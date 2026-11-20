La capolista della Ligue 1 fa visita a una delle squadre più in forma del campionato. Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, il Paris Saint-Germain affronta il Nizza nell’11ª giornata: le due formazioni si sfideranno sabato 21 novembre, alle 17:15, sulla pelouse dell’Allianz Riviera. Gli uomini di Luis Enrique vogliono allungare una striscia di risultati impressionante, i rossoneri di Olivier Pantaloni cercano l’impresa davanti al proprio pubblico. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI NIZZA-PSG IN STREAMING SU BET365.

La classifica racconta due squadre in salute ma su piani diversi. Il Psg guida la classifica con 23 punti dopo dieci giornate, mentre il Nizza è sesto con 17, a soli tre punti dal podio. Le due formazioni sono anche quelle che hanno raccolto più punti nelle ultime sei giornate di Ligue 1. I precedenti recenti promettono spettacolo: negli ultimi quattro incroci in campionato il Nizza ha vinto due volte, con un netto 4-1 lo scorso marzo e un 3-1 nell’aprile 2025. Il Psg si è imposto una volta (1-0 nel novembre 2025), mentre la sfida dell’ottobre 2024 è finita in parità. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Nizza-Psg in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Nizza-Psg

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Nizza-Psg: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Nizza-Paris Saint-Germain

: Nizza-Paris Saint-Germain Competizione : Ligue 1 (11ª giornata)

: Ligue 1 (11ª giornata) Data : sabato 21 novembre

: sabato 21 novembre Orario : 17:15

: 17:15 Stadio : Allianz Riviera, Nizza

: Allianz Riviera, Nizza Arbitro : Jerome Brisard

: Jerome Brisard Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

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Il momento di forma del Nizza

Gli Aiglons hanno raccolto, con 15 gol segnati e 12 incassati. Il loro rendimento recente è da big: tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali in trasferta prima della sosta. Sul campo dell’Angers è finita: Sofiane Diop ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti su assist di Mohamed Amoura e Jonathan Clauss ha chiuso i conti al 78'. In precedenza erano arrivati il 2-1 al Brest e soprattutto il, l’ultima esibizione casalinga.

L’Allianz Riviera è un fattore: il Nizza è ancora imbattuto in casa. Il problema principale è l’infermeria, soprattutto in difesa: Mendy e Abergel sono fuori per la rottura del legamento crociato, Bombito per un problema alla gamba e Abdi per un infortunio muscolare, mentre Boudaoui è in dubbio.

Il momento di forma del Psg

I campioni di Francia guidano il campionato con un bilancio di, con 22 reti all’attivo e appena 10 al passivo. Prima della sosta hanno superato anche il Troyes al Parco dei Principi, allungando la loro serie ain tutte le competizioni. Il gol decisivo l’ha segnato il difensore ucraino Zabarnyi, di testa su cross di Senny Mayulu, poco prima dell’intervallo, in una gara vinta senza brillare e con diverse occasioni sprecate.

Luis Enrique deve fare i conti con un’infermeria affollata: Kvaratskhelia è fuori per la rottura del legamento crociato, mentre Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Dro Fernandez sono in dubbio. Torna invece a disposizione Hakimi. Mercoledì c’è la Roma in Champions League, quindi il tecnico potrebbe dosare le forze.

SALZBURG, AUSTRIA - AUGUST 12: Luis Enrique, manager of Paris Saint-Germain, gives directions to his players during the 2026 UEFA Super Cup match between Paris Saint-Germain and Aston Villa, played on August 12, 2026, at the Stadion Salzburg in Salzburg, Austria. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Nizza-Psg

Con una difesa decimata, il Nizza dovrebbe abbassare il baricentro e puntare sulle ripartenze. Il giocatore da seguire è, rapido e imprevedibile, già decisivo con l’assist per Diop ad Angers: alle spalle di Wahi può colpire negli spazi lasciati dal Psg. Sul fronte parigino occhio a, impiegato da falso nove e protagonista contro il Troyes. Con i suoi movimenti tra le linee può mandare fuori posizione la linea a tre rossonera. Il Psg parte favorito, ma il Nizza segna con regolarità in casa: è lecito attendersi una

Pantaloni dovrebbe restare sul 3-4-2-1, con Diouf in porta e il terzetto Seidu-Ndayishimiye-Mandza davanti a lui. Sulle fasce agiranno Clauss e Nkounkou, mentre in mezzo Boudaoui è in ballottaggio con Witsel. Luis Enrique dovrebbe confermare il 4-3-3, con il centrocampo formato da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz e Mayulu al centro del tridente. Le condizioni di Doue saranno valutate nell’ultimo allenamento.

Nizza (3-4-2-1): Diouf; Seidu, Ndayishimiye, Mandza; Clauss, Coulibaly, Boudaoui, Nkounkou; Diop, Amoura; Wahi. Allenatore: Olivier Pantaloni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Hernandez, Digne; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Mayulu, Godts. Allenatore: Luis Enrique