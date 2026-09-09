La Copa Libertadores entra nella fase decisiva con la sfida tra Estudiantes e Corinthians, valida per l'andata dei quarti di finale della competizione. La formazione argentina arriva all'appuntamento dopo aver eliminato l'Universidad Católica nel turno precedente, mentre il Corinthians si presenta alla sfida in un momento particolarmente complicato in campionato. Entrambe le squadre hanno però mostrato grande competitività in questa edizione della Libertadores, con l'Estudiantes che ha raccolto tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta e il Corinthians che ha ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta. VEDI ESTUDIANTES-CORINTHIANS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L'Estudiantes ha superato l'Universidad Católica grazie al netto 3-0 ottenuto in trasferta dopo l'1-1 dell'andata. Il Corinthians, invece, arriva da quattro sconfitte consecutive nel Brasileirao e dall'ultimo ko interno per 2-1 contro la Chapecoense. Il rendimento continentale resta però positivo per entrambe, con i brasiliani che hanno perso una sola delle otto partite disputate in Copa Libertadores. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI ESTUDIANTES-CORINTHIANS. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Estudiantes-Corinthians in diretta TV e streaming

Estudiantes-Corinthians non sarà trasmessa in diretta TV italiana, con il calcio d'inizio previsto per giovedì 10 settembre alle ore 00:30 italiane. Per la sfida di Copa Libertadores non è infatti prevista una diretta televisiva italiana. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e le eventuali modalità di visione disponibili.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Copa Libertadores e cercare Estudiantes-Corinthians tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Estudiantes-Corinthians

Per cercare Estudiantes-Corinthians nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Copa Libertadores; cercare Estudiantes-Corinthians tra le partite di giovedì 10 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Estudiantes-Corinthians: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà giovedì 10 settembre allo Estadio Mario Alberto Kempes di Ciudad de Córdoba. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 00:30 italiane. La gara rappresenta l'andata dei quarti di finale della Copa Libertadores. Non è prevista una diretta TV italiana della partita.

Partita: Estudiantes-Corinthians

Competizione: Copa Libertadores, quarti di finale

Copa Libertadores, quarti di finale Data: giovedì 10 settembre

giovedì 10 settembre Orario: 00:30 italiane

00:30 italiane Stadio: Estadio Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba

Estadio Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba Diretta TV: non prevista in Italia

non prevista in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Estudiantes

L'Estudiantes arriva ai quarti di finale dopo aver eliminato l'Universidad Católica. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d'andata a La Plata, la squadra argentina ha dominato il ritorno a Santiago imponendosi 3-0 grazie alla doppietta di Guido Carrillo e al gol di Joaquín Correa. Il momento in campionato è invece meno brillante: il 6 settembre è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Vélez Sarsfield, mentre nelle ultime cinque partite il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In Libertadores l'Estudiantes ha comunque mostrato grande solidità, con appena 0,8 gol subiti di media in otto partite. Da segnalare anche una lunga serie di risultati caratterizzati da pochi gol: le ultime 13 gare di Copa Libertadores che hanno coinvolto la squadra sono terminate con meno di 3,5 reti complessive. Tiago Palacios è in dubbio per un problema fisico, mentre Joaquín Correa e Leandro González Pirez sono disponibili.

Qui Corinthians

Il Corinthians arriva alla sfida in un momento decisamente più complicato. La squadra di Fernando Diniz ha perso 2-1 contro la Chapecoense il 6 settembre, incassando la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, accompagnata da quattro sconfitte. Il rendimento in Copa Libertadores racconta però una storia diversa: quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle otto gare disputate, con appena 0,5 gol subiti di media. Le partite del Corinthians in Libertadores sono state caratterizzate da punteggi bassi, con le ultime nove terminate tutte con meno di 2,5 gol. Yuri Alberto resta in dubbio per un problema fisico, mentre Memphis Depay non è ancora al massimo della condizione.

La chiave tattica della partita

La sfida potrebbe essere decisa soprattutto dalla capacità dell'Estudiantes di sfruttare il momento negativo del Corinthians senza concedere agli ospiti la possibilità di gestire il ritmo. La formazione argentina ha mostrato una maggiore continuità nelle ultime settimane e potrà contare sulla spinta del pubblico, ma dovrà prestare attenzione a una squadra che in Libertadores ha dimostrato di saper difendere con grande efficacia. Il Corinthians potrebbe puntare su una partita prudente, cercando di mantenere il confronto in equilibrio e rimandare ogni decisione alla gara di ritorno. Considerando le statistiche di entrambe le squadre, il fattore principale potrebbe essere proprio la capacità di trovare il gol senza concedere spazi: i numeri suggeriscono infatti una gara potenzialmente bloccata e decisa da episodi.

Probabili formazioni di Estudiantes-Corinthians

ESTUDIANTES (4-2-3-1): Muslera; Meza, González Pirez, Tomás Palacios, Benedetti; Neves, Castro; Gallego, Cetré, Aguirre; Gaich.

CORINTHIANS (4-2-3-1): Kauê; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan, Breno Bidon, Carrillo, Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay.