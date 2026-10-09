Doveva essere una sfida tra due candidate alle posizioni europee, invece rischia di trasformarsi in un confronto tra allenatori già sotto pressione. Manchester United-Tottenham, in programma sabato 10 ottobre 2026 alle 18:30 a Old Trafford, mette di fronte due squadre che hanno raccolto complessivamente appena sette punti nelle prime cinque giornate di Premier League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Michael Carrick aveva chiuso la scorsa stagione riportando i Red Devils in Champions League, ma oggi si ritrova dodicesimo. Roberto De Zerbi, arrivato a Londra per costruire un Tottenham più ambizioso, occupa addirittura l'ultimo posto. La lunga sosta per le nazionali ha offerto a entrambi il tempo per cercare soluzioni: il campo dirà chi è riuscito a trovarle. Se vuoi scoprire quali altri eventi accompagnano la giornata sportiva, ACCEDI AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU GOLDBET, GUARDA GLI APPUNTAMENTI DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure ESPLORA IL PALINSESTO LIVE DI VINCITÙ.

Manchester United-Tottenham in TV e streaming: diretta Sky con Nicola Roggero

a Old Trafford, per la sesta giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su, e su. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a, una delle voci di riferimento di Sky per il calcio inglese. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita attraverso il proprio decoder, selezionando uno dei canali dedicati alla trasmissione.

La disponibilità di Sky Sport 4K consentirà inoltre agli utenti dotati di dispositivi compatibili e dei requisiti previsti dal proprio abbonamento di assistere alla sfida in alta definizione 4K. Per quanto riguarda lo streaming, sono previste due possibilità. La prima è Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky con un pacchetto compatibile. Attraverso l'applicazione sarà possibile seguire Manchester United-Tottenham su smartphone, tablet e computer. La seconda è NOW, che trasmetterà integralmente la partita attraverso il proprio Pass Sport. NOW permette di seguire la diretta anche senza un abbonamento satellitare tradizionale, utilizzando l'applicazione sui dispositivi supportati.

Manchester United, 113 tiri non sono bastati per andare oltre i cinque punti

Il dato più sorprendente delnon riguarda la classifica, ma il numero di conclusioni effettuate. Nelle prime cinque giornate la squadra diha tentato, più di qualsiasi altra formazione della Premier League. Eppure ha conquistato soltanto cinque punti, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. La spiegazione è nella qualità delle occasioni. Molte conclusioni arrivano da posizioni poco favorevoli e il volume offensivo non si traduce in una quantità altrettanto elevata di opportunità realmente pericolose.

L'unico successo è arrivato contro l'Ipswich, mentre nelle ultime tre partite di campionato i Red Devils non sono riusciti a vincere. Il pareggio per 1-1 contro il Fulham, ottenuto prima della sosta, ha confermato una difficoltà che Carrick deve risolvere rapidamente: trasformare il possesso e la pressione offensiva in gol. La pausa ha inoltre lasciato diversi problemi fisici. Benjamin Šeško non sarà disponibile per la partita contro il Tottenham. Anche Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui sono indisponibili, mentre Carrick spera di recuperare Kobbie Mainoo e Marcus Rashford. Una possibile novità riguarda Carlos Baleba, che ha ripreso ad allenarsi e potrebbe finalmente esordire con la maglia dello United.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Conor Gallagher del Tottenham Hotspur reagisce mentre viene sostituito durante la partita del terzo turno della Carabao Cup tra Liverpool e Tottenham Hotspur ad Anfield il 15 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Tottenham, due punti e soltanto tre gol: De Zerbi cerca la prima vittoria

Per il, la situazione è ancora più complicata. Gli Spurs occupanocon appena, frutto dei pareggi senza reti contro Nottingham Forest ed Everton. Le altre tre partite si sono concluse con altrettante sconfitte. L'ultima, il, ha almeno interrotto il digiuno offensivo che aveva caratterizzato le prime quattro giornate. Fino a quel momento il Tottenham non era ancora riuscito a segnare in campionato.

Il problema per Roberto De Zerbi non riguarda soltanto i risultati. La squadra fatica a trasformare il possesso in occasioni, mentre le difficoltà difensive diventano particolarmente evidenti quando gli avversari riescono a superare la prima pressione. La società ha investito molto durante il mercato estivo, inserendo giocatori come Sandro Tonali, Savio e Jan Paul van Hecke, ma il nuovo progetto non ha ancora trovato continuità. Anche gli infortuni hanno complicato il lavoro del tecnico. Pedro Porro, Xavi Simons, Wilson Odobert e Dejan Kulusevski non sono disponibili, mentre le condizioni di Van de Ven e Van Hecke sono state monitorate dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

La chiave tattica: Fernandes tra le linee contro il centrocampo di De Zerbi

Entrambe le squadre dovrebbero partire da un, ma le modalità con cui cercheranno di sviluppare il possesso potrebbero essere differenti. Iltende ad affidarsi alla libertà di movimento di Bruno Fernandes, che può abbassarsi per ricevere oppure occupare gli spazi alle spalle dei centrocampisti avversari. Proprio questa zona potrebbe diventare decisiva. Condavanti alla difesa, il Tottenham dovrà scegliere quanto aggressivamente seguire i movimenti del portoghese.

Se uno dei due centrocampisti dovesse uscire dalla propria posizione, lo United potrebbe cercare immediatamente la profondità con Mbeumo o gli inserimenti di Cunha. De Zerbi, però, può provare a sfruttare la stessa situazione in fase di possesso. Il Tottenham cercherà probabilmente di attirare la pressione avversaria attraverso la costruzione dal basso, utilizzando i due centrocampisti per creare linee di passaggio e liberare gli esterni. Savio e Marmoush possono diventare pericolosi soprattutto quando ricevono con spazio davanti.

Lo United dovrà quindi evitare che la pressione offensiva lasci troppo campo alle proprie spalle. Un altro confronto importante riguarda Mainoo e Tonali. Il centrocampista inglese è particolarmente efficace nel recupero del pallone e nella gestione del possesso sotto pressione. Tonali, invece, può accelerare la circolazione e cercare verticalizzazioni immediate. La partita potrebbe decidersi proprio nella capacità delle due squadre di superare la prima pressione senza perdere equilibrio.

Manchester United, Mainoo verso il recupero: De Zerbi deve sostituire Porro: le probabili formazioni

Ildovrebbe confermare il 4-2-3-1 di Michael Carrick. Sennesarà il portiere, con Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw a comporre la linea difensiva. A centrocampoè candidato a tornare titolare accanto a Tielemans, anche se le condizioni del giovane inglese saranno valutate fino all'ultimo. Sulla trequarti dovrebbero agire, con Matheus Cunha riferimento offensivo. L'assenza di Šeško limita le alternative nel ruolo di centravanti, mentrerimane una possibilità per modificare le caratteristiche dell'attacco.

Il Tottenham dovrebbe rispondere con lo stesso sistema. Kinsky è favorito tra i pali, mentre Archie Gray dovrebbe sostituire l'infortunato Pedro Porro sulla destra. Al centro della difesa Van Hecke e Van de Ven restano le prime scelte, con Udogie sulla corsia sinistra. In mezzo al campo spazio all'aggressività di Bentancur e Tonali, mentre Savio, Kudus e Marmoush dovrebbero sostenere Dominic Solanke. Le condizioni dei due centrali difensivi rappresentano comunque un elemento da monitorare: in caso di forfait, De Zerbi potrebbe ricorrere a Tosin Adarabioyo oppure Ben Davies.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Cunha.

Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Tonali; Savio, Kudus, Marmoush; Solanke. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Manchester United-Tottenham: data, orario e canali