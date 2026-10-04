Stavolta van Bommel deve ridisegnare il centrocampo, mentre Zidane perde Upamecano e prova a difendere il primato: scopri come vederla
Una settimana dopo, si ricomincia. Francia e Belgio hanno ancora negli occhi l'1-0 di Bruxelles deciso nel finale da Michael Olise e lunedì 5 ottobre 2026 alle 20:45 si ritroveranno allo Stade de France di Saint-Denis per la quarta giornata del Gruppo A1 di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Nel frattempo qualcosa è cambiato. La Francia ha pareggiato 1-1 contro l'Italia e ha conservato il comando con sette punti; il Belgio ha risposto battendo nettamente la Turchia ed è salito a quota sei. Significa che stavolta i Diavoli Rossi non hanno soltanto l'occasione di vendicare la sconfitta dell'andata: vincendo a Parigi completerebbero anche il sorpasso in classifica. Prima che inizi la partita, puoi dare uno sguardo anche alle altre dirette sportive della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE SU GOLDBET, SCOPRI LE PARTITE IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure CONTROLLA IL PALINSESTO DELLE DIRETTE SU VINCITÙ.
Dove vedere Francia-Belgio in diretta TV e streamingFrancia-Belgio è in programma lunedì 5 ottobre 2026 con calcio d'inizio alle ore 20:45. La sfida dello Stade de France sarà trasmessa in Italia attraverso la programmazione di Sky Sport, con Sky Sport 251 indicato come canale dedicato all'incontro. La partita potrà quindi essere seguita integralmente in televisione dagli abbonati Sky. Non è invece prevista, al momento, una trasmissione gratuita in chiaro dell'incontro.
Per chi preferisce seguire Francia-Belgio attraverso internet sono disponibili le due piattaforme collegate alla programmazione Sky. La prima è NOW, che consente di accedere alla diretta attraverso il pass comprendente l'offerta sportiva. Gli abbonati Sky potranno invece utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili associati al proprio account.
Il primo pareggio di Zidane non cambia la classifica: la Francia resta davantiLa corsa perfetta della Francia si è interrotta contro l'Italia, ma non la sua imbattibilità. Dopo i successi contro Turchia e Belgio, i Bleus hanno pareggiato 1-1 con gli Azzurri allo Stade de France. Ancora una volta è stato Michael Olise a lasciare il segno, questa volta trasformando una punizione che aveva portato avanti la squadra di Zidane. L'Italia ha poi trovato il pareggio con Bastoni, impedendo ai francesi di ottenere la terza vittoria consecutiva.
Il finale ha lasciato anche una conseguenza per la partita contro il Belgio. Dayot Upamecano è stato espulso e sarà squalificato, obbligando Zidane a modificare il centro della difesa. La Francia arriva comunque alla quarta giornata con sette punti sui nove disponibili e la possibilità di aumentare il vantaggio proprio sulla principale inseguitrice. Un successo porterebbe i Bleus a +4 sul Belgio quando al termine della fase a gironi rimarrebbero soltanto due giornate.
Tre gol alla Turchia, ma van Bommel perde due uomini fondamentaliIl Belgio ha preparato la trasferta di Parigi con una delle migliori prestazioni della sua Nations League. Contro la Turchia è arrivato un netto 3-0, costruito attraverso la doppietta di Kevin De Bruyne e il gol di Romelu Lukaku. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Mark van Bommel di salire a sei punti e rimanere a una sola lunghezza dalla Francia. Il risultato, però, ha avuto un prezzo molto alto in vista dello scontro diretto. Kevin De Bruyne e Youri Tielemans saranno entrambi squalificati e Van Bommel dovrà quindi ridisegnare completamente il centrocampo.
Proprio De Bruyne era stato il protagonista principale contro la Turchia. Rinunciare contemporaneamente a lui e Tielemans significa perdere qualità nella costruzione, capacità di gestire il possesso e soprattutto un'enorme quantità di esperienza. Mark van Bommel recupera invece Diego Moreira, nuovamente disponibile e candidato a partire dall'inizio.
La chiave tattica di Francia-BelgioL'assenza contemporanea di De Bruyne e Tielemans cambia inevitabilmente anche la lettura tattica della gara. Il tecnico olandese potrebbe affidarsi a Roméo Lavia e Nicolas Raskin davanti alla difesa, con De Ketelaere libero di muoversi qualche metro più avanti. Una soluzione che garantirebbe maggiore dinamismo ma toglierebbe inevitabilmente qualcosa alla qualità con cui il Belgio riesce normalmente a superare la prima pressione. Ed è proprio lì che la Francia può provare ad aggredire la partita.
Camavinga, Da Cunha e Cherki hanno caratteristiche adatte per aumentare il ritmo e costringere il nuovo centrocampo belga a prendere decisioni rapidamente. Recuperare il pallone in posizione avanzata permetterebbe inoltre di attivare immediatamente Olise e Doué sugli esterni. Il Belgio può rispondere cercando una partita più verticale. Moreira e Lukébakio hanno la velocità per attaccare lo spazio alle spalle dei terzini francesi e l'assenza di Upamecano rende meno collaudata la coppia centrale dei padroni di casa.
Zidane cambia al centro della difesa, Van Bommel ridisegna la mediana: le probabili formazioniZidane dovrebbe mantenere il 4-3-3, ma dovrà intervenire sulla difesa dopo la squalifica di Upamecano. Maignan partirà tra i pali, mentre Kalulu, Jacquet, Lacroix e Truffert sono candidati a comporre la linea arretrata. A centrocampo spazio a Camavinga, Da Cunha e Cherki, con Olise, Dembélé e Doué nel tridente. Molto più profonda la modifica necessaria al Belgio. Senza Tielemans e De Bruyne, Van Bommel potrebbe passare al 4-2-3-1, affidando a Lavia e Raskin la zona centrale. De Ketelaere avrebbe così libertà di muoversi alle spalle del centravanti, accompagnato da Lukébakio e Moreira.
Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. Ct Zidane.
Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Lukébakio, De Ketelaere, Moreira; Openda. Ct Van Bommel.
Francia-Belgio: data, orario e canali
- Partita: Francia-Belgio
- Competizione: UEFA Nations League 2026/2027
- Gruppo: A1
- Giornata: quarta
- Data: lunedì 5 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Stade de France, Saint-Denis
- Diretta TV: Sky Sport 251
- Diretta streaming: NOW e Sky Go
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