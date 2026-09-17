Venerdi alle 20:30 l'Allianz Arena ospita l'anticipo del turno numero quattro di Bundesliga, con il Bayern Monaco che torna tra le mura amiche per blindare il primato in classifica dopo un avvio di stagione praticamente perfetto tra campionato e coppe europee. Di fronte i bavaresi troveranno un Union Berlino reduce da una battuta d'arresto interna che ha acceso più di un campanello d'allarme sul reparto difensivo dei berlinesi, chiamati ora a una trasferta complicata contro il miglior attacco del campionato. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BAYERN-UNION BERLINO IN STREAMING SU BET365.

Per la squadra di Kompany si tratta dell'ennesima occasione per allungare la striscia positiva davanti al proprio pubblico, mentre per Lustrinelli la sfida bavarese rappresenta soprattutto un banco di prova per verificare la tenuta difensiva della squadra, già messa a dura prova nelle ultime uscite. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Bayern Monaco-Union Berlino in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Bayern-Union Berlino

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Bundesliga; Cercare Bayern-Union Berlino tra le partite di venerdì 18 settembre; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Il campionato tedesco può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica.di domani,e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare lae trovaretra gli appuntamenti di giornata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Bayern-Union Berlino: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Bayern-Union Berlino

: Bayern-Union Berlino Competizione : Bundesliga

: Bundesliga Data : venerdì 18 settembre

: venerdì 18 settembre Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Bayern Monaco ha segnato 7 gol nelle prime tre partite di campionato e si prepara all'attesa sfida contro l'Union, al momento al terzultimo posto in classifica.

Il momento di forma del Bayern Monaco

Il momento di forma dell'Union Berlino

Ilper 2-1 sul campoha confermato l'ottimo momento dei bavaresi, ancora imbattuti dopo tre giornate di campionato. Decisivi il giovane Lennart Karl, autore dello sblocco al 26', e Harry Kane , che ha risolto la gara al 72' dopo il momentaneo pareggio dei padroni di casa firmato da Krattenmacher. Un rendimento che si inserisce in una striscia distagionali tra tutte le competizioni, comprensiva anche del pesante 5-0 rifilato al Bodo/Glimt in Champions League: numeri che parlano di tredici reti segnate e una sola subita nelle ultime cinque uscite complessive.Ben diverso il momento dei berlinesi,nell'ultimo turno: dopo essere finita sotto per le reti di Gosens e Aouchiche, la squadra di Lustrinelli ha accorciato solo nel recupero con Skarke, subendo poi anche il tris avversario. Un passo falso che si aggiunge al pesante 4-0 incassato in trasferta contro il Bayer Leverkusen nella giornata precedente e che lasciacon una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate, a fronte di tre sconfitte e un pareggio: numeri che raccontano di una, con quattordici reti incassate nello stesso arco di partite.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 5 SETTEMBRE: Harry Kane del Bayern Monaco viene contrastato da Timo Becker dello Schalke 04 durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Schalke 04 e Bayern Monaco alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, Germania, il 5 settembre 2026. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Bayern-Union Berlino

Ci aspettiamo una partitain casa del Bayern Monaco. La formazione bavarese infatti può contare su un attacco indomabile e una squadra tecnicamente superiore in ogni zona del campo. L'Union Berlino potrebbe provare a strappare punti con una solidissima fase difensiva, ma fino a questo momento della stagione non è ancora riuscita a farlo. Pertanto, potrebbe essere una partita ricca di gol per la squadra di Vincent, guidata dal suo trascinatore Harry

Kompany non ha ancora sciolto le riserve sull'undici titolare, ma la squadra bavarese non ha problemi di formazione legati a infortuni o squalifiche, quindi il tecnico dovrebbe attingere a piene mani dal proprio undici migliore puntando ancora sul reparto offensivo che ha già deciso le ultime gare. Sul fronte opposto Lustrinelli dovrà invece fare i conti con tre assenze per infortunio, quelle di N'Soki, Markgraf e Burke, che condizioneranno le scelte soprattutto nella zona centrale del campo.

Bayern Monaco: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union Berlino: Ronnow; Trimmel, Uduokhai, Querfeld, Rothe; Aebischer, Khedira, Kemlein, Burcu; Latte Lath, Jeong