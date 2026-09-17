Venerdi alle 21:00 il Cornella-El Prat ospita un confronto tra due squadre che arrivano entrambe da una sconfitta e che hanno bisogno di ritrovare punti prima della sosta per le nazionali. L'Espanyol, pur non vivendo un momento drammatico, non riesce nemmeno a decollare: il bilancio di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte lo tiene a galla nella parte alta della graduatoria solo grazie a una differenza reti favorevole, mentre a livello di punti è appaiato a diverse squadre della zona bassa. Il percorso della squadra di Manolo Gonzalez resta incostante, con prestazioni convincenti alternate ad altre piu opache, come quella dell'ultimo turno contro il Rayo Vallecano. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI ESPANYOL-ELCHE IN STREAMING SU BET365.

Chi arriva con maggiore urgenza di punti e l'Elche, attualmente ultimo in classifica. Il progetto di Martin Anselmi fatica a ingranare e con appena due punti raccolti in sei giornate, oltre alla peggior difesa del torneo, servirebbe uno scossone per invertire la rotta. Una trasferta non e certo il contesto piu semplice per trovarlo, ma un eventuale successo avrebbe un valore doppio in chiave morale. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Espanyol-Elche in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Espanyol-Elche

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Liga; Cercare Espanyol-Elche tra le partite di venerdì 18 settembre; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Il campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica.di domani,e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Liga e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Espanyol-Elche: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Espanyol-Elche

: Espanyol-Elche Competizione : Liga

: Liga Data : venerdì 18 settembre

: venerdì 18 settembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Cornella-El Prat

: Cornella-El Prat Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

All'ottavo posto in classifica, l'Espaynol è chiamato a rialzarsi dopo alcuni risultati non entusiasmanti nel campionato spagnolo. Nelle ultime cinque partite, infatti, ha vinto soltanto contro l'Osasuna a Pamplona.

Il momento di forma dell'Espanyol

Il momento di forma dell'Elche

Caricamento post Instagram...

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Espanyol-Elche

I numeri stagionali dei catalani restano: la squadra segna una media di 1,5 gol a partita e ne subisce 1,2, mantenendo la porta inviolata in due delle sei gare disputate finora. Un rendimento che non basta a garantire continuita di risultati, complici anche le assenze pesanti in mezzo al campo e in attacco:, Jofre Carreras, Kike e Andoni Gorosabel per infortunio,Il quadro e ben piu complicato per gli ilicitani, fanalino di coda dellacon soli. La squadra di Anselmi paga soprattutto la fragilita difensiva, essendo il reparto che incassa piu gol nell'intero campionato: una media di 2,7 reti subite a partita, a fronte di appena 1,3 segnate, con lagiocato finora. Da segnalare, in vista della trasferta, la sola assenza per infortunio di Yago Santiago.A Barcellonascende in campo chiamato alla vittoria contro un Elche che fin qui ha mostrato piùche punti di forza. La pressione, infatti, sarà tutta per i padroni di casa., però, deve comunque iniziare a mettere fieno in cascina per evitare di dover fare i conti troppo presto con la lotta per non retrocedere. L'Espanyol riesce a tradurre il suo gioco in più azioni concrete a differenza dell'Elche, che ha qualche difficoltà sia a concretizzare ma anche in difesa. Per questi motivi, i padroni di casa partonocontro la formazione valenciana.

Manolo Gonzalez dovrebbe confermare l'ossatura vista nelle ultime uscite, provando a sfruttare un possesso palla piu contenuto rispetto agli avversari ma reso comunque efficace da una buona precisione nel palleggio. Anselmi, dal canto suo, punta su una squadra che gestisce piu spesso il pallino del gioco ma che deve tradurre in fase realizzativa una manovra fin qui poco concreta. Reduce dalla sfida contro il Real Madrid, l'Elche scenderà in campo provando a dare continuità alla prestazione inscenata contro i Blancos, che hanno comunque portato alla realizzazione di due gol.

Espanyol: Dmitrovic; Hartman, Riedel, Cabrera, Hinojo; Nunez, Gonzalez, Moscardo, Bauza; Hernandez, Fernandez. Allenatore: Manolo Gonzalez

Elche: Dituro; Sangare, Revivo, Chust, Redondo; Aguado, Villar, Neto, Valera; Morente, Osorio. Allenatore: Martin Anselmi