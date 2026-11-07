Fiorentina-Juventus chiude l’11ª giornata di Serie A e il turno che precede la sosta per le nazionali. Al Franchi si sfidano due squadre che arrivano da risultati positivi, ma con ambizioni molto diverse.. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Per la Fiorentina si tratta di una sfida per rimettere in moto una stagione partita male: è sedicesima con 8 punti e ha appena interrotto un digiuno di quasi due mesi. La Juventus è settima con 17 punti, a sei lunghezze dalla zona Champions, e ha come obiettivo dichiarato il quarto posto.

I precedenti pendono nettamente dalla parte dei bianconeri: in Serie A hanno vinto 82 volte contro le 37 viola, con 55 pareggi, e negli ultimi dieci incroci il bilancio è di 4 successi juventini, 3 fiorentini e 3 pareggi. Al Franchi, però, le ultime sette sfide hanno prodotto quattro pareggi.Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV e streaming

Il momento di forma della Fiorentina

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Dopo settimane complicate, la squadra di Vanoli ha ritrovato il successo a Reggio Emilia: 4-2 al Sassuolo, prima vittoria dall’11 settembre, quando aveva vinto a Venezia. Ora cerca anche il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico.

L’attacco è il reparto che funziona: la Viola ha segnato in tutte le ultime cinque gare di campionato, per un totale di nove gol. Il rovescio della medaglia è la difesa, che in dieci partite ha incassato 23 reti, e nove gare su dieci della sua stagione sono finite con più di due gol e mezzo.

Il momento di forma della Juventus

La squadra di Spalletti si è rialzata dopo la brutta sconfitta di Genova con due successi consecutivi: il 2-0 al Napoli in campionato e la vittoria sull’AZ Alkmaar in Europa League. Resta, però, il nodo del gol: i bianconeri hanno segnato appena 13 reti in dieci giornate, e in trasferta hanno chiuso senza subire gol una sola volta nelle ultime cinque.

L’infermeria pesa ancora. Mancano Locatelli, Yildiz, Khephren Thuram, Conceição e Cambiaso, fermato da un affaticamento muscolare, mentre McKennie torna a disposizione dopo il recupero.

GENOVA, ITALIA - 28 OTTOBRE: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, osserva prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Juventus FC allo stadio Luigi Ferraris, il 28 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La chiave tattica della partita

La Fiorentina dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1, la Juventus con il 3-4-2-1. I viola costruiscono con Fagioli in regia, Ndour e Oulaï ai lati e due trequartisti, Mastantuono e Njie, a supporto di Pellegrino. I bianconeri rispondono con una linea a tre, McKennie e Cabal sulle fasce, la coppia Koopmeiners-Douglas Luiz e due rifinitori, Kolo Muani e Alajbegovic, alle spalle di Woltemade.

Per i viola, il protagonista può essere Fagioli: ex bianconero, è il cuore del gioco gigliato e il suo lavoro tra interdizione e primo passaggio sarà decisivo per far ripartire la squadra. Per la Juve, il nome è Alajbegovic: da trequartista ha libertà di muoversi tra le linee e può mettere in difficoltà la difesa viola, che ha subito più di due gol a partita.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Vanoli dovrebbe confermare l’impianto che ha vinto a Sassuolo, con Pellegrino al centro dell’attacco e Mastantuono e Njie a sostenerlo. Spalletti ritrova McKennie e dovrebbe riproporre la difesa a tre con Bremer e Lucumì, puntando su Woltemade come riferimento offensivo.

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli, Oulaï; Mastantuono, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti

Fiorentina-Juventus: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Fiorentina-Juventus

: Fiorentina-Juventus Competizione : Serie A

: Serie A Data : domenica 8 novembre

: domenica 8 novembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Stadio Artemio Franchi

: Stadio Artemio Franchi Diretta tv: Dazn

La sfida si giocherà domenica 8 novembre