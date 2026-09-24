Budapest riparte dal suo numero 10. Ungheria-Ucraina, venerdì 25 settembre 2026 alle 20:45, riporta Dominik Szoboszlai davanti al pubblico della Puskás Aréna, ma soprattutto mette subito di fronte due Nazionali che hanno qualcosa da dimostrare. L’Ungheria di Marco Rossi deve rialzarsi dopo la retrocessione dell’ultimo ciclo e trasformare il ritorno in Lega B nell’inizio della rincorsa al piano superiore. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per l’Ucraina, invece, comincia una storia nuova: sarà la prima Nations League con Andrea Maldera, chiamato a prendere una Nazionale arrivata più volte vicino al salto di qualità senza riuscire a completarlo. Da una parte, quindi, c’è una squadra che vuole tornare dove era. Dall’altra una che prova finalmente ad arrivare dove sente di poter stare. E già dalla prima notte di Budapest qualcuno dovrà lasciare qualcosa per strada. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Ungheria-Ucraina in TV e streaming: dove vederla

Ungheria-Ucraina si disputa venerdì 25 settembre 2026 alle 20:45 alla Puskás Aréna di Budapest. La partita non avrà una diretta integrale dedicata, ma sarà visibile su Sky Sport Calcio all'interno di Diretta Gol Nations League. La programmazione Sky del 25 settembre inserisce infatti Ungheria-Ucraina insieme a Montenegro-Cipro, Polonia-Bosnia e Svezia-Romania nella Diretta Gol delle 20:45. La copertura sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, sempre nell'ambito della programmazione della Nations League.

Il momento dell'Ungheria

La mancata qualificazione ai playoff mondiali, arrivata dopo la dolorosa sconfitta casalinga contro la Repubblica d'Irlanda, avrebbe potuto lasciare conseguenze pesanti. L'Ungheria ha invece reagito costruendo una serie di quattro partite senza sconfitte: successi contro Slovenia, Finlandia e Kazakistan, accompagnati dallo 0-0 contro la Grecia.

Allargando il periodo considerato, i magiari hanno perso soltanto una delle ultime otto gare. Numeri che permettono a Marco Rossi di affrontare la nuova Nations League con maggiore fiducia, anche se il tecnico deve intervenire soprattutto nel reparto offensivo. Le assenze di Roland Sallai e Barnabás Varga privano infatti la squadra di due riferimenti importanti. Dániel Lukács dovrebbe occupare il centro dell'attacco, mentre Damir Redzić e soprattutto Dominik Szoboszlai avranno il compito di creare superiorità alle sue spalle.

LISBONA, PORTOGALLO - 14 OTTOBRE: András Schäfer dell’Ungheria (a sinistra) cerca di sfuggire a Bruno Fernandes del Portogallo (a destra) durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Portogallo e Ungheria all’Estádio José Alvalade il 14 ottobre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il momento dell'Ucraina

Per l'Ucraina questa Nations League rappresenta anche l'inizio di un nuovo progetto. Andrea Maldera ha assunto la guida della nazionale a maggio e le sue prime due partite hanno già offerto indicazioni interessanti: vittoria per 2-0 in Polonia e successiva sconfitta per 2-1 contro la Danimarca.

La qualità tecnica non manca, soprattutto dalla metà campo in avanti. Sudakov e Tsygankov possono cambiare ritmo alla manovra, Shaparenko offre ulteriori soluzioni tra le linee e Roman Yaremchuk dovrebbe partire come riferimento centrale. Il problema riguarda piuttosto la capacità di trasformare il possesso in occasioni e gol: nelle ultime sette gare ufficiali l'Ucraina non è mai riuscita a superare le due reti realizzate nella stessa partita. A Budapest servirà quindi maggiore concretezza.

La chiave tattica di Ungheria-Ucraina

L'Ungheria dovrebbe partire dal 4-2-3-1, con Schafer e Vitalis incaricati di proteggere una trequarti nella quale Alex Tóth può muoversi centralmente e Szoboszlai cercare zone interne partendo dalla sinistra. Kerkez può diventare fondamentale proprio su quel lato: le sue sovrapposizioni permetterebbero al capitano di abbandonare la fascia senza togliere ampiezza alla squadra.

Maldera sembra invece orientato verso un 4-1-4-1. Nazaryna dovrà proteggere la difesa e consentire agli altri centrocampisti di accompagnare maggiormente l'azione. L'Ucraina può fare male soprattutto quando riesce a portare Tsygankov e Sudakov vicino a Yaremchuk. Una delle zone decisive sarà quindi la fascia sinistra ungherese: Szoboszlai e Kerkez contro il lato destro della difesa ucraina possono produrre uno dei duelli tattici più interessanti della serata.

GENK, BELGIO - 23 MARZO: Andriy Yarmolenko, numero 7 dell’Ucraina, calcia il pallone mentre Maxim De Cuyper, numero 5 del Belgio, difende durante il secondo tempo della gara di ritorno dei playoff di UEFA Nations League 2024/25 tra Belgio e Ucraina il 23 marzo 2025 a Genk, Belgio. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Le probabili formazioni di Ungheria-Ucraina

Marco Rossi dovrebbe affidarsi a B. Toth tra i pali, con Osvath, Orban, Csinger e Kerkez a comporre la linea difensiva. Schafer e Vitalis formeranno la coppia davanti alla difesa. Redzic, A. Toth e Szoboszlai agiranno alle spalle di Lukacs.

Nell'Ucraina Trubin dovrebbe partire titolare, con Zabarnyi, Sarapiy, Matvienko e Mykolenko davanti a lui. Nazaryna agirà da mediano, mentre Tsygankov, Shaparenko, Ocheretko e Sudakov sosterranno Yaremchuk.

UNGHERIA (4-2-3-1): B. Toth; Osvath, Orban, Csinger, Kerkez; Schafer, Vitalis; Redzic, A. Toth, Szoboszlai; Lukacs.

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Zabarnyi, Sarapiy, Matvienko, Mykolenko; Nazaryna; Tsygankov, Shaparenko, Ocheretko, Sudakov; Yaremchuk.

Informazioni sulla partita

Partita: Ungheria-Ucraina

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Girone: Lega B, Gruppo 2

Giornata: 1ª

Data: venerdì 25 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: Puskás Aréna, Budapest

Diretta TV: Sky Sport Calcio – Diretta Gol Nations League

Streaming: Sky Go e NOW

Copertura: Diretta Gol, non integrale