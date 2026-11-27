Fermare la prima della classe sarebbe il modo migliore per dare un peso diverso alle ultime settimane. Torino-Lazio, in programma sabato 28 novembre 2026 alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, offre ai granata un’occasione impegnativa per ritrovare punti e fiducia nella tredicesima giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Abate arriva dalla sconfitta di Napoli, mentre quella di Gattuso continua a guidare il campionato senza aver ancora perso. Diciotto punti separano le due formazioni: una distanza costruita soprattutto sulla capacità dei biancocelesti di mantenere un rendimento costante. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Torino-Lazio: la diretta passa da DAZN

Il momento del Torino

Per assistere al confronto tra Torino-Lazio occorrerà accedere a, che trasmetterà la partita. L’incontro sarà disponibile nell’offerta della piattaforma dedicata alla Serie A. Sul televisore si potrà utilizzare l’app DAZN installata su una smart TV compatibile oppure su uno dei dispositivi supportati collegati allo schermo. Da computer, invece, sarà possibile raggiungere la trasmissione attraverso il sito; smartphone e tablet permetteranno di seguirla tramite applicazione.La prova del Maradona ha lasciato indicazioni incoraggianti, ma nessun punto. Ilè rimasto in partita contro il Napoli senza riuscire a recuperare lo svantaggio, aggiungendo un’altra sconfitta a un periodo poco produttivo. Con, i granata occupano il tredicesimo posto. Nell’ultimo mese hanno raccolto soltanto un pareggio e tre ko: serve quindi trasformare la competitività mostrata a tratti in risultati più consistenti.ha individuato nella qualità delle ultime scelte uno degli aspetti da migliorare. La squadra deve accompagnare meglio le azioni e sfruttare le situazioni create vicino alla porta, senza perdere l’organizzazione necessaria contro un’avversaria capace di accelerare con molti uomini.

ROMA, ITALIA – 21 NOVEMBRE: Davide Frattesi della Lazio esulta per il terzo gol durante la partita di Serie A tra Lazio e Lecce, disputata allo stadio Olimpico di Roma il 21 novembre 2026. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il momento della Lazio

Cacciamani contro Floriani, Frattesi attacca lo spazio

Il successo sulha portato i biancocelesti a, frutto di dieci vittorie e due pareggi. Il vantaggio sulla Roma resta di due lunghezze, mentre l’imbattibilità conferma la solidità del percorso. Contro i salentini si è messo nuovamente in evidenza, autore di una doppietta. Il contributo dell’attaccante e gli inserimenti di Frattesi hanno dato continuità a una produzione offensiva che coinvolge interpreti differenti.si aspetta però una trasferta combattuta. Alla vigilia ha richiamato l’attenzione sull’intensità del Torino e sulla pericolosità di giocatori come Simeone, Adams, Mandragora e Vlašić. Il rientro di Zaccagni amplia le possibilità davanti, mentre l’assenza di Taylor impone una modifica a centrocampo.Le avanzate dipossono costringerea difendere lontano dai centrali. Il Torino proverà a sfruttare quel lato per servire, mentredovrà trovare ricezioni intorno a Belahyane.può diventare una soluzione anche dalla distanza. La Lazio, che potrebbe ritrovare i tifosi molto presto, cercherà invecenello spazio lasciato dall’esterno granata. Seporterà Coco fuori posizione,potrà inserirsi nel corridoio aperto. Sul lato opposto, le combinazioni frametteranno alla prova l’intesa tra Fortini e Comuzzo, soprattutto quando il Torino dovrà ripiegare rapidamente.

NAPOLI, ITALIA – 21 NOVEMBRE: Rolando Mandragora del Torino calcia il pallone durante la partita di Serie A tra Napoli e Torino, disputata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 novembre 2026. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Probabili formazioni: Fortini si candida, spazio a Dele-Bashiru

Ildeve rinunciare a Ismajli e Belghali. Davanti a Perri possono quindi partire Comuzzo, Coco e Cömert, con Fortini candidato per la corsia destra e Cacciamani sulla sinistra. Mandragora dovrebbe agire insieme a Vlašić e Gineitis, favorito su Bragança. In attacco resta la coppia formata da Adams e Simeone. Nellaè il principale candidato a sostituire Taylor accanto a Belahyane e Frattesi. Gattuso ritrova Zaccagni, con Noslin che può tornare al centro dell’attacco e Isaksen sulla destra. In difesa è previsto il rientro di Provstgaard; per l’altra maglia centrale restano in corsa Doekhi e Diogo Leite.

Torino (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Cömert; Fortini, Vlašić, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Orario e informazioni essenziali di Torino-Lazio