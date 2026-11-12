Primo posto e qualificazione si decidono ad Amsterdam: l’Olanda ritrova la Grecia, che a ottobre l’aveva fermata sul 2-2 dopo essere andata avanti di due gol. Gli Orange arrivano senza capitan Van Dijk, mentre in attacco torna a disposizione Malen. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Entrambe le squadre sono imbattute, con due vittorie e due pareggi: otto punti a testa in vetta al raggruppamento, con gli olandesi davanti per gol segnati, sette contro cinque. Per chi vince si apre la strada verso la fase finale della Nations League.

La storia pende dalla parte olandese: la Grecia ha vinto una sola volta in dodici sfide, con due pareggi e nove sconfitte, e ha incassato appena cinque reti contro le ventisei realizzate dagli avversari. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Olanda-Grecia in diretta TV e streaming

Il momento di forma dell'Olanda

si giocaalla, per ladel Gruppo 2 della Lega A di. In Italia non è prevista una diretta integrale: la sfida si segue attraverso Diretta Gol su Sky Sport Calcio, con i collegamenti dai campi. Per lo streaming si può usare NOW, con abbonamento attivo, oppure l’app Sky Go, riservata ai clienti Sky.

La squadra di Xavi è ancora senza sconfitte, ma ha lasciato per strada qualche punto di troppo. Il percorso comincia con l’1-1 contro la Germania, prosegue con il 2-1 a Belgrado sulla Serbia e con il 2-2 ad Atene contro la Grecia, rimontata da due reti di vantaggio grazie ai gol di Van Dijk e Reijnders. L’ultimo impegno, il 2-1 interno sulla Serbia, ha confermato il momento positivo.

Il bilancio dice sette gol fatti e cinque subiti, con un attacco che segna ma una difesa spesso chiamata agli straordinari. L’infermeria pesa: oltre a Van Dijk mancano Frimpong, Hato e Ake, mentre Gravenberch è in dubbio. In compenso rientra Frenkie de Jong a centrocampo, e davanti Malen punta a ritrovare la fiducia che finora non aveva avuto in nazionale.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 24 SETTEMBRE: Virgil van Dijk dei Paesi Bassi assiste alla partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Paesi Bassi e Germania il 24 settembre 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il momento di forma della Grecia

La Grecia di Jovanovic è la sorpresa del girone. Dopo il 2-1 in rimonta sulla Serbia e il successo per 0-1 in Germania, ha strappato il 2-2 all’Olanda e il 4 ottobre ha chiuso lo 0-0 con i tedeschi. Il bilancio recita cinque gol segnati e appena tre subiti, due vittorie e due pareggi.

Il rendimento è il risultato di una squadra compatta, capace di soffrire e ripartire in velocità. Nel match d’andata Ioannidis e Masouras avevano portato i greci sul 2-0, prima della rimonta olandese. Per il ritorno Jovanovic non avrà gli squalificati Zafeiris e Saliakis, e resta da valutare Kourbelis, che ha svolto terapie per una distorsione alla caviglia.

La chiave tattica della partita

La partita ruota su un equilibrio semplice da descrivere e complicato da ottenere: possesso contro ripartenze. L’Olanda dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, con Veerman, Reijnders e De Jong a costruire dal centro e Summerville e Lang pronti a puntare l’uomo. La Grecia ha mostrato di potersi adattare, con una difesa a tre o a quattro in base alle scelte di Jovanovic, e spinge sulla velocità di Tzolis e sulla presenza di Pavlidis.

Per l’Olanda, il protagonista può essere Malen: il centravanti della Roma, tornato disponibile, è chiamato a dare alla squadra un riferimento vero in area e a sbloccare una partita difficile. Per la Grecia, il nome è Pavlidis: unica punta di peso, ha il compito di tenere impegnati i centrali olandesi e di sfruttare i palloni lunghi delle ripartenze.

Le probabili formazioni di Olanda-Grecia

Xavi dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con Van den Berg e Van Hecke al centro della difesa, De Jong in cabina di regia e Malen come punta. Jovanovic ritrova una difesa a tre con Retsos, Mavropanos e Tsimikas, e sceglie la coppia Karetsas-Pavlidis in avanti.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van den Berg, Van Hecke, Van de Ven; Veerman, Reijnders, De Jong; Lang, Malen, Summerville. Allenatore: Xavi

Grecia (3-5-2): Tzolakis; Retsos, Mavropanos, Tsimikas; Rota, Androutsos, Kourbelis, Kostoulas, Tzolis; Karetsas, Pavlidis. Allenatore: Ivan Jovanovic

Olanda-Grecia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Olanda-Grecia

: Olanda-Grecia Competizione : Nations League

: Nations League Data : venerdì 13 novembre

: venerdì 13 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Johan Cruijff Arena

: Johan Cruijff Arena Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà venerdì 13 novembre