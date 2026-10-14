Cinque indisponibili e un’esclusa dalla lista UEFA: la Juventus di Spalletti arriva a Vigo con l’infermeria affollata e il bisogno di confermarsi in Europa. Giovedì 15 ottobre alle 21:00 l’Abanca Balaídos ospita la sfida della seconda giornata della fase campionato di Europa League. I bianconeri guidano la classifica unica dopo il 5-0 al NEC Nijmegen, mentre i padroni di casa sono venticinquesimi, a zero punti, dopo il ko di misura con l’Omonia Nicosia. La classifica sorride alla Juve, ma la trasferta in Galizia non è mai una passeggiata. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Spalletti non potrà contare su Locatelli, Yildiz, Khephren Thuram, Boga ed Ekhator, e dovrà rinunciare anche a Zhegrova, non inserito nella lista europea. In compenso, rientra a disposizione il portiere Neto, che ha scontato la squalifica in campionato. Il clima intorno alla squadra non è del tutto sereno: il pareggio per 1-1 a Cagliari ha riacceso il dibattito sulla panchina, con l’allenatore espulso a fine gara dopo un acceso scambio di battute con Pisacane. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Celta Vigo-Juventus in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Celta Vigo

alle 21:00 allo stadio Balaídos di Vigo e vale per la seconda giornata della fase campionato di UEFA. La diretta tv è su, che trasmette tutte le partite della competizione. Per lo streaming gli abbonati possono usare l’app Sky Go oppure NOW, accessibile con abbonamento. La sfida non è visibile in chiaro: TV8 propone gratuitamente solo una selezione di match tra squadre straniere, mentre le gare delle italiane restano riservate ai servizi a pagamento.

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni il Celta ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L’ultimo risultato è lo 0-0 con l’Elche in Liga, preceduto dal ko per 1-0 in Europa con l’Omonia e dal 5-0 al Racing Santander, la gara che ha mostrato il volto migliore della squadra. Sette i gol segnati e tre quelli subiti, a testimonianza di un reparto difensivo solido ma di un attacco che fatica a sbloccarsi contro avversari chiusi.

Al Balaídos la squadra galiziana sa farsi rispettare, come ha dimostrato proprio il largo successo sul Racing, e in campionato alterna buone prove a qualche passo falso che ne ha frenato la continuità. L’esordio europeo deludente ha lasciato il segno, ma l’occasione di rifarsi contro una big è ghiotta.

Il momento di forma della Juventus

La Juventus ha un rendimento a due facce. Nelle ultime cinque gare ha vinto due volte, perso due volte e pareggiato una, con dieci gol fatti e cinque subiti. In Europa il debutto è stato perfetto, con il 5-0 al NEC all’Allianz Stadium, mentre in campionato si sono alternati il successo per 2-0 sull’Atalanta, la sconfitta per 1-0 con la Cremonese, il ko per 3-2 a Sassuolo e il recente 1-1 di Cagliari.

L’attacco funziona, con gol arrivati con regolarità, ma la fase difensiva ha ancora bisogno di qualche aggiustamento. Per Spalletti, la trasferta di Vigo è un banco di prova per capire se il gruppo è in grado di mantenere solidità anche fuori casa.

TORINO, ITALIA - 20 SETTEMBRE: Gleison Bremer della Juventus esulta dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra Juventus e Atalanta BC all'Allianz Stadium, il 20 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Celta dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, la Juventus con il 4-2-3-1. I galiziani partono da una difesa a tre, due esterni a tutta fascia come Rueda e Álvarez e un tridente rapido con González, Ferran Jutglà e Swedberg. I bianconeri rispondono con la coppia Koopmeiners-Douglas Luiz davanti alla difesa e tre trequartisti, con Kolo Muani riferimento centrale.

Il duello chiave sarà sulle fasce. Gli esterni del Celta cercheranno di allargare la difesa juventina, mentre Kalulu e Cambiaso dovranno limitarne gli inserimenti senza perdere la spinta in fase di costruzione. In mezzo, senza Locatelli e Khephren Thuram, la Juve dovrà essere brava a gestire palloni e ritmi, perché un cedimento nella zona centrale può esporre una difesa dove Gatti potrebbe tornare titolare.

I precedenti raccontano una storia lontana: le due squadre si sono incontrate soltanto nella Coppa UEFA 1999-2000, con la Juve vincente 1-0 all’andata a Torino e il Celta che ribaltò tutto con un 4-0 a Vigo il 9 marzo 2000. A Balaídos, quindi, i bianconeri non hanno un bel ricordo.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Juventus

Il Celta Vigo scenderà in campo con un modulo ampio, un 3-4-3 che darà valore ai giocatori sulle fasce e un tridente composto da Gonzalez, Jutgla e Swedberg. I bianconeri, invece, allenati da Luciano Spalletti, si affideranno al solito 4-2-3-1 con Kolo Muani che agirà coadiuvaoto da Conceicao, McKennie e Alajbegovic.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Núñez, Lago, Cáceres; Rueda, Moriba, Román, Álvarez; González, Ferran Jutglà, Swedberg. Ct: Giráldez.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. Ct: Spalletti.

Celta Vigo-Juventus: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Celta Vigo-Juventus

: Celta Vigo-Juventus Competizione : Europa League

: Europa League Data : giovedì 15 ottobre

: giovedì 15 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Estadio Balaídos

: Estadio Balaídos Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà giovedì 15 ottobre