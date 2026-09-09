Sette anni da una parte, diciotto dall'altra. Fenerbahçe-Roma, giovedì 10 settembre alle 18:45 a Istanbul, non comincerà davvero quando l'arbitro porterà il fischietto alla bocca. Per capire questa partita bisogna ascoltare due attese che arrivano da molto più lontano. L'ultima Champions della Roma appartiene alla stagione 2018/19. Il Fenerbahçe deve spingersi addirittura fino al 2008/09. Nel frattempo sono cambiati presidenti, allenatori, generazioni di calciatori. Qualche bambino che allora guardava quelle partite oggi entrerà allo stadio da adulto.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Giovedì quelle due porte si riapriranno contemporaneamente. E lo faranno a Kadıköy, nella parte asiatica di Istanbul, in uno stadio capace di trasformare una partita europea in qualcosa che si sente prima ancora di vederlo. Per Gian Piero Gasperini sarà il premio per aver riportato la Roma dove inseguiva di tornare da anni. Per il Fenerbahçe sarà la fine di un'attesa ancora più lunga. La stessa musica. Due nostalgie completamente diverse. Prima dell’inizio dell’incontro puoi consultare anche le altre proposte sportive della giornata:SFOGLIA IL PALINSESTO DELLE DIRETTE SU GOLDBET, INDIVIDUA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure VERIFICA LA PROGRAMMAZIONE DI VINCITÙ E SCEGLI L’APPUNTAMENTO DA SEGUIRE.

Dove vedere Fenerbahçe-Roma in TV e streaming

Sette anni dopo l'ultima apparizione, il ritorno della Roma in Champions avrà una delle voci più riconoscibili delle notti europee di Sky. Fenerbahçe-Roma sarà trasmessa giovedì 10 settembre alle 18:45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 253, con Maurizio Compagnoni alla telecronaca e Lorenzo Minotti al commento tecnico. Da Istanbul lavoreranno gli inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Per la visione in streaming saranno disponibili NOW e Sky Go. La partita entrerà anche nella Diretta Gol delle 18:45, programmata su Sky Sport Max e Sky Sport 251 e disponibile su NOW. La voce dedicata agli aggiornamenti da Istanbul sarà quella di Federico Zancan.

ROMA, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Matías Soulé della Roma festeggia durante la partita di Serie A tra AS Roma e Atalanta BC, disputata allo Stadio Olimpico il 5 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Image

Diciotto anni dopo, la Champions torna a Kadıköy

Per comprendere cosa rappresenti questa notte per il Fenerbahçe bisogna tornare al 2008, anno dell’ultima partecipazione alla fase principale della Champions. Da allora i turchi hanno continuato a frequentare l’Europa, ma nove tentativi di qualificazione si sono fermati prima del traguardo. Questa estate l’attesa è finalmente terminata passando da Górnik Zabrze, Sturm Graz e Lione, battuto 2-1 in Francia dopo l’1-1 di Istanbul.

Il ritorno arriva inoltre subito dopo il 9 settembre, giorno in cui la Turchia ricorda la liberazione di İzmir del 1922. Il Fenerbahçe non ha un legame geografico con İzmir, ma la sua identità è intrecciata alla Milli Mücadele, agli anni dell’occupazione di Istanbul e alla figura di Mustafa Kemal Atatürk, che visitò il club nel 1918. Un richiamo storico che rende ancora più particolare una settimana già speciale per i gialloblù.

Il presente è però meno romantico: il 2-1 incassato nel derby contro il Beşiktaş ha aumentato la pressione su İsmail Kartal nonostante un mercato ricchissimo. Contro la Roma mancherà lo squalificato Guendouzi, mentre Greenwood sarà disponibile. Davanti attenzione anche a due uomini che conoscono bene la Capitale: Muriqi, ex Lazio, e Lukaku, ex Roma. Gasperini troverà così una squadra ancora alla ricerca del proprio equilibrio, ma sostenuta da uno stadio che questa notte di Champions l’aspettava da diciotto anni.

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Gasperini ha riportato la Roma dove voleva tornare

La Champions non è una novità per Gian Piero Gasperini. Con l'Atalanta l'ha conosciuta, sfidata e utilizzata per portare una squadra provinciale dentro una dimensione che sembrava irraggiungibile. Quello che non aveva mai fatto era arrivarci con la Roma. Riportare il club tra le prime quattro era uno degli obiettivi principali della sua avventura nella Capitale e il traguardo è arrivato immediatamente. Adesso comincia la parte più affascinante: capire quanto del calcio costruito in Italia possa essere trasferito sul palcoscenico europeo.

Il momento autorizza l'ottimismo. La Roma ha iniziato la Serie A con tre vittorie consecutive. I due 4-0 contro Fiorentina e Lecce avevano mostrato soprattutto la capacità di travolgere l'avversario una volta trovata la prima crepa. Contro l'Atalanta è servito altro: pazienza, carattere e una rimonta costruita quando la partita sembrava scivolare via. Hermoso e Soulé, tra il 90' e il 93', hanno trasformato lo svantaggio nel 2-1 finale.

È un dettaglio che Gasperini porterà volentieri sull'aereo per Istanbul. Perché giovedì la Roma potrebbe aver bisogno anche di quello: saper rimanere dentro una partita quando il rumore dello stadio proverà a farle credere che tutto stia precipitando. Dentro il grande ritorno della Roma si nasconde poi una storia più piccola. Donyell Malen ha segnato cinque volte nelle prime tre giornate di campionato. Non è soltanto una partenza impressionante. È il modo con cui l'olandese si è preso rapidamente il centro del nuovo progetto offensivo di Gasperini. Malen non offre alla Roma un centravanti immobile. Può venire incontro, scivolare lateralmente e soprattutto attaccare lo spazio appena uno dei due trequartisti riceve rivolto verso la porta. Contro una difesa con Škriniar e Aké, impedirgli di diventare un riferimento facilmente leggibile sarà fondamentale.

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Prima resistere al rumore, poi provare a portare Istanbul dentro la partita della Roma: la chiave tattica

Il primo quarto d'ora potrebbe avere un valore particolare. Il Fenerbahçe torna in Champions davanti al proprio pubblico dopo diciotto anni: immaginare un avvio emotivamente piatto sarebbe difficile. La Roma dovrà evitare di farsi trascinare. Gasperini continuerà a cercare la sua pressione uomo contro uomo, ma scegliere quando alzarsi sarà decisivo. Se la prima pressione verrà superata, Greenwood e Aktürkoğlu potranno trovare campo alle spalle degli esterni romanisti.

Il Fenerbahçe possiede inoltre una soluzione più diretta: cercare Muriqi o Lukaku e saltare completamente la prima pressione. La Roma può rispondere portando il pallone nella zona di Soulé e Dybala, provando a costringere Kanté e Yüksek a scegliere se uscire in avanti oppure proteggere i propri centrali. E poi c'è Malen. Se Škriniar seguirà i suoi movimenti lontano dall'area, si apriranno corridoi per gli inserimenti. Se invece resterà basso, l'olandese potrà ricevere e girarsi. La partita tattica potrebbe cominciare proprio da questa scelta.

ISTANBUL, TURCHIA - 5 SETTEMBRE: Milan Škriniar del Fenerbahçe interagisce con il compagno di squadra Nélson Semedo durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Fenerbahçe SK e Beşiktaş JK, disputata all’Ülker Şükrü Saracoğlu Stadium il 5 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Roma: Kartal deve ridisegnare il centro, Gasperini prepara una Roma aggressiva

L'assenza di Guendouzi obbliga Kartal a modificare soprattutto il centro del suo 4-2-3-1. Kanté e Yüksek sono la coppia più naturale per proteggere la zona davanti a Škriniar e Aké, ma i loro compiti non saranno identici: il francese può alzarsi maggiormente sulla prima costruzione romanista, mentre Yüksek dovrà mantenere posizione e impedire che Dybala e Soulé ricevano liberamente alle sue spalle. Sulle corsie Müldür e Brown dovranno dosare le avanzate, perché perdere entrambi contemporaneamente oltre la linea del pallone esporrebbe il Fenerbahçe alle transizioni di Malen. Greenwood dovrebbe avere maggiore libertà rispetto agli altri trequartisti, potendo partire centralmente e spostarsi sul piede preferito. Davanti resta aperta la scelta tra Muriqi e Lukaku: il primo garantisce più movimento e pressione, il secondo permetterebbe ai turchi di utilizzare con maggiore frequenza il gioco diretto contro i tre centrali della Roma.

La Roma dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1 ormai riconoscibile di Gasperini, ma la posizione dei suoi uomini cambierà parecchio durante il possesso. Mancini, N'Dicka ed Hermoso partiranno davanti a Svilar; proprio Hermoso può sganciarsi dalla linea e trasformarsi in un uomo aggiunto nella costruzione, lasciando Wesley molto alto sulla corsia. Dall'altra parte Molina dovrà scegliere con attenzione quando accompagnare, soprattutto per la presenza di Aktürkoğlu. Cristante e Koné avranno il compito di tenere corta la squadra: il francese potrà rompere maggiormente la posizione attraverso conduzioni e inserimenti, mentre Cristante garantirà le coperture preventive. Davanti Soulé e Dybala non saranno due trequartisti fermi. Entrambi cercheranno zone interne, alternando gli abbassamenti per ricevere con gli attacchi all'area. Questo movimento dovrà liberare Malen, chiamato ad attaccare continuamente lo spazio tra centrale e terzino invece di combattere per novanta minuti spalle alla porta.

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Ederson; Müldür, Škriniar, Aké, Brown; Yüksek, Kanté; Aktürkoğlu, Greenwood, Aydın; Muriqi. Allenatore: Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

Fenerbahçe-Roma: data, orario e canali