Il Real Madrid aveva raccolto soltanto vittorie da inizio stagione, ma la sconfitta in casa del Betis ha interrotto la striscia positiva. Adesso la formazione di Mourinho conta nove punti in classifica e si ritrova già ad inseguire il Barcellona: nel derby di Madrid contro il Rayo Vallecano, i blancos punteranno senz'altro ai tre punti provando a imporre subito il proprio dominio sul match. Alle 21:00 di sabato 12 settembre al Santiago Bernabeu è previsto il fischio d'inizio. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI REAL MADRID-RAYO VALLECANO IN STREAMING SU BET365.

La partita sarà valida per la quinta giornata del campionato spagnolo. Siamo ancora all'inizio, ma l'anno scorso la sfida salvezza per restare in massima serie si è conclusa addirittura all'ultima giornata: ciò significa che non solo per il Real Madrid è importante vincere la stracittadina, ma anche per il Rayo è importante fare punti, per non trovarsi in ritardo nei mesi finali della stagione. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Real Madrid-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Real Madrid-Rayo Vallecano

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Il campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 21:00 di domani, sabato 12 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Liga e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Real Madrid-Rayo Vallecano: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Real Madrid-Rayo Vallecano

: Real Madrid-Rayo Vallecano Competizione : Liga

: Liga Data : sabato 12 settembre

: sabato 12 settembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Santiago Bernabeu

: Santiago Bernabeu Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Real Madrid è pronto alla sfida, anche se contro il Rayo Vallecano sarà tutt'altro che una passeggiata, dato che parliamo di una delle realtà più affascinanti e identitarie del calcio spagnolo. Non a caso, il soprannome di questa squadra è Matagigantes.

Il momento di forma del Real Madrid

Il momento di forma del Rayo Vallecano

Il Real Madrid, anche quest'estate, si è reso protagonista del mercato in entrata. Oltre a una squadra stellare che già vantava diversi nomi di prestigio, daa Bellingham e da Arda Guler a Valverde, adesso ci sono anche Denzel Dumfries e Marc Cucurella, e anche l'acquisto più costoso della storia del club,, costato 140 milioni di euro complessivi. L'inizio stagionale è stato ottimo tra campionato e, ma il Betis ha messo il bastone tra le ruote alla squadra di, che adesso si ritrova a inseguire il Barcellona ancora a punteggio pieno.Ill'anno scorso si è salvato agli sgoccioli della stagione, ma quest'anno la musica sembra essere ben diversa. Dopo quattro partite conta quattro punti e una vittoria, ma anche prestazioni convincenti lì dove non sono arrivati punti. Ha incassato, ma il club catalano ha dimostrato di essere inarrestabile in questo avvio e non è stata la prima volta che ha inflitto una pena così severa ai suoi avversari. A stupire fino ad oggi è soprattutto l'attaccante spagnolo, classe 2001 da diversi anni tra le fila della squadra di

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid interagisce con José Mourinho, allenatore del Real Madrid, al momento della sua sostituzione durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata allo stadio Santiago Bernabéu l’8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Real Madrid-Rayo Vallecano

Il Real Madrid scenderà in campo con il consueto, con una difesa inedita con Dumfries, Konate, Huijsen e Cucurella, e un centrampo di fantasia cona gestire la sfera cercando di pescare gli inserimenti di Mbappé e Vinicius Jr, tra gli uomini più decisivi della squadra blanca in questo avvio di stagione. Il francese, tra l'altro, è pronto a colpire dopo la grande prestazione in Champions League contro l'Inter . Il Rayo dovrà cercare di limitare i danni, ma arroccarsi in difesa potrebbe rivelarsi un clamoroso

Il Real Madrid dà spazio alla fantasia nella zona offensiva del campo: Bellingham, Guler, Vinicius e Mbappé dialogano tra di loro creando trame di gioco che nessuno riesce a leggere in anticipo. La difesa del Rayo Vallecano, composta da Ratiu, Lejeune, Ciss e Pedrosa è chiamata ad una partita perfetta contro i fenomeni in maglia bianca, soprattutto perché ci si aspetta una partita molto lunga tra le mura del Santiago Bernabeu.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Rayo Vallecano (4-3-3): Cardenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Lopez, Valentin, Diaz; Tsitaishvili, Camello, A. Garcia.