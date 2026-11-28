Una squadra in crescita contro una in caduta libera: il Napoli vuole dare continuità al successo sul Torino e ai segnali arrivati dall'Etihad, mentre il Sassuolo di Roberto D'Aversa cerca la prima scossa dopo l'esordio amaro in panchina. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

I neroverdi sono diciottesimi con 8 punti, in piena zona retrocessione, e arrivano dalla sesta sconfitta consecutiva, quella con il Genoa. Gli azzurri sono ottavi con 18 punti, agganciati al Bologna, e inseguono un posto in Europa.

Il passato non lascia dubbi: negli ultimi sette confronti in Serie A il Napoli ha sempre vinto, con un bilancio di 23 gol a 2. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Sassuolo

, tredicesima giornata di, si giocaal. La diretta è in esclusiva su, che trasmette tutte le partite del campionato: si segue dall'app su smart TV, console, computer, smartphone e tablet, e per i clienti Sky conc'è anche il canale, al numero. La telecronaca è affidata alla coppia Mastroianni-Giaccherini.

Il cambio in panchina non ha ancora prodotto effetti. Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, D'Aversa ha esordito con una sconfitta interna per 0-2 contro il Genoa, la sesta di fila e la settima nelle ultime otto partite di campionato. Il rendimento è disastroso soprattutto in difesa: nessuna squadra ha subito più gol, e lo stesso allenatore ha ammesso che c'è molto da lavorare.

L'atteggiamento, però, non è in discussione, e in avanti i nomi di qualità non mancano. Matic è la guida del centrocampo, affiancato da Thorstvedt, mentre Berardi e Laurienté agiscono sugli esterni offensivi, con Esposito favorito su Bowie come riferimento.

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Il momento di forma del Napoli

Gli azzurri hanno ritrovato fiducia. Dopo la striscia negativa di inizio novembre sono tornati a vincere con l'1-0 al Torino, firmato dal solito McTominay, e in Champions hanno strappato un 2-2 all'Etihad contro il Manchester City, un risultato che ha dato morale. Allegri, soddisfatto dalla sofferenza gestita nel finale, chiede ancora migliorie nella gestione del pallone.

Con una vittoria il Napoli potrebbe vincere due partite consecutive in campionato per la prima volta con Allegri in panchina. Dal punto di vista dell'organico, De Bruyne è fermo per un affaticamento muscolare, mentre Hojlund guida l'attacco con McTominay e Lang a supporto. Politano, ex della sfida, e Spinazzola agiscono sulle fasce.

PORTO, PORTOGALLO - 04 NOVEMBRE: Massimiliano Allegri, allenatore del SSC Napoli, reagisce durante la partita MD4 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e SSC Napoli all'Estadio do Dragao il 04 novembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Sassuolo dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, il Napoli con il 3-4-2-1. I padroni di casa puntano su Matic e Thorstvedt per costruire dal basso e cercano la velocità di Berardi e Laurienté per colpire in ripartenza. Gli ospiti rispondono con la solidità di Anguissa e Gilmour in mezzo, la spinta degli esterni e la fantasia di Lang e McTominay dietro Hojlund.

Per i neroverdi, il protagonista è Berardi: il capitano, l'uomo di maggiore talento, può inventare qualcosa ogni volta che prende palla. Per gli azzurri, il nome è McTominay: tornato in forma dopo i problemi fisici, è il centrocampista che sta portando la squadra sulle spalle, e un suo gol può indirizzare la partita.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

D'Aversa conferma l'undici visto con il Genoa e sceglie Esposito come centravanti. Allegri, senza De Bruyne, ritrova Rafa Marin in difesa e punta su McTominay e Lang alle spalle di Hojlund.

Sassuolo (3-4-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Cande; Van Der Brempt, Thorstvedt, Matic, Obrador; Berardi, Esposito, Laurientè. Allenatore: Roberto D'Aversa

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund. Allenatore: Massimiliano Allegri

Sassuolo-Napoli: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Sassuolo-Napoli

: Sassuolo-Napoli Competizione : Serie A

: Serie A Data : domenica 29 novembre

: domenica 29 novembre Orario : 15:00

: 15:00 Stadio : Mapei Stadium

: Mapei Stadium Diretta tv: Dazn

La sfida si giocherà domenica 29 novembre