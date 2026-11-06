Dopo la rimonta subita a Old Trafford, la squadra di Gasperini torna in campionato con Roma-Sassuolo, in programma sabato 7 novembre 2026 alle 20:45 allo stadio Olimpico. Nell’undicesima giornata di Serie A i giallorossi cercano punti per tenere il passo delle prime due. Il Sassuolo, diciassettesimo a quota otto, deve invece difendere il margine di un punto sulla zona retrocessione. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il divario in classifica è ampio, ma le due squadre arrivano con questioni diverse da risolvere. La Roma deve gestire le energie dopo la trasferta europea, mentre il Sassuolo cerca un modo per proteggere la difesa senza rinunciare a Laurienté e alle sue accelerazioni. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

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Roma, cinque marcatori a Udine e una partita da gestire meglio

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Se la prima pressione perde efficacia e i quinti sono ancora alti, i difensori possono ritrovarsi a coprire molto campo ai lati. Con Laurienté pronto a partire, sarà importante che il centrocampista più vicino al pallone accorci subito. Gasperini dovrebbe confermare Malen come riferimento avanzato e Soulé sulla trequarti. La posizione di Pisilli resta una delle variabili. Nell’undici ipotizzato parte accanto a Cristante, ma può essere considerato anche più avanti. La sua collocazione incide sulle possibilità di Mora e sulla scelta tra Pisilli e De Roon in mezzo.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 NOVEMBRE: Donyell Malen dell’AS Roma esulta durante la partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e AS Roma all’Old Trafford il 3 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Sassuolo, la doppietta di Laurienté da sola non basta

Ilha allungato a quattro la serie di sconfitte del Sassuolo. Laurienté ha segnato due volte, ma i neroverdi hanno faticato a restare compatti quando la partita ha cambiato direzione. All’Olimpico il primo compito di Aquilani sarà mantenere distanze che consentano di aiutare i terzini e, una volta recuperato il pallone, di servire gli attaccanti senza affidarsi subito al lancio lungo.

Il rientro di Thorstvedt offre ad Aquilani una mezzala che può accompagnare Esposito quando il centravanti viene incontro. Matić è il riferimento davanti alla difesa, con Bakola favorito su Adžić per l’altro posto a centrocampo. Senza Berardi e Volpato, il tridente atteso è quello con Domínguez e Laurienté ai lati di Esposito.

La chiave tattica è il corridoio tra Molina e Mancini

Lapuò costruire molto sulla destra. Setiene largo, Soulé può ricevere tra il terzino e il centrale del Sassuolo. Da lì può cercare Malen in profondità o rientrare verso il centro per combinare con Mora. Se Doig stringe per chiudere quel corridoio, Molina guadagna invece spazio per avanzare sulla fascia.

Lo stesso lato può diventare la via d’uscita del Sassuolo. Quando Molina sale, Laurienté può attaccare lo spazio tra il quinto e Mancini. Per innescarlo, i neroverdi dovranno trovare un primo passaggio pulito, direttamente con Matić oppure passando da Esposito. Se la Roma chiude quella linea subito dopo la perdita, può tenere il Sassuolo lontano dall’area. Se il passaggio riesce, Mancini può essere costretto a difendere in campo aperto.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALIA - 2 NOVEMBRE: Armand Laurienté dell’U.S. Sassuolo Calcio esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e ACF Fiorentina al Mapei Stadium - Città del Tricolore il 2 novembre 2026 a Reggio nell’Emilia, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo

Gasperini dovrebbe schierare Gollini in porta, con Mancini, Ndicka e Hermoso nella difesa a tre. Molina e Wesley sono attesi sulle corsie, con Cristante e Pisilli in mezzo. Soulé e Mora partirebbero alle spalle di Malen.

Sassuolo. Turati dovrebbe avere davanti Walukiewicz, Candè, Idzes e Doig. Matić è atteso in regia con Thorstvedt e Bakola ai lati. In attacco, Domínguez e Laurienté dovrebbero affiancare Esposito.

ROMA (3-4-2-1) — Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3) — Turati; Walukiewicz, Candè, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matić, Bakola; Domínguez, Esposito, Laurienté. Allenatore Alberto Aquilani.

La scheda della partita tra Roma-Sassuolo