Martedi alle 21:30 va in scena una sfida dai pronostici piuttosto netti: l'Elche, penultimo in classifica con appena due punti raccolti in cinque giornate, ospita un Real Madrid che non ha alcuna intenzione di concedere terreno alle inseguitrici. I padroni di casa, guidati da Anselmi, arrivano dall'ultima uscita contro l'Athletic Bilbao, che pur non avendo portato punti ha lasciato comunque buone sensazioni; ora però serve tornare al successo il prima possibile per non farsi risucchiare nella zona calda della classifica.La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI ELCHE-REAL MADRID IN STREAMING SU BET365.

Sull'altro fronte i Blancos, reduci dal netto successo sul Rayo Vallecano firmato da una doppietta di Mbappe che aveva già chiuso la gara nel primo tempo, sanno di non potersi permettere passi falsi: il Barcellona rivale di sempre non rallenta il passo, e ogni punto lasciato per strada rischia di pesare a fine stagione. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Elche-Real Madrid in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Elche-Real Madrid

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Elche-Real Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Elche-Real Madrid

: Elche-Real Madrid Competizione : Liga

: Liga Data : martedì 15 settembre

: martedì 15 settembre Orario : 21:30

: 21:30 Stadio : Stadio Manuel Martínez Valero

: Stadio Manuel Martínez Valero Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Real Madrid potrebbe scendere in campo con il suo abito migliore, nonostante l'avversario si trovi momentaneamente al diciannovesimo posto in classifica. Recuperare il Barcellona è l'obiettivo della formazione di Mourinho.

Il momento di forma dell'Elche

Il momento di forma del Real Madrid

Lanon sorride ai Franjiverdes di, fermi a due punti dopo cinque partite e attualmente al penultimo posto. Un ruolino di marcia che inizia a preoccupare, anche se l'ultima uscita contro l'Athletic Bilbao ha offerto segnali su cui costruire, pur senza portare punti in dote. Per l'Elche la priorità è chiara:il digiuno di vittorie prima che la corsasi complichi ulteriormente.Discorso opposto per i, che continuano la marcia da protagonisti della. Nell'ultimo turno hanno regolato senza troppi patemi il Rayo Vallecano, indirizzando la gara già nella prima frazione grazie a una doppietta di Mbappe, ormai certezza assoluta del reparto offensivo madrileno. Il vantaggio in classifica sulresta comunque minimo,, e questo impone adi non abbassare la guardia in nessun impegno di campionato, a maggior ragione contro una squadra che ha bisogno di punti quanto e più del Real.

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, assiste alla partita MD1 della fase di campionato UEFA Champions League 2026/27 tra il Real Madrid CF e l'FC Internazionale Milano allo Stadio Santiago Bernabeu l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Elche-Real Madrid

è una delle squadre ad aver iniziato nel peggior modo possibile la nuova stagione del campionato spagnolo. Con soli due punti raccolti e la partita contro il Real Madrid alle porte, la squadra valenciana ha raccolto. Ragion per cui contro il Real Madrid diè difficile provare a scendere in campo per strappare tre punti, ma soltanto per limitare quanto più possibile i danni. Nonostante questo, chiudersi in difesa potrebbe rappresentare un, dato che la formazione ospite vanta calciatori che possono inventare la giocata decisiva da un momento all'altro. Ci aspettiamo, quindi, una partita molto difficile per la squadra di

L'Elche scende in campo con un 4-4-2 solido e robusto, con due soli riferimenti offensivi, Lemar e Nino. Il Real Madrid invece si schiera con il 4-2-3-1, l'unico modulo che sembra in grado di valorizzare al meglio tutti i fenomeni che vestono la maglia della Capitale: da Valverde a Guler, passando per Bellingham, Vinicius e Mbappé. Il francese proverà a dare nuovamente prova della sua forza provando a segnare il settimo gol nel campionato spagnolo, dopo aver affermato che si sente il principale candidato per la vittoria del Pallone d'Oro.

Elche (4-4-2): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar, Nino. Allenatore: Anselmi.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe. Allenatore: Mourinho.