Lunedì 5 ottobre alle 20:45 l'Ucraina di Andrea Maldera affronta l'Ungheria di Marco Rossi nella quarta giornata della Lega B di Nations League, in un girone che comprende anche Irlanda del Nord e Georgia. Entrambe sono a quota quattro punti, in seconda posizione a pari merito, e la sfida vale molto più di una semplice partita: chi vince si prende il ruolo di principale inseguitrice della capolista, chi perde rischia di vedersi scavalcare. Si gioca in campo neutro, a Trnava, in Slovacchia, in una gara che sulla carta appare equilibrata. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La storia recente aggiunge pepe. Le due nazionali si sono già affrontate dieci giorni fa, alla prima giornata, e l'Ucraina ha vinto 1-0, centrando contro i magiari un successo che non aveva mai ottenuto in precedenza. In passato era stata l'Ungheria a imporsi in due occasioni su tre, quindi Rossi cerca la rivincita, mentre Maldera, nominato ct a maggio dopo anni da collaboratore di Shevchenko, vuole confermare che la squadra ha cambiato passo. A pesare c'è anche la sconfitta per 3-0 incassata dagli ucraini contro l'Irlanda del Nord, che ha tolto la squadra dalla vetta e che richiede una reazione immediata. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Ucraina-Ungheria in diretta TV e streaming

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Il momento di forma dell'Ucraina

, con fischio d'inizio alle, ed è valida per la quarta giornata di UEFA Nations League. La sfida va in scena allo Stadion Antona Malatinského di Trnava, in Slovacchia, noto anche come City Arena e casa dello Spartak Trnava. La diretta tv è su, sul canale Diretta Gol, mentre gli abbonati possono seguire la partita in streaming con l'app Sky Go su computer, smartphone e tablet, oppure su NOW, la piattaforma che rilancia i contenuti del palinsesto Sky.

Il percorso dell'Ucraina in Nations League finora ha avuto due volti. Dopo il successo di misura all'esordio, firmato da Danylo Sikan al 42', di testa, sul cross di Sudakov, è arrivato lo 0-0 contro la Georgia, un risultato che aveva mantenuto la squadra imbattuta. Poi, nell'ultima partita, il pesante 0-3 contro l'Irlanda del Nord, un risultato inatteso che ha fatto scivolare gli ucraini al secondo posto.

Il bilancio è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, con un solo gol segnato e tre subiti. Dopo un avvio solido, la partita con i nordirlandesi ha mostrato una difesa meno compatta del solito, e la squadra di Maldera cerca ora di ritrovare l'equilibrio che l'aveva portata in cima al raggruppamento.

Il momento di forma dell'Ungheria

Anche per gli ungheresi il rendimento è stato altalenante, con un punto in più di quanto il gioco avesse mostrato: sconfitta all'esordio con l'Ucraina, pareggio senza reti contro l'Irlanda del Nord e, nell'ultima gara, la vittoria per 1-0 sulla Georgia grazie al gol di Kerkez. Un successo che ha tolto un peso alla squadra, rimasta a secco nelle prime due partite.

Il percorso racconta di una squadra ordinata e difficile da superare, ma ancora poco incisiva in attacco: un gol fatto e uno subito in tre partite. Ora Rossi chiede alla sua nazionale di fare un passo in più per superare un avversario che conosce bene.

BELFAST, IRLANDA DEL NORD - 28 SETTEMBRE: Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria, assiste alla partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Irlanda del Nord e Ungheria al Windsor Park il 28 settembre 2026 a Belfast, Irlanda del Nord. (Foto di Charles McQuillan/Getty Images)

La chiave tattica della partita: moduli a confronto

Sulla carta, l'Ucraina dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, con tre difensori centrali e due esterni a tutta fascia, mentre l'Ungheria risponde con il 4-2-3-1. Una sfida tra due modelli opposti: da un lato una squadra che costruisce con tanti uomini a metà campo e le corsie laterali occupate da Zubkov e Mykhailichenko, dall'altro una difesa a quattro con Bolla e Kerkez pronti a spingere e una trequarti capace di creare pericoli.

Il vero nodo sarà il centrocampo. L'Ungheria ha la coppia Schäfer-Csongvai a fare filtro e a dare protezione alla linea difensiva, mentre l'Ucraina, con cinque uomini in mezzo, cercherà di prendere il controllo del gioco e di limitare gli spazi. Dopo il pesante ko contro l'Irlanda del Nord, la squadra di Maldera sembra chiamata a una prova di compattezza, perché una nuova disattenzione potrebbe costare cara contro una nazionale abituata a colpire con pochi tocchi.

Per l'Ucraina, il protagonista può essere Sikan: il suo gol all'andata ha deciso la sfida e, insieme a Yaremchuk, forma una coppia d'attacco che dovrà sfruttare al meglio i palloni dagli esterni. Per l'Ungheria, il nome è Szoboszlai: nel ruolo di trequartista ha il compito di legare il gioco e di dare qualità alla manovra, e il suo estro può sbloccare una partita bloccata. Occhio anche a Kerkez, già decisivo contro la Georgia.

Le probabili formazioni di Ucraina-Ungheria

Maldera dovrebbe puntare sulla difesa a tre e su un centrocampo folto per ritrovare solidità, con Sikan e Yaremchuk in avanti. Rossi, invece, si affida al 4-2-3-1 con Szoboszlai alle spalle di Lukács e punta a confermare l'impianto che ha permesso di superare la Georgia.

Ucraina (3-5-2): Trubin; Bondar, Sarapii, Mykhavko; Zubkov, Pikhalionok, Nazaryna, Khlan, Mykhailichenko; Sikan, Yaremchuk. Ct: Andrea Maldera.

Ungheria (4-2-3-1): B. Tóth; Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez; Schäfer, Csongvai; Jurek, A. Tóth, Szoboszlai; Lukács. Ct: Marco Rossi.

Ucraina-Ungheria: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Ucraina-Ungheria

: Ucraina-Ungheria Competizione : Nations League

: Nations League Data : lunedì 5 ottobre

: lunedì 5 ottobre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Stadion Antona Malatinského

: Stadion Antona Malatinského Diretta tv: Skysport.it

La sfida si giocherà il lunedì