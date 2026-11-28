Everton-Liverpool porta il derby all’Hill Dickinson Stadium: padroni di casa senza Tarkowski, ospiti trascinati da Wirtz
Quattro gol incassati dall’Everton, quattro segnati dal Liverpool: l’ultima giornata ha accompagnato le due metà della città verso il derby con sensazioni profondamente diverse. Everton-Liverpool si disputa domenica 29 novembre 2026 alle 13:00 italiane all’Hill Dickinson Stadium, nella dodicesima giornata di Premier League. Per David Moyes è l’occasione di ottenere una risposta immediata dopo la sconfitta con il Brentford; per Andoni Iraola, al primo confronto cittadino sulla panchina dei Reds, è un passaggio importante per dare seguito alla crescita delle ultime settimane. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il pubblico di casa può rappresentare un sostegno concreto per i Toffees, vittoriosi in quattro delle ultime cinque partite disputate nel proprio impianto. Stavolta, però, bisognerà contenere un avversario che ha appena superato Manchester United e Club Brugge senza concedere reti. Il Liverpool cerca punti per restare vicino alle squadre davanti, l’Everton per difendere quanto costruito prima dell’ultimo passo falso: dentro queste esigenze di classifica si inserisce una rivalità che rende ogni errore, ogni contrasto e ogni occasione ancora più pesanti. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Everton-Liverpool, dove trovare la diretta tv e streamingAlle 13:00 il derby sarà su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. La visione in 4K richiede un’offerta e una configurazione compatibili. Per seguire Everton-Liverpool in streaming si potrà utilizzare NOW con il Pass Sport oppure Sky Go, per i clienti Sky abilitati ai contenuti della partita. Chi sceglie NOW può aprire l’evento dal sito o dall’app sui dispositivi supportati; gli abbonati Sky possono ricorrere a Sky Go da computer, smartphone e tablet. L’orario da segnare in Italia è dunque quello delle 13:00: a Liverpool il calcio d’inizio è fissato a mezzogiorno.
Everton, il rendimento interno sostiene MoyesIl 4-0 subito contro il Brentford ha frenato una squadra che, tra campionato e Coppa di Lega, aveva trovato tre vittorie consecutive. L’Everton resta a quota 16 punti, con la possibilità di riavvicinare le posizioni europee, ma deve evitare che una serata negativa comprometta la fiducia accumulata. Il fattore campo offre ragioni per reagire. Quattro successi nelle ultime cinque gare casalinghe costituiscono una base importante, anche se l’assenza di James Tarkowski sottrae alla difesa un riferimento. Moyes ha riconosciuto il peso della sua leadership, ribadendo però di avere alternative affidabili nel reparto.
Liverpool, Wirtz accompagna la rincorsaIl Liverpool arriva al derby dopo il 4-0 sul Manchester United e il 3-0 sul Club Brugge, risultati che hanno rafforzato la candidatura dei Reds nelle rispettive competizioni. In Premier League la squadra di Iraola ha raggiunto 21 punti, mantenendo aperta la rincorsa alle prime posizioni. Florian Wirtz sta incidendo con continuità, sia nella costruzione sia nella conclusione delle azioni. Accanto a lui cresce lo spazio per Rio Ngumoha, autore di un gol e un assist contro lo United. Il derby mette ora alla prova questa qualità offensiva in un contesto nel quale servirà anche gestire pressione e intensità.
Wirtz tra le linee, Barry per risalire il campo: la chiave tatticaGarner e Armstrong dovranno limitare le ricezioni di Wirtz davanti alla difesa: se uno dei centrali uscisse per seguirlo, Isak potrebbe attaccare lo spazio alle sue spalle. Le accelerazioni di Barcola e Ngumoha allargherebbero ulteriormente il lavoro di O’Brien e Mykolenko, rendendo importanti i rientri degli esterni dell’Everton. Per uscire dalla pressione, i Toffees possono cercare Barry, chiedendo a Dewsbury-Hall di avvicinarsi per raccogliere le seconde palle. George e Röhl avrebbero poi la possibilità di attaccare lo spazio lasciato dai terzini avversari. Mac Allister e Szoboszlai dovranno quindi proteggere le avanzate di Kerkez e Araújo.
Le probabili formazioni di Everton-LiverpoolL’Everton deve sostituire Tarkowski, fermato per tre giornate dopo l’espulsione contro il Brentford. Keane è candidato ad affiancare Branthwaite, con O’Brien e Mykolenko sulle fasce davanti a Pickford. Garner e Armstrong possono comporre la coppia centrale, mentre Röhl, Dewsbury-Hall e George dovrebbero accompagnare Barry. Moyes non ha chiarito tutti i dettagli sulle condizioni del gruppo, lasciando aperte le valutazioni finali.
Nel Liverpool, Gakpo resta indisponibile e il recupero di Gravenberch appare difficile. Muñoz deve essere valutato dopo la forte contusione rimediata in Champions; ancora fuori Bradley, Ekitiké e Leoni. Iraola potrebbe riproporre Ngumoha, Wirtz e Barcola dietro Isak, con Szoboszlai e Mac Allister in mezzo. In difesa Araújo è una possibilità sulla destra, insieme a Jacquet, Van Dijk e Kerkez.
Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, George; Barry. Allenatore: David Moyes.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak. Allenatore: Andoni Iraola.
Orario e informazioni essenziali di Everton-Liverpool
- Partita: Everton-Liverpool.
- Competizione: Premier League 2026/27, dodicesima giornata.
- Data: domenica 29 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 13:00 italiane.
- Stadio: Hill Dickinson Stadium, Liverpool.
- Diretta TV: Sky Sport Arena e Sky Sport 4K.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Telecronaca: Paolo Ciarravano.
- Arbitro: Michael Oliver.
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