Una settimana dopo, si ricomincia. Francia e Belgio hanno ancora negli occhi l'1-0 di Bruxelles deciso nel finale da Michael Olise e lunedì 5 ottobre 2026 alle 20:45 si ritroveranno allo Stade de France di Saint-Denis per la quarta giornata del Gruppo A1 di Nations League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Nel frattempo qualcosa è cambiato. La Francia ha pareggiato 1-1 contro l'Italia e ha conservato il comando con sette punti; il Belgio ha risposto battendo nettamente la Turchia ed è salito a quota sei. Significa che stavolta i Diavoli Rossi non hanno soltanto l'occasione di vendicare la sconfitta dell'andata: vincendo a Parigi completerebbero anche il sorpasso in classifica. Prima che inizi la partita, puoi dare uno sguardo anche alle altre dirette sportive della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE SU GOLDBET, SCOPRI LE PARTITE IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure CONTROLLA IL PALINSESTO DELLE DIRETTE SU VINCITÙ.

Dove vedere Francia-Belgio in diretta TV e streaming

La sfida dello Stade de France sarà trasmessa in Italia attraverso la programmazione di, conindicato come canale dedicato all'incontro. La partita potrà quindi essere seguita integralmente in televisione dagli abbonati Sky. Non è invece prevista, al momento, una trasmissione gratuita in chiaro dell'incontro.

Per chi preferisce seguire Francia-Belgio attraverso internet sono disponibili le due piattaforme collegate alla programmazione Sky. La prima è NOW, che consente di accedere alla diretta attraverso il pass comprendente l'offerta sportiva. Gli abbonati Sky potranno invece utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili associati al proprio account.

Il primo pareggio di Zidane non cambia la classifica: la Francia resta davanti

La corsa perfetta della Francia si è interrotta contro l'Italia , ma non la sua imbattibilità. Dopo i successi contro Turchia e Belgio, i Bleus hanno pareggiatoallo Stade de France. Ancora una volta è statoa lasciare il segno, questa volta trasformando una punizione che aveva portato avanti la squadra di Zidane. L'Italia ha poi trovato il pareggio con Bastoni, impedendo ai francesi di ottenere la terza vittoria consecutiva.

Il finale ha lasciato anche una conseguenza per la partita contro il Belgio. Dayot Upamecano è stato espulso e sarà squalificato, obbligando Zidane a modificare il centro della difesa. La Francia arriva comunque alla quarta giornata con sette punti sui nove disponibili e la possibilità di aumentare il vantaggio proprio sulla principale inseguitrice. Un successo porterebbe i Bleus a +4 sul Belgio quando al termine della fase a gironi rimarrebbero soltanto due giornate.

Tre gol alla Turchia, ma van Bommel perde due uomini fondamentali

Ilha preparato la trasferta di Parigi con una delle migliori prestazioni della sua Nations League. Contro laè arrivato un netto, costruito attraverso la doppietta di. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Markdi salire a sei punti e rimanere a una sola lunghezza dalla Francia. Il risultato, però, ha avuto un prezzo molto alto in vista dello scontro diretto.e Van Bommel dovrà quindi ridisegnare completamente il centrocampo.

Proprio De Bruyne era stato il protagonista principale contro la Turchia. Rinunciare contemporaneamente a lui e Tielemans significa perdere qualità nella costruzione, capacità di gestire il possesso e soprattutto un'enorme quantità di esperienza. Mark van Bommel recupera invece Diego Moreira, nuovamente disponibile e candidato a partire dall'inizio.

BRUXELLES, BELGIO - 28 SETTEMBRE: Kevin De Bruyne del Belgio fa un gesto durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Francia allo Stade Roi Baudouin il 28 settembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

La chiave tattica di Francia-Belgio

L'assenza contemporanea dicambia inevitabilmente anche la lettura tattica della gara. Il tecnico olandese potrebbe affidarsi adavanti alla difesa, con De Ketelaere libero di muoversi qualche metro più avanti. Una soluzione che garantirebbe maggiore dinamismo ma toglierebbe inevitabilmente qualcosa alla qualità con cui il Belgio riesce normalmente a superare la prima pressione. Ed è proprio lì che la Francia può provare ad aggredire la partita.

Camavinga, Da Cunha e Cherki hanno caratteristiche adatte per aumentare il ritmo e costringere il nuovo centrocampo belga a prendere decisioni rapidamente. Recuperare il pallone in posizione avanzata permetterebbe inoltre di attivare immediatamente Olise e Doué sugli esterni. Il Belgio può rispondere cercando una partita più verticale. Moreira e Lukébakio hanno la velocità per attaccare lo spazio alle spalle dei terzini francesi e l'assenza di Upamecano rende meno collaudata la coppia centrale dei padroni di casa.

Zidane cambia al centro della difesa, Van Bommel ridisegna la mediana: le probabili formazioni

dovrebbe mantenere il, ma dovrà intervenire sulla difesa dopo la squalifica di Upamecano. Maignan partirà tra i pali, mentre Kalulu,, Lacroix e Truffert sono candidati a comporre la linea arretrata. A centrocampo spazio a Camavinga, Da Cunha e Cherki, con Olise, Dembélé e Doué nel tridente. Molto più profonda la modifica necessaria al. Senza Tielemans e De Bruyne, Van Bommel potrebbe passare al, affidando ae Raskin la zona centrale. De Ketelaere avrebbe così libertà di muoversi alle spalle del centravanti, accompagnato da Lukébakio e Moreira.

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembélé, Doué. Ct Zidane.

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Lukébakio, De Ketelaere, Moreira; Openda. Ct Van Bommel.

Francia-Belgio: data, orario e canali