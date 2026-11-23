Il De Kuip aspetta una risposta dopo un derby che ha lasciato altre ferite. Feyenoord-Porto, in programma martedì 24 novembre 2026 alle 21:00 a Rotterdam, arriva in una settimana nella quale gli olandesi devono ritrovare risultati e fiducia: sei partite senza vincere hanno appesantito il clima intorno alla squadra. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Porto si presenta con lo stesso bottino europeo, tre punti, ma con sensazioni differenti. Il 4-1 sul Napoli ha riaperto il percorso dei portoghesi, che ora cercano un seguito lontano dal Dragão. Per entrambe, la quinta giornata rappresenta un passaggio importante per restare nella corsa alla qualificazione. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Feyenoord-Porto in diretta: il canale da selezionare

Per seguire tutti i novanta minuti di, il riferimento televisivo è. Il collegamento con il De Kuip accompagnerà la sfida delle, raccontata da. L’accesso richiede un abbonamento Sky che includa la Champions League. La serata europea offre numerosi incontri contemporanei: scegliendo ilsi resterà sul campo di Rotterdam, mentre Diretta Gol alternerà le immagini delle diverse partite. È quindi il canale dedicato la scelta per chi vuole concentrarsi esclusivamente sul confronto tra Van Bronckhorst e Farioli.

Lo stesso appuntamento sarà raggiungibile su NOW con il Pass Sport. Si potrà guardare la partita dal browser oppure dall’applicazione sui dispositivi supportati, comprese le smart TV compatibili. Gli abbonati Sky abilitati avranno inoltre a disposizione Sky Go per collegarsi da computer, smartphone o tablet. Per la visione online, l’evento sarà identificato con i nomi delle due squadre nella programmazione della Champions. Prima del calcio d’inizio conviene controllare che il proprio piano comprenda l’incontro e che il dispositivo utilizzato riproduca correttamente la diretta.

Il momento del Feyenoord

La sconfitta contro l’ha reso ancora più evidente il problema del Feyenoord: il vantaggio non basta se la squadra continua a concedere troppo. Il gol iniziale dinon ha evitato il 3-2 finale, terzo ko consecutivo tra campionato e Champions. In queste tre partite gli olandesi hanno incassato. Alle difficoltà del derby si aggiungono quelle emerse contro Heerenveen e Inter, lasciando a Van Bronckhorst la necessità di ricostruire soprattutto le distanze tra i reparti. In Europa, il successo sul Como resta l’unico risultato utile dopo quattro giornate. La notizia positiva della vigilia riguarda: l’allenatore ha confermato che l’esterno si è allenato ed è nuovamente disponibile. Il suo ritorno restituisce una soluzione importante per creare superiorità sulla fascia.

SIVIGLIA, SPAGNA – 14 OTTOBRE 2026: Borja Sainz del Porto segna un gol poi annullato durante la partita tra Real Betis Balompié e FC Porto, valida per la seconda giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27 e disputata all’Estadio de La Cartuja di Siviglia. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il momento del Porto

Hadj Moussa contro Fernandes, Veiga tra i reparti

Le probabili formazioni di Feyenoord-Porto

Ildeve trasferire in Champions la continuità mostrata in campionato, dove ha vinto tutte le prime undici partite. Il percorso europeo era invece cominciato con tre sconfitte, prima della netta risposta contro il. Quelha dimostrato che la formazione di Farioli può competere anche oltre i confini nazionali. La visita al De Kuip servirà ora a capire se il successo del Dragão possa diventare l’inizio di una risalita. L’ultima gara di coppa portoghese ha comunque richiesto più energie del previsto: per superare ilsono serviti i rigori dopo l’1-1 dei supplementari. Farioli ritrova, recuperato dal problema alla caviglia, e può così ampliare le alternative offensive.Ilpotrebbe appoggiarsi aper costringerea difendere nell’uno contro uno. Le sovrapposizioni dioffrirebbero un secondo riferimento, mentredovrà occupare Bednarek e Kiwior per consentire adi attaccare l’area dal lato opposto. Ilproverà invece a trovarealle spalle di, sfruttando i movimenti diverso l’interno. Per gli olandesi sarà importante non lasciare i centrali senza protezione: le corse dipotrebbero punire proprio gli spazi aperti dalle uscite dei difensori.Ilpotrebbe ripartire dal, contra i pali enella linea difensiva. Le condizioni dipossono incidere sulle scelte arretrate. In mezzo sono candidati, mentre il recupero digli permette di contendere subito una maglia nel tridente con. Moder resta indisponibile.

Nel Porto, Bednarek e Kiwior sono attesi al centro della difesa davanti a Diogo Costa. Alberto Costa e Martim Fernandes possono presidiare le corsie, con Rosario e Froholdt incaricati di dare equilibrio. Gabri Veiga potrebbe avanzare alle spalle di André Silva, accompagnato da Pepê e Borja Sainz. L’assetto può trasformarsi in un 4-3-3 attraverso i movimenti dello spagnolo.

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Rosario, Froholdt; Pepê, Gabri Veiga, Borja Sainz; André Silva. Allenatore: Francesco Farioli.

Orario e informazioni essenziali di Feyenoord-Porto