salito in cattedra Fermin Lopez, autore del pareggio prima dell'intervallo e del gol del sorpasso al 66' su assist di Lamine Yamal.
La squadra segna con una continuità impressionante e in Liga ha vinto 11 partite su 12, e in altrettante si sono visti almeno tre gol. Qualche problema c'è in infermeria: Espart, Rodri e Bardghji sono fuori, mentre Dani Olmo e Kounde sono in dubbio. Torna invece a disposizione Cubarsi.
Il momento di forma del VillarrealPer il Sottomarino Giallo la stagione è stata finora altalenante: quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, con 17 reti all'attivo e 15 al passivo. Le ultime settimane hanno lasciato il segno, con il pesante 0-6 casalingo contro il PSG in Champions League e la sconfitta di misura contro l'Espanyol.
Prima della sosta, però, è arrivata una reazione importante: il Villarreal si è imposto sul Getafe per 2-0 con i gol di Tajon Buchanan e Carlos Romero, ritrovando fiducia. In campionato la squadra ha raccolto 7 punti nelle ultime quattro giornate. Inigo Perez deve però fare i conti con assenze pesanti: oltre a Diatta, fuori da tempo dopo un intervento al bicipite femorale, non saranno disponibili Gerard Moreno, Foyth e Ilias Akhomach.
La chiave tattica della partitaIl Barcellona dovrebbe tenere il pallino del gioco, con il palleggio di Pedri e De Jong e la qualità del tridente alle spalle di Raphinha. L'uomo più in forma è Fermin Lopez: la doppietta al Metropolitano ha confermato la sua capacità di inserirsi e colpire, e partendo da trequartista centrale avrà spazio per attaccare l'area. Per il Villarreal un ruolo chiave spetterà a Carlos Romero, terzino sinistro a segno contro il Getafe: avrà il compito più complicato, cioè contenere Lamine Yamal sulla sua fascia, ma potrà anche ripartire per sorprendere la difesa catalana. Il Barcellona parte nettamente favorito, ma il Villarreal ha giocatori capaci di colpire in contropiede: c'è da aspettarsi una partita ricca di gol.
Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal
Flick dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Joan Garcia tra i pali. Eric Garcia è il candidato principale per la fascia destra, al fianco di Cubarsi, Gerard Martin e Cancelo. A centrocampo De Jong e Pedri sono i favoriti, ma Bernal è pronto a subentrare all'olandese. Alle spalle di Raphinha agiranno Yamal, Fermin e Gordon. Inigo Perez dovrebbe rispondere con il 4-4-2: senza Foyth, la linea difensiva sarà composta da Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga e Carlos Romero, mentre in avanti ci sarà la coppia Ayoze Perez-Mikautadze.
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha. Allenatore: Hansi Flick
Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Pepe, Comesana, Pape Gueye, Moleiro; Ayoze Perez, Mikautadze. Allenatore: Inigo Perez
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