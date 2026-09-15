La Serie C propone il confronto tra Foggia e Savoia, valido per la quinta giornata del Girone C. Il match è in programma martedì 15 settembre 2026 alle 21:00 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. VEDI FOGGIA-SAVOIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Foggia di Gaetano Auteri è chiamato a reagire dopo un avvio complicato, mentre il Savoia di Alessandro Formisano cerca conferme dopo i primi segnali di crescita. Le due formazioni hanno entrambe 4 punti, con i rossoneri quattordicesimi e gli ospiti tredicesimi. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI FOGGIA-SAVOIA. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Foggia-Savoia in diretta TV e streaming

La sfida tra Foggia e Savoia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Mix, canale 253, con calcio d'inizio alle 21:00. La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW, offrendo una soluzione alternativa per seguire il match online.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: una volta effettuato l'accesso, bisognerà entrare nell'area dedicata al calcio, individuare la Serie C e verificare la presenza di Foggia-Savoia tra gli eventi live. La disponibilità delle singole partite può variare, per cui è consigliabile controllare il palinsesto poco prima dell'inizio.

Come accedere allo streaming di Foggia-Savoia

Per cercare eventuali modalità di visione della partita è necessario:

scegliere l'operatore; entrare nel proprio account oppure effettuare la registrazione; raggiungere la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e quindi la Serie C; individuare Foggia-Savoia nell'elenco degli appuntamenti disponibili; controllare le condizioni necessarie per poter accedere alla diretta.

Foggia-Savoia: data, orario e informazioni sulla partita

La gara è in calendario martedì 15 settembre alle 21:00 e fa parte del turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Il confronto andrà in onda su Sky Sport Mix, canale 253, mentre per la visione online sarà disponibile NOW.

Partita: Foggia-Savoia

Foggia-Savoia Competizione: Serie C, Girone C, quinta giornata

Serie C, Girone C, quinta giornata Data: martedì 15 settembre 2026

martedì 15 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Pino Zaccheria, Foggia

Pino Zaccheria, Foggia Diretta TV: Sky Sport Mix, canale 253 e NOW

Sky Sport Mix, canale 253 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Foggia

Il Foggia si presenta alla sfida con 4 punti e una posizione di classifica che non rispecchia le aspettative della formazione rossonera. Il bilancio delle prime quattro giornate parla di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, accompagnate da appena due reti realizzate e quattro incassate. La squadra di Gaetano Auteri è reduce dal ko contro il Monopoli e dovrà sfruttare il fattore campo per invertire la tendenza.

Qui Savoia

Il Savoia condivide con il Foggia il bottino di 4 punti, ma occupa il tredicesimo posto. La formazione di Alessandro Formisano ha segnato sei gol e ne ha subiti altrettanti nelle prime quattro uscite, mostrando una maggiore efficacia offensiva. Il pareggio interno con il Crotone ha lasciato intravedere segnali incoraggianti e la squadra può contare anche su una vittoria ottenuta finora lontano da casa.

La chiave tattica della partita

Il Foggia dovrebbe affidarsi a un 4-3-3, con Bigonzoni, Merdji e Touré a comporre il reparto offensivo. Il Savoia dovrebbe invece presentarsi con un 3-4-1-2, nel quale Riccardi agirà alle spalle della coppia Scotti-Nepi. La gestione del centrocampo e la capacità del Foggia di aumentare la propria incisività negli ultimi metri saranno aspetti centrali della sfida.

Probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3): Saro; Todisco, Berra, Parisy, Maestrelli; Coulibaly, Haoudi, Gallo; Bigonzoni, Merdji, Touré. All. Auteri

SAVOIA (3-4-1-2): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli; Zoboletti, Tumbarello, Alfieri, Fabriani; Riccardi; Scotti, Nepi. All. Formisano