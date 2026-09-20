Domenica alle 15:30 la BayArena ospita un confronto che vede di fronte due squadre separate da soli due punti in classifica, Bayer Leverkusen e Lipsia, entrambe reduci da una rivoluzione tecnica avviata in estate e alla ricerca di continuita per i rispettivi nuovi progetti. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA IN STREAMING SU BET365.

Il Leverkusen guidato da Novell resta ancora una squadra tutta da decifrare, dopo l'addio dello scorso allenatore e una stagione precedente giudicata deludente. L'avvio e stato altalenante, ma dopo la sconfitta d'esordio i tedeschi hanno inanellato tre risultati utili di fila. Di fronte troveranno un Lipsia giovanissimo ma gia capace di mostrare buone cose sotto la gestione di Demichelis: nelle prime tre giornate di campionato la squadra si e distinta per una vena offensiva tra le piu prolifiche della Bundesliga, confermata anche nella sfida di Champions League contro il Como, pur con una fase difensiva che ha ancora bisogno di essere sistemata. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Lipsia in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Bayer Leverkusen-Lipsia

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Bayer Leverkusen-Lipsia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Bayer Leverkusen-Lipsia

: Bayer Leverkusen-Lipsia Competizione : Bundesliga

: Bundesliga Data : domenica 20 settembre

: domenica 20 settembre Orario : 15:30

: 15:30 Stadio : Bayarena

: Bayarena Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Bayer Leverkusen proverà a sfruttare il fattore campo per guadagnare punti importanti e mettere fieno in cascina in ottica Champions League.

Il momento di forma del Bayer Leverkusen

Il momento di forma del Lipsia

L'avvio di stagione delnon puo certo definirsi: appena una vittoria in tre partite di campionato, con la sconfitta d'esordio arrivata proprio sul campo dell'Elversberg neopromosso a pesare piu delle altre. Nonostante questo bilancio di soli quattro punti, la squadra disi presenta comunque da favorita secondo le quote del match, segno di come le prime difficolta non abbiano scalfito lasulle qualita della rosa. A dare ulteriore morale ci ha pensato anche l', con il 2-0 rifilato alche ha rappresentato un buon banco di prova in vista di questo primo vero big match stagionale, utile per fare il punto sui progressi della squadra dopo un mese e mezzo di lavoro, prima della lunga sosta per le nazionali che quest'anno durera due settimane anziche una sola.Il gruppo giovane allenato dasi e messo in mostra soprattutto in fase offensiva, risultando tra le squadre piu prolifiche del campionato tedesco nelle prime tre giornate; resta pero da registrare la fase difensiva, apparsa ancora imprecisa anche nell'impegno di Champions League contro il Como . Proprio le due sconfitte incassate tra campionato e coppa, rispettivamente contro Werder Brema e Como, avevano acceso qualche dubbio sulla tenuta del gruppo, dubbi spazzati via dalla prestazione convincente e dal pesantenell'ultimo turno, tre punti che hanno restituito forza e lucidita all'ambiente. Un successo che rende la trasferta di Leverkusen un test delicato per i sassoni, chiamati a confermare il solito rendimento offensivo senza pero trascurare l'attenzione in fase difensiva, reparto che finora ha rappresentato il vero tallone d'Achille della squadra.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANIA - 29 AGOSTO: Patrik Schick del Bayer 04 Leverkusen controlla la palla durante la partita della Bundesliga 2026/27 tra SV Elversberg e Bayer 04 Leverkusen all'Ursapharm-Arena il 29 agosto 2026 a Spiesen-Elversberg, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Lipsia

Molto passera dai piedi di, chiamato a innescare la manovra offensiva del Lipsia sulle corsie esterne e a sfruttare gli spazi che una difesa avversaria ancora in rodaggio potrebbe concedere. Vista ladei sassoni e le certezze non ancora acquisite del reparto arretrato del, ci si puo aspettare una gara abbastanza vivace sul piano dei gol, con entrambe le squadre propense a colpire in ripartenza.

Novell dovrebbe schierare il suo Leverkusen con il 4-2-3-1, affidando a Schick il ruolo di riferimento offensivo supportato dal terzetto di trequartisti. Demichelis, dall'altra parte, punta sul 4-3-3 con il tridente d'attacco chiamato a dare seguito all'ottimo avvio realizzativo delle prime giornate.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Medina, Gutierrez, Tapsoba; Fernandez, Garcia; Maza, Moreira, Diaby; Schick. Allenatore: Novell

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Raum, Lukeba, Orban, Baku; El Aynaoui, Gruda, Banzuzi; Gomis, Nusa, Nkunku. Allenatore: Demichelis