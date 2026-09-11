Dove vedere Osasuna-Espanyol in diretta TV e streaming

La quinta giornata del campionato spagnolo si presenta come una delle più entusiasmanti, anche grazie a partite come quella tra Osasuna ed Espanyol: squadre in un buon momento di forma che vogliono continuare a macinare punti.
Osasuna ed Espanyol scendono in campo a Pamplona in occasione della quinta giornata del campionato spagnolo della stagione 2026/2027. Le due squadre approcciano alla sfida in un discreto momento di forma: le vittorie raccolte fin qui, infatti, soddisfano entrambe le tifoserie, che vogliono continuare a sognare una stagione al di sopra degli obiettivi stagionali. L'orario del fischio d'inizio è in programma alle 16:15 allo Stadio El Sadar di Pamplona. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI OSASUNA-ESPANYOL IN STREAMING SU BET365.
L'Osasuna di Ramis è reduce da una pesante sconfitta, ma nonostante questo tiene ben saldo il suo ottavo posto in classifica. Posizione che, se dovesse essere mantenuta per tutto l'arco della stagione, sarebbe sinonimo di un campionato disputato a ottimi livelli. La squadra catalana, invece, è al dodicesimo posto, ma comunque lontana dalla zona che scotta, obiettivo non scontato dato come si è concluso il campionato 2025/2026. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
Dove vedere Osasuna-Espanyol in diretta TV e streamingIl campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su Dazn, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 16:15 di domani, sabato 12 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e trovare Osasuna-Espanyol tra gli appuntamenti di giornata.
Come accedere allo streaming di Osasuna-EspanyolPer cercare Osasuna-Espanyol nel palinsesto live è necessario:
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Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.
Osasuna-Espanyol: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il 12 settembre alle 16:15.
- Partita: Osasuna-Espanyol
- Competizione: Liga
- Data: sabato 12 settembre
- Orario: 16:15
- Stadio: El Sadar
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
L'Osasuna si affida ad Ante Budimir nella zona offensiva, mentre l'Espanyol si fa forte di un gruppo determinato a voler raggiungere il prima possibile la salvezza.
Il momento di forma dell'OsasunaOttavo in classifica, l'Osasuna è reduce da un momento di forma tutto sommato soddisfacente. L'ultima partita non ha regalato punti, anzi, tutt'altro (5-2 contro il Deportivo Alaves), ma il suo percorso da agosto a metà settembre ha condotto la formazione di Pamplona all'ottavo posto in classifica. Le statistiche parlano chiaro: un pareggio, due vittorie e una sconfitta. Non c'è dubbio che nella sfida di domani Budimir e compagni proveranno ad acciuffare un'altra volta i tre punti, grazie al gioco propositivo che propone il nuovo tecnico Ramis, che quest'anno ha preso il posto di Alessio Lisci, tecnico romano che in estate ha firmato per il PAOK Salonicco.
Il momento di forma dell'EspanyolL'Espanyol invece è al dodicesimo posto in classifica, ma lo guarda con positività soprattutto per il modo in cui è riuscito a strappare l'ultimo pareggio contro il Siviglia. La formazione di Gonzalez, infatti, tra le mura amiche ha ripristinato la parità soltanto all'ottavo minuto di recupero, grazie alla rete di Marcos Fernandez. Il calendario sembra sorridere alla formazione catalana, che prossimamente avrà avversari sulla carta abbordabili, contro cui si potrebbero strappare punti preziosi per mettere fieno in cascina.
La chiave tattica della partitaLe due squadre scenderanno in campo con lo stesso modulo, un 4-3-3 in cui i difensori giocano un ruolo cruciale nella fase offensiva, con inserimenti e sovrapposizioni che creano superiorità numerica. Il centrocampo è composto per entrambe le squadre da centrocampisti duttili e abili tecnicamente, ma questa è una costante di tutto il campionato spagnolo. L'attacco, invece, sarà affidato a Budimir per l'Osasuna, determinato a voler replicare la scorsa stagione in termini realizzativi; per gli ospiti, invece, sarà Roberto il principale riferimento offensivo.
Le probabili formazioni di Osasuna-Espanyol
L'Osasuna, tra i pali, si affida ad Herrera, che sarà sostenuto da una difesa rocciosa con Yeboah a comandare il reparto arretrato. L'Espanyol invece affida i guantoni a Dmitrovic. La difesa sarà la stessa delle ultime apparizioni, mentre nella zona nevralgica del campo ci saranno Urko, Exposito e Hernandez, tra le sorprese più piacevoli di questa stagione. Roberto e Dolan, infine, sono chiamati a creare scompiglio nella retroguardia della squadra di Pamplona, facendo breccia nella sua difesa.
Osasuna (4-3-3): Herrera; Arguibide, Yeboah, Catena, Bretones; Muñoz, Moncayola, García;Del Castillo, Budimir, Barja.
Espanyol (4-3-3): Dmitrovic; El Hilali, Núñez, Cabrera, Hinojo;Urko, Expósito, Hernandez; Fernández, Roberto, Dolan.
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