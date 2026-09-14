Dove vedere Elche-Real Madrid in diretta TV e streaming

Il Real Madrid si trova a inseguire il Barcellona ma davanti ha un Elche non irresistibile. La formazione di Mourinho potrebbe avere vita facile contro il club valenciano.
Martedi alle 21:30 va in scena una sfida dai pronostici piuttosto netti: l'Elche, penultimo in classifica con appena due punti raccolti in cinque giornate, ospita un Real Madrid che non ha alcuna intenzione di concedere terreno alle inseguitrici. I padroni di casa, guidati da Anselmi, arrivano dall'ultima uscita contro l'Athletic Bilbao, che pur non avendo portato punti ha lasciato comunque buone sensazioni; ora però serve tornare al successo il prima possibile per non farsi risucchiare nella zona calda della classifica.La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI ELCHE-REAL MADRID IN STREAMING SU BET365.
Sull'altro fronte i Blancos, reduci dal netto successo sul Rayo Vallecano firmato da una doppietta di Mbappe che aveva già chiuso la gara nel primo tempo, sanno di non potersi permettere passi falsi: il Barcellona rivale di sempre non rallenta il passo, e ogni punto lasciato per strada rischia di pesare a fine stagione. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
Dove vedere Elche-Real Madrid in diretta TV e streamingIl campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su Dazn, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 21:30 di domani, martedì 15 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e trovare Elche-Real Madrid tra gli appuntamenti di giornata.
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Elche-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il 15 settembre alle 21:30.
- Partita: Elche-Real Madrid
- Competizione: Liga
- Data: martedì 15 settembre
- Orario: 21:30
- Stadio: Stadio Manuel Martínez Valero
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
Il Real Madrid potrebbe scendere in campo con il suo abito migliore, nonostante l'avversario si trovi momentaneamente al diciannovesimo posto in classifica. Recuperare il Barcellona è l'obiettivo della formazione di Mourinho.
Il momento di forma dell'ElcheLa classifica non sorride ai Franjiverdes di Anselmi, fermi a due punti dopo cinque partite e attualmente al penultimo posto. Un ruolino di marcia che inizia a preoccupare, anche se l'ultima uscita contro l'Athletic Bilbao ha offerto segnali su cui costruire, pur senza portare punti in dote. Per l'Elche la priorità è chiara: interrompere il digiuno di vittorie prima che la corsa salvezza si complichi ulteriormente.
Il momento di forma del Real MadridDiscorso opposto per i Blancos, che continuano la marcia da protagonisti della Liga. Nell'ultimo turno hanno regolato senza troppi patemi il Rayo Vallecano, indirizzando la gara già nella prima frazione grazie a una doppietta di Mbappe, ormai certezza assoluta del reparto offensivo madrileno. Il vantaggio in classifica sul Barcellona resta comunque minimo, tre punti, e questo impone a Mourinho di non abbassare la guardia in nessun impegno di campionato, a maggior ragione contro una squadra che ha bisogno di punti quanto e più del Real.
La chiave tattica della partitaL'Elche è una delle squadre ad aver iniziato nel peggior modo possibile la nuova stagione del campionato spagnolo. Con soli due punti raccolti e la partita contro il Real Madrid alle porte, la squadra valenciana ha raccolto due pareggi e tre sconfitte. Ragion per cui contro il Real Madrid di Mourinho è difficile provare a scendere in campo per strappare tre punti, ma soltanto per limitare quanto più possibile i danni. Nonostante questo, chiudersi in difesa potrebbe rappresentare un autogol, dato che la formazione ospite vanta calciatori che possono inventare la giocata decisiva da un momento all'altro. Ci aspettiamo, quindi, una partita molto difficile per la squadra di Anselmi.
Le probabili formazioni di Elche-Real Madrid
L'Elche scende in campo con un 4-4-2 solido e robusto, con due soli riferimenti offensivi, Lemar e Nino. Il Real Madrid invece si schiera con il 4-2-3-1, l'unico modulo che sembra in grado di valorizzare al meglio tutti i fenomeni che vestono la maglia della Capitale: da Valverde a Guler, passando per Bellingham, Vinicius e Mbappé. Il francese proverà a dare nuovamente prova della sua forza provando a segnare il settimo gol nel campionato spagnolo, dopo aver affermato che si sente il principale candidato per la vittoria del Pallone d'Oro.
Elche (4-4-2): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar, Nino. Allenatore: Anselmi.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe. Allenatore: Mourinho.
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