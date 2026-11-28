Quattro gol incassati dall’Everton, quattro segnati dal Liverpool: l’ultima giornata ha accompagnato le due metà della città verso il derby con sensazioni profondamente diverse. Everton-Liverpool si disputa domenica 29 novembre 2026 alle 13:00 italiane all’Hill Dickinson Stadium, nella dodicesima giornata di Premier League. Per David Moyes è l’occasione di ottenere una risposta immediata dopo la sconfitta con il Brentford; per Andoni Iraola, al primo confronto cittadino sulla panchina dei Reds, è un passaggio importante per dare seguito alla crescita delle ultime settimane. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il pubblico di casa può rappresentare un sostegno concreto per i Toffees, vittoriosi in quattro delle ultime cinque partite disputate nel proprio impianto. Stavolta, però, bisognerà contenere un avversario che ha appena superato Manchester United e Club Brugge senza concedere reti. Il Liverpool cerca punti per restare vicino alle squadre davanti, l’Everton per difendere quanto costruito prima dell’ultimo passo falso: dentro queste esigenze di classifica si inserisce una rivalità che rende ogni errore, ogni contrasto e ogni occasione ancora più pesanti. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Everton-Liverpool, dove trovare la diretta tv e streaming

Everton, il rendimento interno sostiene Moyes

, con la telecronaca di. La visione in 4K richiede un’offerta e una configurazione compatibili.si potrà utilizzareoppure, per i clienti Sky abilitati ai contenuti della partita. Chi sceglie NOW può aprire l’evento dal sito o dall’app sui dispositivi supportati; gli abbonati Sky possono ricorrere a Sky Go da computer, smartphone e tablet. L’orario da segnare in Italia è dunque quello delle: a Liverpool il calcio d’inizio è fissato a mezzogiorno.Il 4-0 subito contro ilha frenato una squadra che, tra campionato e Coppa di Lega, aveva trovato tre vittorie consecutive. L’Everton resta a quota, con la possibilità di riavvicinare le posizioni europee, ma deve evitare che una serata negativa comprometta la fiducia accumulata. Il fattore campo offre ragioni per reagire. Quattro successi nelle ultime cinque gare casalinghe costituiscono una base importante, anche se l’assenza disottrae alla difesa un riferimento. Moyes ha riconosciuto il peso della sua leadership, ribadendo però di avere alternative affidabili nel reparto.

BRENTFORD, INGHILTERRA – 23 NOVEMBRE: Kiernan Dewsbury-Hall dell’Everton avanza palla al piede durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford ed Everton, disputata al Gtech Community Stadium di Brentford il 23 novembre 2026. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Liverpool, Wirtz accompagna la rincorsa

Wirtz tra le linee, Barry per risalire il campo: la chiave tattica

Il Liverpool arriva al derby dopo ile il, risultati che hanno rafforzato la candidatura dei Reds nelle rispettive competizioni. In Premier League la squadra di Iraola ha raggiunto 21 punti, mantenendo aperta la rincorsa alle prime posizioni.sta incidendo con continuità, sia nella costruzione sia nella conclusione delle azioni. Accanto a lui cresce lo spazio per, autore di un gol e un assist contro lo United. Il derby mette ora alla prova questa qualità offensiva in un contesto nel quale servirà anche gestire pressione e intensità.dovranno limitare le ricezioni di Wirtz davanti alla difesa: se uno dei centrali uscisse per seguirlo,potrebbe attaccare lo spazio alle sue spalle. Le accelerazioni di Barcola e Ngumoha allargherebbero ulteriormente il lavoro di O’Brien e Mykolenko, rendendo importanti i rientri degli esterni dell’Everton. Per uscire dalla pressione, i Toffees possono cercare, chiedendo adi avvicinarsi per raccogliere le seconde palle. George e Röhl avrebbero poi la possibilità di attaccare lo spazio lasciato dai terzini avversari. Mac Allister e Szoboszlai dovranno quindi proteggere le avanzate di Kerkez e Araújo.

BRUGES, BELGIO – 25 NOVEMBRE: Florian Wirtz del Liverpool esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita tra Club Brugge e Liverpool, valida per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 e disputata allo stadio Jan Breydel di Bruges il 25 novembre 2026. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Le probabili formazioni di Everton-Liverpool

L’deve sostituire Tarkowski, fermato per tre giornate dopo l’espulsione contro il Brentford.è candidato ad affiancare Branthwaite, con O’Brien e Mykolenko sulle fasce davanti a Pickford. Garner e Armstrong possono comporre la coppia centrale, mentre Röhl, Dewsbury-Hall e George dovrebbero accompagnare Barry. Moyes non ha chiarito tutti i dettagli sulle condizioni del gruppo, lasciando aperte le valutazioni finali.

Nel Liverpool, Gakpo resta indisponibile e il recupero di Gravenberch appare difficile. Muñoz deve essere valutato dopo la forte contusione rimediata in Champions; ancora fuori Bradley, Ekitiké e Leoni. Iraola potrebbe riproporre Ngumoha, Wirtz e Barcola dietro Isak, con Szoboszlai e Mac Allister in mezzo. In difesa Araújo è una possibilità sulla destra, insieme a Jacquet, Van Dijk e Kerkez.

Everton (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, George; Barry. Allenatore: David Moyes.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak. Allenatore: Andoni Iraola.

Orario e informazioni essenziali di Everton-Liverpool