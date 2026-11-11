Un punto separa l’Inghilterra dai quarti di finale di Nations League: i Tre Leoni di Thomas Tuchel ospitano a Wembley una Croazia in cerca di un’impresa quasi impossibile. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Per la Croazia di Slaven Bilic le speranze sono ridotte al lumicino, e il 7-0 dell’andata a Fiume pesa ancora sull’umore. Prima del fischio d’inizio Wembley celebra Harry Kane, che alla 126ª presenza supera il record di Peter Shilton: è prevista una cerimonia con lo stesso Shilton, insieme alla festa per il Pallone d’Oro.

Nei precedenti, la Croazia ha vinto tre volte nelle ultime tredici sfide contro l’Inghilterra, con due pareggi e otto sconfitte. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Inghilterra-Croazia in diretta TV e streaming

Il momento di forma dell'Inghilterra

, quinta giornata del Gruppo A3 di, si giocaallo, impianto da circa 90.000 spettatori con tetto retrattile, inaugurato nel 2007. La diretta televisiva va in onda su(canale 201). Per lo streaming si può usare l’app, riservata agli abbonati, oppure, con app e sito, anche su smart tv compatibili o dispositivi esterni.

La squadra di Tuchel ha vinto tre partite su quattro, segnando quattordici gol e subendone tre, tutti nell’unico stop contro la Spagna capolista (2-3 a Wembley). Dopo quella sconfitta è arrivata una serie di risposte convincenti: il 2-0 in Cechia, ottenuto con un uomo in più dal 25', poi il 7-0 a Fiume e il 3-0 casalingo alla stessa Cechia.

Il bilancio racconta di un attacco brillante e di una difesa solida, con la rosa ricca di alternative. Il gruppo è giovane e vivace: Ngumoha, appena diciottenne, ha fatto parlare di sé con il Liverpool in Champions League, mentre Bellingham porta la qualità del Real Madrid e Rice garantisce equilibrio al reparto. Tra le assenze pesano quelle di Saka, fermato da un problema al quadricipite, e di Guehi.

Il momento di forma della Croazia

Per i croati la Nations League è diventata un incubo. Dopo la vittoria all’esordio in Cechia (1-2), sono arrivate tre sconfitte consecutive: 4-1 in casa della Spagna, il 7-0 con l’Inghilterra a Fiume e il 2-1 interno ancora contro gli spagnoli, maturato in una serata complicata dall’espulsione di Perisic, adesso squalificato.

Il bilancio è di quattro gol segnati e quattordici subiti, con la porta mai inviolata nelle ultime cinque partite. La classifica dice 3 punti, sopra la sola Cechia, e la qualificazione sembra ormai un miraggio. Bilic deve fare i conti anche con l’infermeria: fuori Sutalo, Pongracic, Ivanovic e Jakic. L’esperienza di Modric, oggi al Milan, e di Kovacic resta l’ancora di salvezza di un gruppo in cerca di risposte.

LONDRA, INGHILTERRA - 6 OTTOBRE: Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra, assiste alla partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Repubblica Ceca allo stadio di Wembley il 6 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il copione nasce dalla classifica. All’Inghilterra basta un pareggio, quindi la Croazia è obbligata a rischiare, e ogni rischio apre uno spazio. Il 4-2-3-1 di Tuchel è costruito per sfruttarlo: Rice e Anderson proteggono la difesa, mentre davanti Ngumoha, Bellingham e Gordon ruotano alle spalle di Kane.

L’uomo da seguire è Bellingham. Parte dietro la punta ma si sposta spesso tra le linee, e l’andata ha mostrato quanto sia difficile arginarlo. La sua qualità nel legare i reparti dà profondità alla manovra e libera Kane, atteso da una serata di record.

I croati rispondono con lo stesso modulo, ma con un’altra missione: stringere le linee e ripartire. Modric e Kovacic devono accorciare, Vlasic, Pasalic e Baturina sono chiamati a pressare alti, Budimir a impegnare i centrali. Tutto passa dai piedi di Modric: se riesce a ordinare il gioco, la squadra può uscire dalla propria metà campo, altrimenti la partita rischia di somigliare molto a quella di Fiume.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia

Tuchel dovrebbe affidarsi a una difesa con Burn e Hill al centro, Quansah e Hall sulle corsie, e lanciare ancora Ngumoha sulla trequarti. Bilic, senza lo squalificato Perisic, sceglie Caleta-Car al fianco di Vuskovic e conferma l’asse Modric-Kovacic in mezzo al campo.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Hill, Burn, Hall; Rice, Anderson; Ngumoha, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Pasalic, Baturina; Budimir. Allenatore: Slaven Bilic

Inghilterra-Croazia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Inghilterra-Croazia

: Inghilterra-Croazia Competizione : Nations League

: Nations League Data : giovedì 12 novembre

: giovedì 12 novembre Orario : 20:30

: 20:30 Stadio : Wembley

: Wembley Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà giovedì 12 novembre