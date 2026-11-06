Il 3-0 di Bergamo ha cambiato il clima attorno a Parma-Bologna, derby emiliano in programma sabato 7 novembre 2026 alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini. Il Parma ha lasciato la zona retrocessione e vuole capire quanto della prestazione contro l’Atalanta può riproporre in casa. Dall’altra parte c’è un Bologna che, dopo un avvio difficile, ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I ducali sono quindicesimi con otto punti, sei in meno del Bologna, nono. Gilardino dovrebbe ripartire da Lontani e Touré, mentre Palladino valuta il rientro di Piccoli dal primo minuto. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Dalla smart TV al telefono, come seguire Parma-Bologna

Parma, dal sacrificio di Bergamo alla prova davanti al proprio pubblico

. Per vederla sul televisore si può utilizzare l’app su una smart TV compatibile, una console o un dispositivo collegato alla TV. La partita è prevista anche su, per chi ha attivato l’opzione dedicata. Su smartphone e tablet l’incontro si segue in streaming dall’app di DAZN. Da computer si può accedere al sito della piattaforma e selezionare la partita nella sezione Serie A.A Bergamo il Parma ha dovuto assorbire la pressione dell’Atalanta nella prima parte della gara. Il gol diha cambiato la partita. Nella ripresa i ducali hanno trovato gli spazi per allungare e hanno chiuso sul, ottenendo la prima vittoria esterna del loro campionato. Al Tardini il Parma potrebbe avere più spesso il pallone e doversi costruire gli spazi che a Bergamo si sono aperti dopo il vantaggio. Gliraccontano quanto sia stato difficile trovare continuità in attacco.

La coppia Lontani-Touré può offrire due riferimenti per uscire dalla pressione e far salire la squadra. Se uno dei due viene incontro, l’altro può restare più alto e tenere impegnata la difesa del Bologna. A centrocampo Fabbian può accompagnare l’azione e inserirsi quando le punte attirano i centrali. Alle sue spalle, Sierro e Keita dovranno tenere sotto controllo gli spazi in cui Bernardeschi e Cambiaghi cercheranno di ricevere.

BERGAMO, ITALIA - 2 NOVEMBRE: Giovanni Fabbian del Parma Calcio 1913 esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo stadio Atleti Azzurri d’Italia il 2 novembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Bologna, la rimonta sul Monza conferma il cambio di passo

Il Bologna si è trovato sotto nei primi minuti contro il Monza, ma ha recuperato cone ha completato la rimonta nella ripresa con. Ilha portato i rossoblù a 14 punti e ha confermato la crescita della squadra di Raffaele Palladino. Anche dopo lo svantaggio, il Bologna è riuscito a mantenere ordine e a trovare il gol decisivo senza dover trasformare la gara in uno scambio di ripartenze.

Al Tardini la scelta del centravanti può incidere sul modo di attaccare. Piccoli darebbe a Zortea e Miranda un riferimento in area e potrebbe tenere occupato il centrale della difesa a tre. Odgaard, l’alternativa, potrebbe invece abbassarsi più spesso per combinare con Bernardeschi e Cambiaghi, lasciando a uno dei due lo spazio per inserirsi. La scelta di Palladino dirà molto su come il Bologna vuole muovere la retroguardia di Gilardino.

La chiave tattica passa da Valeri e Zortea

Ile ilpossono produrre un confronto diretto sulle fasce. Seriesce a tenerevicino alla propria area, il Bologna può dare ampiezza sulla destra e lasciare a Bernardeschi la possibilità di ricevere più dentro al campo. A quel punto Ndiaye dovrà decidere se uscire sul trequartista oppure restare vicino a Troilo per coprire l’area. Il Parma può ribaltare quella situazione facendo arrivare il pallone a Valeri prima che Zortea recuperi la posizione.può dare un appoggio sul lato dell’azione, mentrepuò attaccare lo spazio che si apre se uno dei centrali rossoblù si sposta verso la corsia.

Le due punte avrebbero così un modo per mettere in difficoltà la difesa senza aspettare un cross da posizione statica. Al centro il Parma ha tre uomini contro i due mediani rossoblù. Il Bologna può riequilibrare il confronto facendo abbassare Cambiaghi o Bernardeschi, ma così rischia di lasciare Piccoli più isolato. La posizione dei due trequartisti può quindi determinare quanto Palladino riuscirà a tenere vicini il centrocampo e l’attacco.

BOLOGNA, ITALIA - 31 OTTOBRE: Tommaso Pobega del Bologna FC esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Bologna FC e AC Monza allo stadio Renato Dall’Ara il 31 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le probabili formazioni di Parma-Bologna

Gilardino dovrebbe schierare Daffara in porta, con Delprato, Troilo e Ndiaye nella difesa a tre. Britschgi e Valeri sono attesi sulle corsie, mentre Fabbian, Sierro e Keita comporrebbero il centrocampo. Davanti, Lontani dovrebbe affiancare Touré, con Romero come alternativa.

Bologna. Davanti a Skorupski sono attesi Darmian, Casale e Theate. Zortea e Miranda dovrebbero partire sulle fasce, con Pobega e Ferguson in mezzo. Bernardeschi e Cambiaghi sono indicati alle spalle di Piccoli, che si gioca il posto con Odgaard.

PARMA (3-5-2) — Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. Allenatore Alberto Gilardino.

BOLOGNA (3-4-2-1) — Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore Raffaele Palladino.

La scheda della partita