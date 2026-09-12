La domenica di calcio è più intensa che mai nel campionato spagnolo: domani, 13 settembre, scenderanno in campo Real Sociedad e Atletico Madrid allo Stadio de Anoeta. Il fischio d'inizio è in programma alle 21:00 e sarà l'occasione per la formazione di Simeone di riprendersi la rivincita dopo la sconfitta nella finale di Copa del Rey della passata stagione, in cui la squadra di Matarazzo si è laureata campione ai calci di rigore. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID IN STREAMING SU BET365.

Al match si presenta meglio la Real Sociedad, non solo perché ha vinto l'ultima gara a differenza dell'Atletico Madrid ma anche perché non ha dovuto vivere dissapori interni, come invece è toccato alla squadra della capitale. Simeone, però, sta provando a inserire gradualmente Julian Alvarez in campo e dovrebbe anche partire titolare al fianco di Lookman domani. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Real Sociedad-Atletico Madrid

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Liga; Cercare Real Sociedad-Atletico Madrid tra le partite di domenica 13 settembre; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Il campionato spagnolo può essere seguito in diretta televisiva su, ma il match sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica.di domani,e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Liga e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Real Sociedad-Atletico Madrid: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Real Sociedad-Atletico Madrid

: Real Sociedad-Atletico Madrid Competizione : Liga

: Liga Data : domenica 13 settembre

: domenica 13 settembre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Stadio di Anoeta

: Stadio di Anoeta Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

La formazione basca cavalca le onde dell'entusiasmo, mentre l'Atlético Madrid dovrà rialzarsi dopo il complicato match disputato contro l'Athletic Club, perso 3-0.

Il momento di forma della Real Sociedad

Il momento di forma dell'Atletico Madrid

La Real Sociedad si presenta al match contro l'Atletico Madrid con la sofferta vittoria contro, ultimo in classifica ma riuscito comunque a mettere sotto pressione la squadra di Pellegrino. La squadra basca da diversi anni lotta per l'alta classifica del campionato spagnolo, ma comunque non riuscendo a tenere testa - in classifica, almeno - a Barcellona e Real Madrid. Qualche, però, è riuscito a togliersela: infatti, i baschi arrivano alla stagione 2026/2027 da campioni in carica in, in cui hanno battuto proprio lai calci di rigore.L'Atletico Madrid diha iniziato la stagione avendo a che fare con un vero terremoto interno. La vicenda di mercato legata aha scosso l'ambiente nel cuore della capitale, ma Diego Simeone sta provando a mantere l'equilibrio reinserendo l'attaccante argentino gradualmente all'interno del suo scacchiere. Alvarez ha già giocato in stagione, ma iriservati dalsono stati assordanti. L'ex City, quindi, dovrà provare a riconquistare l'affetto dei suoi tifosi nel modo migliore possibile: tornando a segnare., tra l'altro, è reduce da una sconfitta contro l'Athletic Club, la prima incassata in questa stagione nel campionato spagnolo. Quale momento migliore per dare una svolta alla stagione?

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico de Madrid, applaude i tifosi prima della semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra l'Atletico de Madrid e l'Arsenal FC allo stadio Metropolitano il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Atletico Madrid

La Real Sociedad si contraddistingue per un gioco propositivo ma non sfacciattamente offensivo.sono due equilibratori fondamentali nello scacchiere di, mentre Oyazarbal è il leader tecnico che più spesso prova a servire Oskarsson . L'Atlético, come sappiamo, può contare su un undici qualitativamente migliore, ma la forza della squadra basca risiede nel gruppo più che nelle qualità dei singoli. Infatti, nella finale delladella passata stagione la formazione di Matarazzo è riuscita a neutralizzare il potenziale offensivo dell'Atletico, portando il match ai rigori e vincendo proprio ai penalty.

La Real Sociedad scende in campo con il consueto modulo architettato da Pellegrino Matarazzo: un 4-2-3-1 a stampo offensivo in cui ci sarà Orry Oskarsson come riferimento nella zona avanzato, e alle sue spalle il campione del mondo Oyarzabal. L'Atlético Madrid invece schiera il 4-4-2 con l'ex Atalanta Lookman al fianco di Julian Álvarez, che man mano sta giocando sempre più partite provando a scacciare via la negatività della telenovela legata al mercato.

Real Sociedad (4-2-3-1): Marrero; Aramburu, Zubeldia, Sarr, S. Gomez; Yangel Herrera, Soler; Ochieng, Oyarzabal, Guedes; Oskarsson. Allenatore: Matarazzo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lookman, Julián Álvarez. Allenatore: Simeone.