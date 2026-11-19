Il derby campano apre la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Venerdì 20 novembre, alle 20.30, Casertana e Salernitana torneranno ad affrontarsi allo stadio Alberto Pinto, in una sfida dal peso enorme per la classifica di entrambe. I falchetti vogliono rialzarsi dopo il ko di Cosenza, i granata cercano continuità dopo il successo sul Catania. Sugli spalti mancherà però il tifo ospite: il Prefetto di Caserta ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nell’intera provincia salernitana. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI CASERTANA-SALERNITANA IN STREAMING SU BET365.

La graduatoria rende il confronto ancora più delicato. I rossoblù si trovano al nono posto in classifica a quota 20 punti, due in più dei granata. Una vittoria permetterebbe alla Salernitana di effettuare il sorpasso, mentre la Casertana proverà a difendere la sua posizione in zona playoff. Tra le due squadre c’è anche una rivalità storica, alimentata dai recenti incroci.

Negli ultimi cinque precedenti la Salernitana conta 2 vittorie, la Casertana 1 e 2 sono i pareggi; l’ultimo confronto è stato un 1-1 del 13 maggio 2026, nella sfida playoff poi superata dai granata. Sulle due panchine siedono Roberto Stellone e Vito Di Bari, arrivato a Salerno al posto di Serse Cosmi. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta TV e streaming

Casertana-Salernitana, gara della, si giocaallo stadio Alberto Pinto di Caserta. Il derby sarà trasmesso anche in chiaro: si potrà vedere in TV su LIRATV, canale 18 del digitale terrestre, in tutta la Campania.

La partita sarà inoltre disponibile in diretta streaming nel palinsesto di Bet365, da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore. Bet365 è la soluzione più comoda per chi vuole trovare il derby direttamente tra gli eventi live. Dopo aver effettuato l’accesso, basterà aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare la sfida tra gli appuntamenti della serata.

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Come accedere allo streaming di Casertana-Salernitana

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Serie C; Cercare Casertana-Salernitana tra le partite di venerdì 20 novembre; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Casertana-Salernitana: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Casertana-Salernitana

: Casertana-Salernitana Competizione : Serie C

: Serie C Data : venerdì 20 novembre

: venerdì 20 novembre Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Alberto Pinto

: Alberto Pinto Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

Il momento di forma della Casertana

La sfida si giocherà ilI rossoblù hanno un bilancio di, con 18 reti segnate e 17 incassate. Il passo recente però è rallentato: 0-0 a Sorrento, 1-1 con il Bari, 0-1 a Giugliano, 1-0 con il Casarano e 1-2 con il Cosenza. Proprio al Marulla è arrivata la. I calabresi hanno chiuso i conti già nel primo tempo con Energe e Cimino, poi nella ripresa Stellone ha cambiato volto alla squadra inserendo Manconi, Martino e Vezzoni. La reazione ha prodotto un gol spettacolare: al 78′ Manconi realizza un gol in, il suo nono centro stagionale,. Il Pinto resta comunque un fortino: la Casertana in casa ha sempre segnato

CESENA, ITALIA - 24 AGOSTO: Tifoso di Casertana durante la partita di TIM Cup tra AC Cesena e Casertana allo Stadio Dino Manuzzi il 24 agosto 2014 a Cesena, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il momento di forma della Salernitana

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Casertana-Salernitana

I granata hanno raccolto, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte, con 1. Prima dell’ultimo turno il cammino era stato complicato: 2-2 con la Scafatese, 0-3 a Picerno, 1-1 con il Savoia e 0-1 sul campo dell’Inter U23. Laè arrivata domenica scorsa all’Arechi contro il. Di Bari ha sorpreso tutti con un 4-2-3-1 senza Lescano, affidando a D’Ursi il ruolo di prima punta, e la scelta ha pagato:ha deciso la gara nella ripresa, regalando al tecnico la prima vittoria della gestione tecnica di Vito Di Bari e. Resta da sfatare un tabù: la Salernitana fuori casa non ha ancora vinto.La Casertana si affida al suo uomo più pericoloso,, capocannoniere della squadra con nove reti. Se recupererà dal problema all’anca accusato a Cosenza, sarà lui il riferimento offensivo accanto a Castelli, con Pezzella a rifinire alle spalle della coppia. Sul fronte granata il giocatore da seguire è, decisivo contro il Catania e capace di creare superiorità numerica con le sue giocate. Molto dipenderà dalla capacità della Salernitana di reggere il ritmo dei padroni di casa lontano dall’Arechi. La Casertana trova sempre la rete davanti al proprio pubblico e i granata hanno ritrovato fiducia in attacco: ci sono i presupposti per un

Stellone dovrebbe riproporre il 3-4-1-2. Manconi e Vezzoni sono verso il rientro dal 1' dopo i rispettivi problemi, mentre Ambrosca e Henin non erano stati convocati per la trasferta di Cosenza. Di Bari dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto con il Catania, ma senza Tascone, squalificato. Djamanca e La Gumina sono ancora da valutare dopo un lavoro differenziato, mentre Lescano dovrebbe partire dalla panchina.

Casertana (3-4-1-2): De Lucia; Martino, Rocchi, Caporale; Oukhadda, Girelli, Di Tacchio, Vezzoni; Pezzella; Manconi, Castelli. Allenatore: Roberto Stellone

Salernitana (4-2-3-1): Galeotti; Llano, Celiento, Heinz, Zoia; Gyabuaa, de Boer; Cardoni, D’Ursi, Achik, Villa. Allenatore: Vito Di Bari