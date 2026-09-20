Dove vedere Bayer Leverkusen-Lipsia in diretta TV e streaming

Il Bayer Leverkusen e il Lipsia non hanno iniziano il campionato in modo indimenticabile, e si ritrovano in ritardo nella lotta ai primi posti della classifica del campionato tedesco
Domenica alle 15:30 la BayArena ospita un confronto che vede di fronte due squadre separate da soli due punti in classifica, Bayer Leverkusen e Lipsia, entrambe reduci da una rivoluzione tecnica avviata in estate e alla ricerca di continuita per i rispettivi nuovi progetti. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BAYER LEVERKUSEN-LIPSIA IN STREAMING SU BET365.
Il Leverkusen guidato da Novell resta ancora una squadra tutta da decifrare, dopo l'addio dello scorso allenatore e una stagione precedente giudicata deludente. L'avvio e stato altalenante, ma dopo la sconfitta d'esordio i tedeschi hanno inanellato tre risultati utili di fila. Di fronte troveranno un Lipsia giovanissimo ma gia capace di mostrare buone cose sotto la gestione di Demichelis: nelle prime tre giornate di campionato la squadra si e distinta per una vena offensiva tra le piu prolifiche della Bundesliga, confermata anche nella sfida di Champions League contro il Como, pur con una fase difensiva che ha ancora bisogno di essere sistemata. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
Dove vedere Bayer Leverkusen-Lipsia in diretta TV e streamingIl campionato tedesco può essere seguito in diretta televisiva su Sky Sport e Now, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 15.30 di domenica 20 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Bundesliga e trovare Bayer Leverkusen-Lipsia tra gli appuntamenti di giornata.
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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Bayer Leverkusen-Lipsia: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il 20 settembre alle 15:30.
- Partita: Bayer Leverkusen-Lipsia
- Competizione: Bundesliga
- Data: domenica 20 settembre
- Orario: 15:30
- Stadio: Bayarena
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
Il Bayer Leverkusen proverà a sfruttare il fattore campo per guadagnare punti importanti e mettere fieno in cascina in ottica Champions League.
Il momento di forma del Bayer LeverkusenL'avvio di stagione del Leverkusen non puo certo definirsi memorabile: appena una vittoria in tre partite di campionato, con la sconfitta d'esordio arrivata proprio sul campo dell'Elversberg neopromosso a pesare piu delle altre. Nonostante questo bilancio di soli quattro punti, la squadra di Novell si presenta comunque da favorita secondo le quote del match, segno di come le prime difficolta non abbiano scalfito la fiducia sulle qualita della rosa. A dare ulteriore morale ci ha pensato anche l'Europa League, con il 2-0 rifilato al Celje che ha rappresentato un buon banco di prova in vista di questo primo vero big match stagionale, utile per fare il punto sui progressi della squadra dopo un mese e mezzo di lavoro, prima della lunga sosta per le nazionali che quest'anno durera due settimane anziche una sola.
Il momento di forma del LipsiaIl gruppo giovane allenato da Demichelis si e messo in mostra soprattutto in fase offensiva, risultando tra le squadre piu prolifiche del campionato tedesco nelle prime tre giornate; resta pero da registrare la fase difensiva, apparsa ancora imprecisa anche nell'impegno di Champions League contro il Como. Proprio le due sconfitte incassate tra campionato e coppa, rispettivamente contro Werder Brema e Como, avevano acceso qualche dubbio sulla tenuta del gruppo, dubbi spazzati via dalla prestazione convincente e dal pesante 5-0 rifilato all'Amburgo nell'ultimo turno, tre punti che hanno restituito forza e lucidita all'ambiente. Un successo che rende la trasferta di Leverkusen un test delicato per i sassoni, chiamati a confermare il solito rendimento offensivo senza pero trascurare l'attenzione in fase difensiva, reparto che finora ha rappresentato il vero tallone d'Achille della squadra.
La chiave tattica della partitaMolto passera dai piedi di Nusa, chiamato a innescare la manovra offensiva del Lipsia sulle corsie esterne e a sfruttare gli spazi che una difesa avversaria ancora in rodaggio potrebbe concedere. Vista la propensione realizzativa dei sassoni e le certezze non ancora acquisite del reparto arretrato del Leverkusen, ci si puo aspettare una gara abbastanza vivace sul piano dei gol, con entrambe le squadre propense a colpire in ripartenza.
Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Lipsia
Novell dovrebbe schierare il suo Leverkusen con il 4-2-3-1, affidando a Schick il ruolo di riferimento offensivo supportato dal terzetto di trequartisti. Demichelis, dall'altra parte, punta sul 4-3-3 con il tridente d'attacco chiamato a dare seguito all'ottimo avvio realizzativo delle prime giornate.
Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Flekken; Quansah, Medina, Gutierrez, Tapsoba; Fernandez, Garcia; Maza, Moreira, Diaby; Schick. Allenatore: Novell
Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Raum, Lukeba, Orban, Baku; El Aynaoui, Gruda, Banzuzi; Gomis, Nusa, Nkunku. Allenatore: Demichelis
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