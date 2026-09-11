Osasuna ed Espanyol scendono in campo a Pamplona in occasione della quinta giornata del campionato spagnolo della stagione 2026/2027. Le due squadre approcciano alla sfida in un discreto momento di forma: le vittorie raccolte fin qui, infatti, soddisfano entrambe le tifoserie, che vogliono continuare a sognare una stagione al di sopra degli obiettivi stagionali. L'orario del fischio d'inizio è in programma alle 16:15 allo Stadio El Sadar di Pamplona. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI OSASUNA-ESPANYOL IN STREAMING SU BET365.

L'Osasuna di Ramis è reduce da una pesante sconfitta, ma nonostante questo tiene ben saldo il suo ottavo posto in classifica. Posizione che, se dovesse essere mantenuta per tutto l'arco della stagione, sarebbe sinonimo di un campionato disputato a ottimi livelli. La squadra catalana, invece, è al dodicesimo posto, ma comunque lontana dalla zona che scotta, obiettivo non scontato dato come si è concluso il campionato 2025/2026. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Osasuna-Espanyol in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Osasuna-Espanyol

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Il campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 16:15 di domani, sabato 12 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Liga e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Osasuna-Espanyol: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Osasuna-Espanyol

: Osasuna-Espanyol Competizione : Liga

: Liga Data : sabato 12 settembre

: sabato 12 settembre Orario : 16:15

: 16:15 Stadio : El Sadar

: El Sadar Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

L'Osasuna si affida ad Ante Budimir nella zona offensiva, mentre l'Espanyol si fa forte di un gruppo determinato a voler raggiungere il prima possibile la salvezza.

Il momento di forma dell'Osasuna

Il momento di forma dell'Espanyol

in classifica, l'Osasuna è reduce da un momento di forma tutto sommato soddisfacente. L'ultima partita non ha regalato punti, anzi, tutt'altro (5-2 contro il Deportivo Alaves ), ma il suo percorso da agosto a metà settembre ha condotto la formazione di Pamplona all'ottavo posto in classifica. Le statistiche parlano chiaro: un pareggio, due vittorie e una sconfitta. Non c'è dubbio che nella sfida di domanie compagni proveranno ad acciuffare un'altra volta i tre punti, grazie al gioco propositivo che propone il nuovo tecnico, che quest'anno ha preso il posto di Alessio Lisci, tecnico romano che in estate ha firmato per il PAOK Salonicco.invece è al dodicesimo posto in classifica, ma lo guarda con positività soprattutto per il modo in cui è riuscito a strappare l'ultimo pareggio contro il Siviglia. La formazione di, infatti, tra le mura amiche ha ripristinato la parità soltanto all'ottavo minuto di recupero, grazie alla rete di. Il calendario sembra sorridere alla formazione catalana, che prossimamente avrà avversari sulla carta abbordabili, contro cui si potrebbero strappare punti preziosi per mettere fieno in cascina.

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 06 SETTEMBRE: Rockson Yeboah dell'Osasuna riceve un cartellino giallo dall'arbitro Jose Sanchez durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Deportivo Alaves e CA Osasuna all'Estadio de Mendizorroza il 06 settembre 2026 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Osasuna-Espanyol

Le due squadre scenderanno in campo con lo stesso modulo, unin cui i difensori giocano un ruolo cruciale nella fase offensiva, con inserimenti e sovrapposizioni che creano superiorità numerica. Il centrocampo è composto per entrambe le squadre da centrocampisti duttili e abili tecnicamente, ma questa è una costante di tutto il campionato spagnolo. L'attacco, invece, sarà affidato aper, determinato a voler replicare la scorsa stagione in termini realizzativi; per gli ospiti, invece, saràil principale riferimento offensivo.

L'Osasuna, tra i pali, si affida ad Herrera, che sarà sostenuto da una difesa rocciosa con Yeboah a comandare il reparto arretrato. L'Espanyol invece affida i guantoni a Dmitrovic. La difesa sarà la stessa delle ultime apparizioni, mentre nella zona nevralgica del campo ci saranno Urko, Exposito e Hernandez, tra le sorprese più piacevoli di questa stagione. Roberto e Dolan, infine, sono chiamati a creare scompiglio nella retroguardia della squadra di Pamplona, facendo breccia nella sua difesa.

Osasuna (4-3-3): Herrera; Arguibide, Yeboah, Catena, Bretones; Muñoz, Moncayola, García;Del Castillo, Budimir, Barja.

Espanyol (4-3-3): Dmitrovic; El Hilali, Núñez, Cabrera, Hinojo;Urko, Expósito, Hernandez; Fernández, Roberto, Dolan.