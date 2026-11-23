Il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad, da avversario, è la copertina di una serata in cui il Napoli di Massimiliano Allegri cerca punti pesanti contro il City dell'italiano Enzo Maresca. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica della fase campionato è chiara: gli inglesi sono settimi con 9 punti, vicini alla zona delle otto qualificate dirette agli ottavi, mentre gli azzurri sono 27° con 3, fuori dalla griglia dei playoff e in cerca di un risultato per riaprire il discorso. La storia è dalla parte dei padroni di casa: il City è imbattuto nei tre precedenti interni contro i partenopei, con due vittorie e un pareggio, e l'ultimo incrocio, a settembre 2025, finì 2-0 con l'espulsione dopo appena 21 minuti del capitano azzurro Di Lorenzo.

In tutto le due squadre si sono sfidate cinque volte, sempre nella fase a gironi o nella fase campionato: tre successi del City, uno del Napoli, un pareggio, con dieci gol inglesi contro sei. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

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Il momento di forma del Manchester City

, quinta giornata della fase campionato di, si giocaall'. La diretta televisiva è in esclusiva su, sui canali(201) e(252). Per lo streaming si possono usare l'app, riservata agli abbonati, oppure

I Citizens vivono una fase di appannamento. In campionato sono quattro le partite senza vittorie, con le due sconfitte con il Brighton e il ko contro il Nottingham Forest, poi l'1-1 casalingo con il Fulham di sabato, macchiato dalle proteste di Maresca per un gol di Haaland annullato dal VAR. Il bilancio delle ultime cinque gare recita due successi, un pareggio e due sconfitte, con sette gol segnati e nove subiti.

In Champions League, invece, la squadra risponde meglio: dopo il 5-1 all'AEK Atene è arrivata la sconfitta contro l'Aston Villa, poi la rimonta spettacolare di Lipsia, 2-3 firmato da Haaland nel finale, dopo essere stata riacciuffata due volte. Pesa la difesa: non c'è un clean sheet da nove partite consecutive in tutte le competizioni. Maresca recupera Guehi e Khusanov, mentre restano da valutare le condizioni di Nunes.

Il momento di forma del Napoli

Dopo la serata nera di Oporto, 1-4, il Napoli ha provato a ripartire in campionato: l'1-0 al Torino di sabato, deciso da McTominay, ha interrotto una serie negativa cominciata con l'1-1 contro la Lazio e il ko con la Juventus. Il bilancio delle ultime cinque racconta di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con sette gol fatti e otto incassati. Il successo più largo del periodo resta il 4-1 a Monza.

In Champions il quadro è delicato: una vittoria e tre sconfitte, sei reti segnate e undici subite, e la squadra più ammonita della competizione, con tredici cartellini (dodici gialli e un rosso). L'infermeria complica le cose: Vergara ha una lesione di alto grado al bicipite femorale, Rafa Marin è squalificato. Rientra invece Spinazzola. Allegri, che nelle ultime settimane ha invitato alla cautela, ha ribadito di voler cercare il risultato anche a Manchester.

NAPOLI, ITALIA - 20 OTTOBRE: Massimiliano Allegri, allenatore dell'SSC Napoli, reagisce durante la partita MD3 della fase di campionato UEFA Champions League 2026/27 tra l'SSC Napoli e l'FK Bodo/Glimt allo Stadio Diego Armando Maradona il 20 ottobre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il City dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, il Napoli con il 3-5-1-1. Gli inglesi si affidano alla coppia Enzo Fernandez-Anderson davanti alla difesa e a un trio di fantasia, Foden, Cherki e Ndiaye, alle spalle di Haaland. Gli azzurri rispondono con Beukema, Rrahmani e Olivera dietro, Politano e Spinazzola sulle corsie, Gilmour e Anguissa in mezzo, con De Bruyne e McTominay a ispirare Hojlund.

Per il City, il protagonista è Haaland: se segnasse, completerebbe la quarta striscia di cinque presenze consecutive a segno in Champions, e la sua fisicità può mettere in crisi una difesa a tre priva di Rafa Marin. Per il Napoli, il nome è De Bruyne: l'ex Citizens, con 41 gol e assist in 72 partite di Champions in maglia celeste, ha l'esperienza e il tocco per creare occasioni dal nulla.

Le probabili formazioni di Manchester City-Napoli

Maresca dovrebbe confermare il blocco difensivo, con Enzo Fernandez accanto ad Anderson e Foden favorito su Cherki. Allegri, privo di Vergara e Rafa Marin, si affida alla difesa a tre con Olivera e al tandem De Bruyne-McTominay alle spalle di Hojlund.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Enzo Fernandez, Anderson; Foden, Cherki, Ndiaye; Haaland. Allenatore: Enzo Maresca

Napoli (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Spinazzola; McTominay; Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

Manchester City-Napoli: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Manchester City-Napoli

: Manchester City-Napoli Competizione : Champions League

: Champions League Data : martedì 24 novembre

: martedì 24 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà martedì 24 novembre