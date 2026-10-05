Inghilterra-Repubblica Ceca porta a Wembley due nazionali che stanno vivendo la Nations League da estremi opposti. Martedì 6 ottobre 2026 alle 20:45, i Tre Leoni avranno la possibilità di trasformare il travolgente 7-0 rifilato alla Croazia in un altro passo verso i quarti di finale; per i cechi, invece, la trasferta londinese rappresenta l'ennesimo tentativo di cancellare lo zero dalla classifica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Thomas Tuchel è seconda con sei punti e nelle ultime due giornate ha segnato nove volte senza concedere un gol. La Repubblica Ceca arriva invece a Wembley dopo il 3-1 subito contro la Spagna e con quattro sconfitte consecutive sulle spalle. Anche il primo confronto ha indicato una direzione precisa: a Praga l'Inghilterra si era imposta 2-0. Nell’attesa del fischio d’inizio, puoi consultare il programma degli altri eventi sportivi: SCOPRI COSA SEGUIRE IN DIRETTA SU GOLDBET, GUARDA GLI APPUNTAMENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure ACCEDI AL PALINSESTO SPORTIVO DI VINCITÙ.

Inghilterra-Repubblica Ceca in streaming: dove seguire la diretta

, con calcio d'inizio fissato alle. La telecronaca della partita di Wembley sarà affidata a. La diretta sarà disponibile anche in. Gli utenti potranno seguire l'intero incontro sui dispositivi compatibili utilizzando il pass che comprende l'offerta sportiva di Sky.

Gli abbonati Sky avranno inoltre a disposizione Sky Go, attraverso il quale sarà possibile vedere Inghilterra-Repubblica Ceca da smartphone, tablet e computer utilizzando il proprio account. La partita farà parte anche della programmazione di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, canale 202. In questo caso non verranno mostrati integralmente i novanta minuti di Wembley: il collegamento passerà tra i diversi campi della serata mostrando gol, occasioni e momenti principali. Per gli aggiornamenti da Inghilterra-Repubblica Ceca la voce sarà quella di Federico Botti. Non è invece prevista una diretta gratuita in chiaro in Italia.

Sette gol alla Croazia: Wembley ritrova un'Inghilterra in piena corsa

Il 7-0 contro la Croazia ha dato una dimensione completamente diversa all'avvio di Nations League dell'Inghilterra. Dopo tre giornate la formazione di Tuchel ha sei punti e rimane alle spalle della Spagna, ancora a punteggio pieno. La prestazione di Rijeka ha impressionato soprattutto per la facilità con cui gli inglesi sono riusciti a trasformare il controllo della partita in occasioni e gol. I numeri delle ultime due giornate sono eloquenti:. Prima della goleada contro la Croazia era infatti arrivato il 2-0 proprio contro la Repubblica Ceca. Al'obiettivo sarà dare continuità a questa crescita e presentarsi alle ultime due giornate con una posizione sempre più solida nella corsa ai quarti.

FIUME, CROAZIA - 3 OTTOBRE: Jude Bellingham dell'Inghilterra festeggia dopo che il compagno di squadra Morgan Rogers (non in foto) ha segnato il settimo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Croazia e Inghilterra allo Stadion HNK Rijeka il 3 ottobre 2026 a Fiume, Croazia. (Foto di Carl Recine/Getty Image

Zero punti e quattro sconfitte di fila: i cechi devono interrompere la caduta

Saka ed Eze possono allargare una difesa costretta a resistere: la chiave tattica

La situazione dellaè molto più complicata. Dopo tre giornate la nazionale guidata da Santinon ha ancora conquistato un punto. L'ultima sconfitta è arrivata contro la, vittoriosain una partita ulteriormente complicata dall'espulsione di Ladislav Krejčí. Il problema non riguarda soltanto la Nations League. Considerando tutte le competizioni, la Repubblica Ceca non vince da sei incontri e arriva a Londra dopo. Un'altra battuta d'arresto renderebbe ancora più delicata la situazione nel Gruppo A3. La necessità di raccogliere punti dovrà però essere conciliata con una partita nella quale concedere troppo campo all'Inghilterra potrebbe diventare estremamente pericoloso.dovrebbe mantenere un assetto offensivo conai lati e Rogers libero di muoversi alle spalle di Harry Kane. Proprio l'ampiezza inglese può diventare uno dei problemi principali per la Repubblica Ceca. Se gli esterni riusciranno a costringere la linea ospite ad allargarsi, si apriranno spazi centrali per gli inserimenti di Rogers e dei centrocampisti.rimane naturalmente il riferimento. La sua capacità di abbassarsi per partecipare alla costruzione permette all'Inghilterra di liberare zone che possono essere attaccate dagli uomini provenienti da dietro.dovrà provare soprattutto a rallentare la circolazione inglese e impedire ai padroni di casa di recuperare rapidamente il pallone nella metà campo offensiva.

OVIEDO, SPAGNA - 3 OTTOBRE: Lamine Yamal della Spagna corre con il pallone sotto la pressione di Jiri Slama della Repubblica Ceca durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca al Carlos Tartiere il 3 ottobre 2026 a Oviedo, Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Kane al centro dell'attacco, Hložek guida la Repubblica Ceca: le probabili formazioni

dovrebbe affidarsi ancora atra i pali. Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah e Hall sono candidati a comporre la linea difensiva, mentre Lewis-Skelly e Anderson possono occupare la zona centrale. Saka, Rogers eddovrebbero agire alle spalle di Kane. Ladovrebbe rispondere con Kinský in porta. Šáček, Chaloupek, Vitík eformeranno la difesa, mentre Král e Sadílek avranno il compito di proteggere la zona centrale. Radosta, Šulc e Lingr possono invece sostenere Hložek.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane. Ct Tuchel.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Kinský; Šáček, Chaloupek, Vitík, Sláma; Král, Sadílek; Radosta, Šulc, Lingr; Hložek. Ct Santi Denia.

Inghilterra-Repubblica Ceca: data, orario e canali