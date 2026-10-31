L’Union Brescia riparte dal campionato dopo l’eliminazione in Coppa Italia, mentre la Folgore Caratese cerca un risultato per lasciare le ultime posizioni. Domenica 1 novembre 2026 alle 12:30, allo Sportitalia Village di Verano Brianza, le due squadre si affrontano nella dodicesima giornata del Girone A di Serie C. Sede e orario sono confermati dalla comunicazione ufficiale del club bresciano. GUARDA FOLGORE CARATESE-UNION BRESCIA IN STREAMING SU BET365.

I padroni di casa hanno conquistato una sola vittoria in questo avvio di stagione. Gli ospiti arrivano invece con l’obiettivo di dare seguito al successo nello scontro diretto con il Cittadella, senza farsi condizionare dal successivo ko di coppa. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE FOLGORE CARATESE-UNION BRESCIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

La partita su Sky Sport Calcio: come seguirla anche online

, con calcio d’inizio alle L’incontro sarà disponibile anche in streaming su. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare, secondo le condizioni della propria offerta. Su NOW servirà un Pass Sport che comprenda la Serie C. La visione sarà accessibile dal sito o dall’applicazione sui dispositivi compatibili; Sky Go consentirà invece il collegamento da computer, smartphone e tablet.

Per avviare la diretta è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Folgore Caratese-Union Brescia tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario, stadio e piattaforme disponibili di Folgore Caratese-Union Brescia

Competizione: Serie C, Girone A.

Serie C, Girone A. Giornata: 12ª.

12ª. Data: domenica 1 novembre 2026.

domenica 1 novembre 2026. Orario: 12:30.

12:30. Stadio: Sportitalia Village, Verano Brianza.

Sportitalia Village, Verano Brianza. Diretta TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

Folgore Caratese, Cassata e Ndoj per dare qualità alla reazione

Union Brescia, il campionato riprende dopo lo stop in coppa

Le probabili formazioni di Folgore Caratese-Union Brescia

La vittoria contro ildel 26 settembre resta l’unico successo della Folgore Caratese in campionato. Un rendimento che ha lasciato i brianzoli al penultimo posto e rende importante cominciare a raccogliere punti con maggiore continuità. Guidi può cercare risposte dalla qualità di Cassata, già a segno contro il Lecco, e dall’esperienza di Ndoj, ex della partita. La loro capacità di gestire il pallone sarà utile per evitare che la squadra debba limitarsi a difendere vicino alla propria area. C’è però una correzione necessaria rispetto alla formazione di partenza:e non potrà essere schierato. Il tecnico dovrà quindi individuare una soluzione diversa nella difesa a tre.La sconfitta per 2-1 contro ilin Coppa Italia ha interrotto il percorso nella competizione, ma l’Union Brescia conserva le indicazioni positive arrivate dal precedente confronto di campionato con la capolista.deve ora valutare il recupero di Spagnoli e le condizioni di Rizzo Pinna e Casasola, risparmiati nell’impegno infrasettimanale. La disponibilità di questi giocatori può incidere sulla capacità degli ospiti di occupare l’area e creare occasioni attraverso le corsie. Nell’allenamento del 30 ottobre la squadra ha lavorato sulla fase difensiva e sulle palle inattive contro. Armanini, Guglielmotti, Crespi e Zennaro hanno proseguito il lavoro differenziato.La. Sarr resta da valutare dopo il problema accusato a Lecco. Gega e Duca sono presenti nell’ipotesi difensiva, mentre il sostituto dello squalificato Samotti deve essere definito. Minerva e Balzano potrebbero occupare le corsie, con Ndoj e Castellano al centro. Cassata e D’Amico sono candidati a sostenere Mezsargs.

Per l’Union Brescia, la disposizione degli undici indicati corrisponde a un 3-4-2-1, anziché al 3-5-2 riportato nel testo iniziale. Davanti a Gori sono ipotizzati Sina, Silvestri e Rizzo. Casasola e De Maria presiderebbero le fasce, con Mercati e Mallamo in mezzo. Rizzo Pinna e Di Molfetta agirebbero alle spalle di Spagnoli, il cui recupero resta da confermare.

FOLGORE CARATESE (3-4-2-1, ipotesi da completare): Sarr; Gega, sostituto di Samotti da definire, Duca; Minerva, Ndoj, Castellano, Balzano; Cassata, D’Amico; Mezsargs. Allenatore: Guidi.

UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Sina, Silvestri, Rizzo; Casasola, Mercati, Mallamo, De Maria; Rizzo Pinna, Di Molfetta; Spagnoli. Allenatore: Eugenio Corini.