Salernitana-Scafatese sarà uno degli appuntamenti più interessanti della domenica di Serie C. Il derby campano si gioca domenica 18 ottobre alle 17:30. All’Arechi si affrontano due squadre che dopo nove giornate condividono anche la stessa posizione di partenza: entrambe hanno conquistato 13 punti. La Salernitana cerca quella vittoria che le permetterebbe di dare maggiore continuità a un rendimento finora caratterizzato da qualche pareggio di troppo, mentre la Scafatese arriva a Salerno senza sconfitte nelle ultime cinque giornate. GUARDA SALERNITANA-SCAFATESE IN STREAMING SU BET365

Il momento degli ospiti rende il derby ancora più interessante: tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque hanno permesso alla Scafatese di presentarsi allo scontro diretto nelle migliori condizioni. La Salernitana, che nello stesso periodo ha perso una sola volta, proverà invece a sfruttare il fattore campo per staccare una concorrente con cui finora ha viaggiato esattamente allo stesso ritmo. CONSULTA LE DIRETTE SPORTIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI GLI APPUNTAMENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure SEGUI SALERNITANA-SCAFATESE IN STREAMING SU VINCITÙ.

Salernitana-Scafatese in TV e streaming: diretta su Sky Sport 252

La partita è valida per la decima giornata del campionato di Serie C . L’incontro sarà trasmesso, all’interno della programmazione dedicata alla Serie C. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire integralmente il derby campano sul canale indicato. La partita sarà disponibile anche. Sky Go permette agli abbonati Sky di seguire l’incontro attraverso smartphone, tablet e computer compatibili, mentre NOW consentirà la visione attraverso il pass dedicato allo sport.

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Salernitana-Scafatese: data, orario e canali

Partita: Salernitana-Scafatese

Salernitana-Scafatese Competizione: Serie C 2026/27

Serie C 2026/27 Giornata: 10ª

10ª Data: domenica 18 ottobre 2026

domenica 18 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Diretta TV: Sky Sport 252

Sky Sport 252 Diretta streaming: Sky Go, NOW

Salernitana, una sola sconfitta nelle ultime cinque ma i pareggi pesano

Il rendimento recente dellanon racconta una squadra in difficoltà. Nelle ultime cinque giornate i granata hanno ottenuto, riuscendo quindi a muovere la classifica con una certa regolarità. Il problema è che questa continuità non si è ancora trasformata nell’accelerazione necessaria per avvicinarsi alle zone più alte del Girone C. Dopo nove giornate i punti sono 13 e proprio i pareggi hanno lasciato la sensazione di qualche occasione sprecata. In un campionato nel quale le distanze rimangono ridotte, trasformare anche soltanto uno di quei risultati in una vittoria avrebbe prodotto una situazione di classifica sensibilmente diversa.

Il derby offre adesso un’occasione importante. Battere la Scafatese significherebbe non soltanto conquistare tre punti, ma staccare una squadra che fino a questo momento ha seguito esattamente lo stesso ritmo in classifica. Il fattore Arechi può diventare un elemento importante, soprattutto se la Salernitana riuscirà a prendere il controllo della partita senza concedere agli ospiti la possibilità di sfruttare gli spazi.

Scafatese, cinque partite senza perdere hanno cambiato la prospettiva

Laarriva all’Arechi con numeri ancora migliori.descrivono una squadra che ha trovato equilibrio e soprattutto continuità. Non è soltanto una questione di risultati. La serie positiva ha aumentato la fiducia di un gruppo che sta affrontando le partite con crescente consapevolezza e che può presentarsi al derby senza la necessità di modificare il proprio approccio soltanto per il valore dell’avversario.

I 13 punti conquistati nelle prime nove giornate consentono alla Scafatese di giocarsi lo scontro diretto praticamente alla pari. Vincere a Salerno avrebbe però un significato particolare: permetterebbe agli ospiti di superare una concorrente diretta e, contemporaneamente, darebbe ulteriore forza a una serie positiva che sta diventando uno degli elementi più interessanti del loro avvio di stagione. La principale sfida sarà mantenere lo stesso equilibrio anche in un contesto differente. L’Arechi può spingere la Salernitana ad aumentare ritmo e pressione soprattutto nelle prime fasi e la Scafatese dovrà essere capace di attraversare quei momenti senza perdere ordine.

Il derby può cambiare volto dopo il primo gol

Una classifica così equilibrata può condizionare anche lo sviluppo tattico della partita.sanno che una vittoria consentirebbe di guadagnare immediatamente tre punti sulla rivale, mentre una sconfitta produrrebbe l’effetto opposto. Per questo il primo gol potrebbe avere un peso superiore al normale. Se sarà la Salernitana a trovarlo, la Scafatese sarà costretta ad abbandonare progressivamente un atteggiamento più prudente e concedere maggiori spazi.

Se invece saranno gli ospiti a passare in vantaggio, la pressione dell’Arechi potrebbe trasformare la necessità di reagire dei granata in fretta e imprecisione. La gestione dei momenti della partita diventa quindi fondamentale. La Salernitana dovrà evitare di trasformare la voglia di vincere il derby in una ricerca troppo frenetica della giocata decisiva; la Scafatese, invece, dovrà capire quando abbassare il ritmo e quando provare ad approfittare degli spazi lasciati dai padroni di casa.

Salernitana con quattro assenze, Scafatese pronta a confermare il suo assetto: le probabili formazioni

arriva al derby con diverse assenze.si sono aggiunti agli indisponibili Achik e Heinz, mentre la buona notizia è rappresentata dal recupero di, tornato nell’elenco dei convocati. L’assenza di La Gumina obbligherà soprattutto il tecnico a modificare qualcosa in attacco, dove Lescano rappresenta il principale riferimento. Cosmi ha lasciato aperta anche la possibilità di concedere maggiore spazio a giocatori finora meno utilizzati come Bevilacqua, Cardoni e Boncori. Il tecnico potrebbe ripartire dal, soluzione già provata durante la settimana. Davanti a Galeotti, Pieraccini, Celiento e Anastasio sono candidati per comporre il terzetto difensivo, con Llano e Villa sulle corsie. Tascone e de Boer possono invece formare la coppia centrale. Alle spalle disalgono le quotazioni di, con quest’ultimo già provato tra i possibili titolari durante la preparazione del derby.

La Scafatese dovrebbe invece affidarsi a un impianto più vicino a quello che le ha permesso di trovare continuità nelle ultime settimane. Becchi è il riferimento tra i pali, mentre in difesa restano tra i principali candidati Novella, Suhs, Manzi e Baldan. In mezzo Proia e Scognamiglio possono garantire fisicità ed equilibrio, mentre davanti la qualità di Volpicelli e Palmieri offre diverse possibilità nello sviluppo offensivo.

Salernitana (3-4-2-1): Galeotti; Pieraccini, Celiento, Anastasio; Llano, Tascone, de Boer, Villa; D’Ursi, Djamanca; Lescano. Allenatore: Serse Cosmi.

Scafatese (4-3-3): Becchi; Novella, Suhs, Manzi, Baldan; Proia, Scognamiglio, Esposito; Volpicelli, Dambros, Palmieri. Allenatore: Giovanni Ferraro.