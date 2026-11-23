Feyenoord-Porto mette in palio punti preziosi per due squadre ferme a quota tre nella fase campionato di Champions League
Il De Kuip aspetta una risposta dopo un derby che ha lasciato altre ferite. Feyenoord-Porto, in programma martedì 24 novembre 2026 alle 21:00 a Rotterdam, arriva in una settimana nella quale gli olandesi devono ritrovare risultati e fiducia: sei partite senza vincere hanno appesantito il clima intorno alla squadra. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il Porto si presenta con lo stesso bottino europeo, tre punti, ma con sensazioni differenti. Il 4-1 sul Napoli ha riaperto il percorso dei portoghesi, che ora cercano un seguito lontano dal Dragão. Per entrambe, la quinta giornata rappresenta un passaggio importante per restare nella corsa alla qualificazione. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Feyenoord-Porto in diretta: il canale da selezionarePer seguire tutti i novanta minuti di Feyenoord-Porto, il riferimento televisivo è Sky Sport 256. Il collegamento con il De Kuip accompagnerà la sfida delle 21:00, raccontata da Manuel Favia. L’accesso richiede un abbonamento Sky che includa la Champions League. La serata europea offre numerosi incontri contemporanei: scegliendo il 256 si resterà sul campo di Rotterdam, mentre Diretta Gol alternerà le immagini delle diverse partite. È quindi il canale dedicato la scelta per chi vuole concentrarsi esclusivamente sul confronto tra Van Bronckhorst e Farioli.
Lo stesso appuntamento sarà raggiungibile su NOW con il Pass Sport. Si potrà guardare la partita dal browser oppure dall’applicazione sui dispositivi supportati, comprese le smart TV compatibili. Gli abbonati Sky abilitati avranno inoltre a disposizione Sky Go per collegarsi da computer, smartphone o tablet. Per la visione online, l’evento sarà identificato con i nomi delle due squadre nella programmazione della Champions. Prima del calcio d’inizio conviene controllare che il proprio piano comprenda l’incontro e che il dispositivo utilizzato riproduca correttamente la diretta.
Il momento del FeyenoordLa sconfitta contro l’Excelsior ha reso ancora più evidente il problema del Feyenoord: il vantaggio non basta se la squadra continua a concedere troppo. Il gol iniziale di Read non ha evitato il 3-2 finale, terzo ko consecutivo tra campionato e Champions. In queste tre partite gli olandesi hanno incassato undici reti. Alle difficoltà del derby si aggiungono quelle emerse contro Heerenveen e Inter, lasciando a Van Bronckhorst la necessità di ricostruire soprattutto le distanze tra i reparti. In Europa, il successo sul Como resta l’unico risultato utile dopo quattro giornate. La notizia positiva della vigilia riguarda Hadj Moussa: l’allenatore ha confermato che l’esterno si è allenato ed è nuovamente disponibile. Il suo ritorno restituisce una soluzione importante per creare superiorità sulla fascia.
Il momento del PortoIl Porto deve trasferire in Champions la continuità mostrata in campionato, dove ha vinto tutte le prime undici partite. Il percorso europeo era invece cominciato con tre sconfitte, prima della netta risposta contro il Napoli. Quel 4-1 ha dimostrato che la formazione di Farioli può competere anche oltre i confini nazionali. La visita al De Kuip servirà ora a capire se il successo del Dragão possa diventare l’inizio di una risalita. L’ultima gara di coppa portoghese ha comunque richiesto più energie del previsto: per superare il Paredes sono serviti i rigori dopo l’1-1 dei supplementari. Farioli ritrova William Gomes, recuperato dal problema alla caviglia, e può così ampliare le alternative offensive.
Hadj Moussa contro Fernandes, Veiga tra i repartiIl Feyenoord potrebbe appoggiarsi a Hadj Moussa per costringere Martim Fernandes a difendere nell’uno contro uno. Le sovrapposizioni di Read offrirebbero un secondo riferimento, mentre Ferri dovrà occupare Bednarek e Kiwior per consentire a Valente di attaccare l’area dal lato opposto. Il Porto proverà invece a trovare Gabri Veiga alle spalle di Vanhoutte, sfruttando i movimenti di Pepê e Borja Sainz verso l’interno. Per gli olandesi sarà importante non lasciare i centrali senza protezione: le corse di André Silva potrebbero punire proprio gli spazi aperti dalle uscite dei difensori.
Le probabili formazioni di Feyenoord-PortoIl Feyenoord potrebbe ripartire dal 4-3-3, con Ernst tra i pali e Read, Kraaijeveld, Mármol e Javi López nella linea difensiva. Le condizioni di Watanabe possono incidere sulle scelte arretrate. In mezzo sono candidati Zechiël, Vanhoutte e Targhalline, mentre il recupero di Hadj Moussa gli permette di contendere subito una maglia nel tridente con Ferri e Valente. Moder resta indisponibile.
Nel Porto, Bednarek e Kiwior sono attesi al centro della difesa davanti a Diogo Costa. Alberto Costa e Martim Fernandes possono presidiare le corsie, con Rosario e Froholdt incaricati di dare equilibrio. Gabri Veiga potrebbe avanzare alle spalle di André Silva, accompagnato da Pepê e Borja Sainz. L’assetto può trasformarsi in un 4-3-3 attraverso i movimenti dello spagnolo.
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst.
PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Martim Fernandes; Rosario, Froholdt; Pepê, Gabri Veiga, Borja Sainz; André Silva. Allenatore: Francesco Farioli.
Orario e informazioni essenziali di Feyenoord-Porto
- Partita: Feyenoord-Porto.
- Competizione: UEFA Champions League 2026/27, fase campionato, quinta giornata.
- Data: martedì 24 novembre 2026.
- Calcio d’inizio: ore 21:00 italiane.
- Stadio: De Kuip, Rotterdam.
- Diretta TV: Sky Sport 256.
- Streaming: NOW e Sky Go.
- Arbitro: Irfan Peljto, Bosnia ed Erzegovina.
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