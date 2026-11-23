Kylian Mbappé è in stato di grazia, José Mourinho guida una squadra imbattuta da settimane e Peter Bosz arriva in Spagna con la qualificazione ancora da difendere: il Bernabeu ospita una sfida che sulla carta ha un solo favorito, ma che il Real vuole chiudere con personalità. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I blancos sono secondi con 12 punti, a pari merito con il PSG e dietro solo per differenza reti, mentre gli olandesi sono 24° con 4 punti, proprio sul confine dei playoff. Con un successo i padroni di casa eguaglierebbero la partenza a cinque vittorie di fila ottenuta nelle edizioni 2011/12, 2014/15 e 2023/24. Il quadro storico è schiacciante: è il nono incrocio tra i due club, il primo da 37 anni, cioè dai quarti di Coppa dei Campioni 1988/89, quando passarono gli spagnoli con un 3-2 complessivo.

Il bilancio recita tre vittorie madridiste, una olandese e quattro pareggi, e il PSV non ha mai vinto in Spagna contro i blancos. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Real Madrid-PSV in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Real Madrid

, quinta giornata della fase campionato di, si giocaallo, con arbitro il norvegese Espen Eskas. La diretta televisiva è su, canale. Per lo streaming si può usare l'app, riservata ai clienti Sky, oppure, che richiede un abbonamento specifico.

La squadra di Mourinho vive un periodo straordinario: nove vittorie consecutive dalla ripresa di ottobre, sei in Liga e tre in Champions. Molti successi sono arrivati al termine di partite spettacolari, spesso rimontando: il 4-3 a Roma, il 3-2 di Atene contro l'AEK, deciso nel finale dopo essere stati sotto due volte, il 2-1 al Camp Nou e il 2-1 al Celta Vigo di sabato.

Il bilancio delle ultime cinque parla di tredici gol segnati e quattro subiti. In casa il tecnico portoghese ha una media impressionante in Champions: 17 vittorie in 20 partite al Bernabeu, la miglior percentuale (85%) per un allenatore in un club. L'infermeria non preoccupa troppo: mancano Endrick, Rodrygo e Asencio, mentre Mendy non è nella lista UEFA. Qualche dubbio su Bellingham e Guler, che potrebbero riposare, mentre Vinicius torna titolare.

VALENCIA, SPAGNA - 7 NOVEMBRE: Kylian Mbappé, del Real Madrid, reagisce dopo aver sfiorato il gol durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Real Madrid, disputata il 7 novembre 2026 allo stadio Mestalla a Valencia, in Spagna (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Il momento di forma del PSV

In patria gli olandesi dominano: nelle ultime cinque hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con diciotto gol fatti e sei subiti. Nell'ultimo turno hanno travolto il NEC (1-4), dopo il 7-0 al Willem II e il 2-5 sul campo del Cambuur.

In Europa, invece, il rendimento è diverso: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, tre gol segnati e quattro subiti. L'ultimo ko, l'1-2 interno con il Club Brugge, ha complicato i piani. L'unico successo è l'1-0 a Oporto. Il percorso si deciderà nelle ultime due gare, contro il Viking in Norvegia e lo Stoccarda a Eindhoven. Bosz perde il capitano Mauro Junior, fermato da un problema muscolare, e deve rinunciare anche a Nagalo, Schouten, Ouaissa e Plea. Recuperato Wanner, tornato dopo quasi due mesi di stop.

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Il Real si affida alla coppia Camavinga-Bernardo Silva in mediana, a Diomande, Bellingham e Vinicius alle spalle di Mbappé. Il PSV risponde con Sano e Noah Fernandez davanti alla difesa, Perisic, Mijnans e Van Bommel dietro Til.

Per il Real, il protagonista è Mbappé: ha segnato 17 gol in 17 presenze stagionali, 4 in altrettante partite di Champions, e va a segno da sei gare consecutive nella competizione. Per il PSV, il nome è Til: il centravanti deve sfruttare ogni pallone per tenere in apprensione i centrali spagnoli, e dalla sua capacità di legare il gioco dipende la possibilità di creare pericoli.

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Le probabili formazioni di Real Madrid-PSV

Mourinho lancia Vinicius dal primo minuto e dovrebbe confermare Mbappé come riferimento, con Dumfries a destra. Bosz, senza Mauro Junior, schiera Sano e Fernandez in mediana e ha in Wanner un'opzione a gara in corso.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Militao, Rudiger, Cucurella; Camavinga, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe. Allenatore: Jose Mourinho

PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel; Til. Allenatore: Peter Bosz

Real Madrid-PSV: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Real Madrid-PSV

: Real Madrid-PSV Competizione : Champions League

: Champions League Data : martedì 24 novembre

: martedì 24 novembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Santiago Bernabeu

: Santiago Bernabeu Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà martedì 24 novembre