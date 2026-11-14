Due risultati su tre per volare ai quarti di finale: dopo il 3-1 alla Francia, l'Italia si presenta a Bruxelles con un vantaggio importante e con il peso del ko subito all’andata. In caso di successo contro il Belgio arriverebbe anche la certezza del primo posto, grazie agli scontri diretti favorevoli con i transalpini. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il quadro del girone è chiarissimo. L’Italia è prima con 10 punti, a pari merito con la Francia, il Belgio di Mark van Bommel è terzo a quota 9 e ha una sola strada: vincere per blindare il passaggio del turno. La sfida mette di fronte due squadre arrivate in forma, ma con obiettivi opposti.

Nella storia, gli Azzurri sono nettamente in vantaggio: 17 vittorie contro le 5 belghe. L’ultima volta, però, all’Olimpico, i Diavoli Rossi si imposero 0-2 con i gol di Godts e Lukebakio. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Belgio-Italia in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Belgio

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I Diavoli Rossi hanno vissuto un percorso a due facce. L’avvio è stato eccellente con il 2-0 all’Italia, poi sono arrivati il ko di misura con la Francia e il 3-0 alla Turchia. Il passo falso più pesante è stato il 4-1 incassato a Parigi, che ha rimesso tutto in discussione.

La risposta è arrivata giovedì, con il successo per 1-2 in casa della Turchia, ottenuto controllando la partita fino al 65' minuto. Il bilancio recita tre vittorie e due sconfitte, otto gol fatti e sei subiti. Tra i protagonisti brillano De Bruyne, in cabina di regia, e il milanista Moreira, mentre in difesa sta crescendo Ngoy. Mancano Onana e Openda, mentre resta in dubbio Lukaku.

Il momento di forma dell'Italia

Dopo l’avvio da incubo, con la sconfitta casalinga contro il Belgio, la squadra di Mancini ha trovato la strada giusta. Il 4-1 sul campo della Turchia ha dato la scossa, poi sono arrivati l’1-1 in Francia e il 3-1 interno alla stessa Turchia. L’ultima tappa è stata una notte da ricordare a San Siro: 3-1 alla Francia, con una doppietta di Pio Esposito.

Il bilancio parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 11 gol segnati e 6 subiti. Il gruppo ha dimostrato carattere, sapendo reagire anche dopo un gol subìto nei primi minuti. L’infermeria, però, preoccupa: oltre a Di Lorenzo, Ruggeri, Raspadori e Ali Zoma, è stato costretto a lasciare il ritiro anche Frattesi, protagonista nel successo con i francesi. Resta in dubbio il recupero di Cambiaghi.

BOLOGNA, ITALIA - 5 OTTOBRE: Roberto Mancini, allenatore dell'Italia, assiste alla partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Turchia allo stadio Renato Dall'Ara il 5 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Il Belgio costruisce con Tielemans, Raskin e De Bruyne a centrocampo e un tridente fluido: De Ketelaere falso nove, supportato da Moreira e Doku. L’Italia risponde con Tonali in regia, Barella a fare da collante e Doumbia al posto di Frattesi, con Pio Esposito riferimento centrale.

Per l’Italia, il protagonista è Pio Esposito: la doppietta alla Francia lo ha lanciato come punto di riferimento, e la sua capacità di tenere palla e attaccare lo spazio può mettere in difficoltà la linea belga. Per il Belgio, il nome è De Bruyne: l’uomo che detta i tempi e trova il passaggio decisivo, capace di cambiare da solo l’inerzia della sfida, nonostante il momento difficile che sta affrontando con la maglia del Napoli.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

Mancini non ha Frattesi e ha pochi dubbi: Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori in difesa, con Palestra in corsa per la destra. A centrocampo Doumbia è favorito su Fagioli, che libererebbe Tonali da mezzala. Davanti, senza Cambiaghi, può toccare a Vergara e a Dimarco, con Pio Esposito confermatissimo. Van Bommel si affida all’asse De Bruyne-Tielemans e a De Ketelaere da falso nove.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Allenatore: Mark van Bommel

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Allenatore: Roberto Mancini

Belgio-Italia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Belgio-Italia

: Belgio-Italia Competizione : Nations League

: Nations League Data : domenica 15 novembre

: domenica 15 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Stade Roi Baudouin

: Stade Roi Baudouin Diretta tv: Rai

La sfida si giocherà domenica 15 novembre