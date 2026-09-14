Prima ancora che diventasse una rivalità calcistica, Firenze e Pisa erano già avversarie. Guelfa l'una, ghibellina l'altra. Potenze che si scontravano per interessi politici e commerciali quando un pallone non aveva ancora cominciato a rotolare su un campo da calcio. Secoli dopo, quella contrapposizione ha trovato una forma decisamente meno pericolosa ma non necessariamente meno sentita. Fiorentina-Pisa si gioca martedì 15 settembre alle 21:00 e stavolta non ci saranno punti da dividere. È un derby a eliminazione diretta: chi passa conquista gli ottavi di Coppa Italia e soprattutto una notte al Maradona contro il Napoli. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per la Fiorentina arriva nel momento in cui la stagione sembra avere improvvisamente cambiato direzione. Il ritorno di Paolo Vanoli ha prodotto immediatamente il 4-2 sul campo del Venezia, trascinato dalla tripletta di Franco Mastantuono. Il Pisa di Paolo Bianco arriva invece dalla pesante sconfitta per 4-1 contro la Virtus Entella, ma proprio la Coppa ha già regalato ai nerazzurri una soddisfazione particolare: l'eliminazione dell'Empoli ai rigori nel turno precedente. Prima del fischio d’inizio puoi controllare anche gli altri appuntamenti sportivi della giornata: GUARDA SUBITO LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, APRI IL PALINSESTO LIVE DI LOTTOMATICA E SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE oppure VAI SU VINCITÙ E SCOPRI QUALI EVENTI PUOI SEGUIRE IN DIRETTA.

Il derby dell'Arno arriva in chiaro: dove vedere Fiorentina-Pisa

Per seguire Fiorentina-Pisa non sarà necessario alcun abbonamento. Il derby inizierà alle 21:00 di martedì 15 settembre e sarà trasmesso integralmente e gratuitamente su Italia 1. La partita sarà disponibile gratuitamente anche in streaming attraverso Mediaset Infinity e SportMediaset.it, consentendo di seguirla da computer, smartphone, tablet, smart TV e dagli altri dispositivi compatibili. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin al commento tecnico. Al termine della partita spazio anche allo studio dedicato alla Coppa Italia, condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Vanoli è tornato e la Fiorentina ha immediatamente cambiato faccia

Ci sono vittorie che portano tre punti e altre che possono cambiare l'umore di una stagione. Il 4-2 conquistato a Venezia appartiene almeno potenzialmente alla seconda categoria. L'inizio della Fiorentina era stato abbastanza complicato da provocare già un cambio in panchina. L'esonero di Fabio Grosso ha riportato a Firenze Paolo Vanoli e la risposta sul campo è stata immediata. Sei gol complessivi, una partita continuamente aperta e soprattutto un protagonista che rischia di essersi preso la scena molto prima del previsto.

Franco Mastantuono ha segnato tre volte. Il talento argentino di proprietà del Real Madrid ha trasformato la prima partita del nuovo corso in una serata personale, mostrando perché intorno al suo nome esistano aspettative così elevate. Contro il Pisa potrebbe però arrivare il momento delle rotazioni. La Coppa Italia offre a Vanoli la possibilità di coinvolgere giocatori meno utilizzati, ma il contesto rende difficile considerare la gara un semplice appuntamento nel quale amministrare le energie. È un derby. È una partita secca. E soprattutto la Fiorentina ha appena trovato la prima risposta positiva dopo settimane complicate.

VENEZIA, ITALIA - 11 SETTEMBRE: Mateo Pellegrino dell’ACF Fiorentina segna il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Venezia FC e ACF Fiorentina allo Stadio Pier Luigi Penzo l’11 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Il Pisa ha appena perso 4-1. Ma in Coppa ha già eliminato un'altra toscana

Se Firenze ha ritrovato entusiasmo, il viaggio verso il Franchi comincia per il Pisa da una ferita ancora fresca. Il 4-1 subito in casa contro la Virtus Entella ha rappresentato una brusca frenata nell'avvio di campionato della squadra di Paolo Bianco. Una sconfitta pesante soprattutto per le modalità con cui è maturata e che rende la Coppa Italia un'occasione immediata per reagire. I nerazzurri sanno già cosa significhi sopravvivere a una partita senza appello. Nel turno precedente hanno affrontato l'Empoli, superandolo soltanto dopo la sequenza dei calci di rigore. Un primo derby toscano che ha spalancato la porta al secondo.

Stavolta, però, difficoltà e pressione saranno differenti. La Fiorentina dispone di maggiore qualità individuale e giocherà davanti al proprio pubblico. Il Pisa dovrà quindi accettare probabilmente lunghi momenti senza pallone e provare a trasformare la partita in qualcosa di meno controllabile. Più il derby rimarrà equilibrato, più il peso del pronostico potrebbe spostarsi sulle gambe dei viola.

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La chiave tattica: il Pisa deve impedire alla Fiorentina di giocare dentro il campo

Vanoli dovrebbe approfittare della Coppa per modificare diversi interpreti, senza però rinunciare a una squadra tecnicamente offensiva. Il centrocampo formato da Ndour, Oulai e Brescianini può offrire fisicità ma anche capacità di occupare zone differenti. Sarà soprattutto importante il modo in cui i viola riusciranno a trovare Gonçalves e Gnonto vicino a Pellegrino. Il Pisa dovrebbe partire da una difesa a tre che, quando la Fiorentina consoliderà il possesso, può facilmente trasformarsi in una linea a cinque. La priorità di Bianco sarà probabilmente chiudere il centro.

Se i nerazzurri permetteranno alla Fiorentina di ricevere facilmente tra centrocampo e difesa, la differenza tecnica rischia di emergere molto rapidamente. Costringere invece i viola a sviluppare prevalentemente sulle fasce può rendere più semplice proteggere l'area. Quando recupererà il pallone, il Pisa dovrà avere il coraggio di uscire. Moreo e Ferrah saranno fondamentali per evitare che Petagna rimanga completamente isolato. Il centravanti può proteggere il pallone e permettere alla squadra di risalire, ma avrà bisogno di giocatori abbastanza vicini da raccogliere le seconde palle. Per la Fiorentina il pericolo principale sarà proprio questo: attaccare con tanti uomini e concedere al Pisa la possibilità di trasformare un recupero in campo aperto.

ROMA, ITALIA - 23 MAGGIO: Pedro Rodríguez della SS Lazio contende il pallone ad Arturo Calabresi del Pisa durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Pisa SC allo Stadio Olimpico il 23 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Probabili formazioni: Vanoli cambia molto, Petagna riferimento del Pisa

La Fiorentina dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 e diverse novità rispetto alla formazione utilizzata in campionato. De Gea è indicato tra i pali, con Mario, Pongracic, Ranieri e Viery nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Ndour, Oulai e Brescianini. Davanti Gonçalves e Gnonto dovrebbero accompagnare Pellegrino, con la possibilità di scambiarsi frequentemente posizione per non offrire riferimenti alla difesa nerazzurra.

Il Pisa dovrebbe invece affidarsi al 3-4-2-1. Confente partirà tra i pali, protetto da Calabresi, Canestrelli e Primasso. Vural e Angori avranno il compito di occupare le corsie, mentre Leone e Loyola dovranno soprattutto garantire equilibrio davanti alla difesa. Alle spalle di Petagna agiranno Ferrah e Moreo.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Mario, Pongracic, Ranieri, Viery; Ndour, Oulai, Brescianini; Gonçalves, Pellegrino, Gnonto. Allenatore: Vanoli.

PISA (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Canestrelli, Primasso; Vural, Leone, Loyola, Angori; Ferrah, Moreo; Petagna. Allenatore: Bianco.

Fiorentina-Pisa, tutte le coordinate per seguirla